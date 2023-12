David Bohbot: Zásah proti šílenému střelci ukázal v plné nahotě zásadní bezpečnostní problémy

reklama

Nechci a nebudu kritizovat řadové členy policie ČR, ani příslušníky zásahových jednotek, o nichž vím, že dělají svou práci jak nejlépe mohou a umí a pracují s velkým osobním nasazením. Přesto musím konstatovat, že zásah proti šílenému střelci ukázal v plné nahotě zásadní bezpečnostní problémy systémového charakteru. Počínaje rozpadem protiteroristického odboru policie ČR, k němuž došlo bezprostředně před útokem, a konče okázalým ignorováním rostoucích hrozeb, jejichž konkrétní projevy vidíme běžně v zemích na západ od nás.



K čemu se musím vyjádřit velmi kriticky, je koncepce a metodika boje české policie proti zločinu a terorismu. To se musí změnit a zlepšit.



Do tragického výsledku řádění střelce na se promítla vedle zásadního podcenění rizika ze strany vedení fakulty, přestože o něm bylo včas informováno, především zoufale nedostatečná úroveň přípravy občanů na podobné situace. Změny jsou proto nutné nejen u policie ČR, ale i v samotné společnosti, v myšlení občanů, kteří musí převzít spoluzodpovědnost za stav společnosti i za svou osobní bezpečnost. Změna musí začít u mladých lidí, kteří se musí naučit jak zásady prevence, tak způsoby, jak v případě potřeby bránit sebe a své blízké. Zároveň bychom je také měli učit hrdosti na svou vlast, na její historii a vést je k ochotě podílet se v případě potřeby i na zajišťování její bezpečnosti a obrany.



Potřeba změny myšlení se týká všech dospělých občanů. Měli bychom se znovu naučit vážit si naší země a umět ji chránit. Názor ministra Rakušana, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě, prezentovaný na sociálních sítích pouhý den před útokem, se ve světle tohoto i dalších útoků a pochybení policie z poslední doby ukazuje jako velmi nebezpečná chiméra. Pokud budeme i nadále setrvávat v podobných bludech, může nás to přijít velmi draho. Logicky je proto nutno z hlediska bezpečnosti občanů premiéru Fialovi položit naprosto legitimní otázku způsobilosti pana Rakušana vykonávat funkci ministra vnitra.



Se vzrůstajícím znepokojením sleduji rovněž celorepublikově neustále klesající počty policistů, a to nejen řadových ale i příslušníků zásahových a výjezdových skupin. Stejně tak mě znepokojuje stav, kdy policisté, kteří jsou na místě teroristického útoku a měli by aktivně reagovat, nemají ani potřebné pravomoci, ani potřebný výcvik, výzbroj a výstroj, aby mohli aktivně a účinně zasáhnout. Není to samozřejmě jejich chyba, ale jak už jsem uvedl, jsou to zásadní systémová pochybení dlouhodobého charakteru, o jejichž nápravu ministerstvo vnitra pod dojmem podobných názorů, jaké prezentuje pan Rakušan, už mnoho let vůbec nejevilo zájem.

Naprosto fatální chybou je také léta se táhnoucí nezájem státu o připravenost občanů na zvládání hrozeb a krizových situací, jednáním v případě teroristického útoku počínaje a schopností poskytnout první pomoc v případě různých havárií a podobně konče. Všichni vnímáme, že bezpečnostní situace v Evropě i v ČR není dobrá, přesto státní orgány nejeví sebemenší snahu občany o těchto hrozbách informovat a poskytovat jim návody, jak jim čelit. Příprava občanů na krizové situace by přitom měla začínat už u dětí, na úrovni základní školy, a pokračovat průběžně napříč všemi věkovými kategoriemi, bez rozdílu pro muže i ženy.



Velmi dobře vím, co všechno je nutné změnit, abychom byli připraveni čelit podobným situacím, jakou byl tragický útok střelce na Filosofické fakultě UK v Praze. Počínaje strukturou policie a metodikou přípravy jak státních policistů, tak příslušníků městských a obecních policií na podobné situace, tak především přístup politické úrovně vedení státu, ministerstva vnitra a policejního prezídia k identifikaci a řízení konkrétních hrozeb a rizik.



Musí se rovněž zásadně změnit přístup k ochraně měkkých cílů, a to jak ze strany státu, tak ze strany jejich majitelů, provozovatelů a personálu. Je nutné rovněž urychleně řešit letitý problém zákona o bezpečnostních agenturách, zajišťujících jejich ostrahu. Jedině tak lze omezit možnost vzniku podobných situací a v případě, že k nim dojde, výrazně snížit počet tragédií v podobě zbytečně ztracených lidských životů, zranění a škod na majetku.



Na rozdíl od současné vlády vím nejen co je třeba dělat, ale i jak to udělat. Za cenu jedné jediné F-35 můžeme vytvořit špičkový výcvikový systém pro policii ČR i příslušníky městských a obecních policií.



Jsem připraven zajistit speciální školení pro občany , kteří stejně jako já vnímají naléhavost změn a mají zájem převzít odpovědnost za své životy a jejich kvalitu. Připojit se bude moci každý, kdo má zájem o bezpečnost sebe a svých blízkých. Jsem přesvědčen, že lidé zájem projeví.



Do tohoto programu by měli být jako školitelé aktivně zapojeni příslušníci Policie ČR. Tato spolupráce mezi policií a občany přinese dva výsledky. Jednak silnější společnost, schopnou bránit se všem projevům agrese, a co je podstatné, zlepšení vztahů a spolupráce mezi policií a občany.



Potřebné změny nebudou snadné a nepřinesou okamžitý výsledek. Všechno chce svůj čas. Ale pokud nezačneme dnes, zítra už může být pozdě. Při pohledu na svět kolem nás vím, že podobné případy se budou opakovat a nejspíš budou stále častější. Je jen na nás, jak se na to připravíme.

