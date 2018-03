ČMKOS: Za férovější sladění práce a mateřství

Kampaň pokračuje, zejména současná ekonomická situace je pro ni příznivá. Ve svém úsilí o zvýšení výdělků a odstraňování jejich rozdílů pokračuje i Evropská odborová konfederace (EOK), jíž je ČMKOS aktivním členem.

Jedním z cílů kampaně ČMKOS je snížit, ba nejlépe odstranit, rozdíl v odměňování žen ve srovnání s muži. Tato propast ve mzdách a platech stále přetrvává po celé Evropě, přičemž jednou z nejhlubších je v ČR, kde tento rozdíl činí v průměru 22%. Příčin nižších příjmů žen je celá řada, jsou propojené a pevně zakořeněné: stereotypní nahlížení na roli žen jak na pracovištích, tak v rodinném životě, feminizace některých odvětví atd. Velkým problém je slaďováním pracovního, rodinného a soukromého života.

Ve spojitosti s letošním Mezinárodním dnem žen chtějí evropské odbory zviditelnit a zesílit podporu přijetí návrhu směrnice, který předložila Evropská komise a jejímž cílem je zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

Navrhovaná konkrétní opatření se zaměřují na uplatňování zásady rovnosti příležitostí mezi ženami a muži na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti. Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů na trhu práce jsou nejvíce patrné v případě rodičů a osob s pečovatelskými povinnostmi, což se znatelně promítá do rozdílného odměňování žen a mužů. Tyto rozdíly ovlivňují výši důchodů žen a mužů, a je známo, že se podílejí na vyšším riziku chudoby žen ve stáří. Návrh směrnice je důležitým počinem z hlediska evropského práva, neboť se zabývá placenou otcovskou dovolenou, nepřenosnou částí rodičovské dovolené, umožněním péče o děti a závislé členy rodiny, možnostmi flexibilních pracovních podmínek. EOK zdůrazňuje, že nová práva by umožnila, že řada žen v EU by se nemusela vzdát zaměstnání, pokud si to nepřejí nebo nemohou. Snížily by se výdaje na péči, které jsou spojeny se zdravotními a sociálními službami, a zaměstnaným otcům by bylo umožněno, aby měli podíl na péči a přispěli k praktickému prosazování rovnosti žen a mužů.

ČMKOS podporuje přijetí směrnice v rámci kampaně EOK. Kromě toho ČMKOS přichází s návrhem na indexaci mezd rodičů na rodičovské v souladu s růstem mezd v podniku, což by bylo konkrétním krokem ke snižování rozdílu v odměňování a snížení ztráty v příjmech pečujícího rodiče. ČMKOS v této souvislosti rovněž soudí, že je nutné, aby byly podle školského zákona vytvořeny podmínky, které umožní umístit bez problémů již dvouleté děti do mateřských škol, budou-li to rodiče potřebovat.

