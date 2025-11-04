Ivo Strejček: Ztrácíme ideového spojence, který se nebál mluvit nahlas

Zpráva o odchodu Dominika Duky je mimořádně smutná. Odchází s ním kus starého katolického pohledu na svět, na roli člověka v něm, na hodnotový rámec, ve kterém se má lidský život odehrávat. S Dominikem Dukou odchází také člověk mimořádných znalostí Bible.
Duka byl garantem překladu Jeruzalémské bible a převzal kontrolu nad překladem celého Starého zákona podle originálu ve spolupráci s Jeruzalémskou biblickou školou. Jeruzalémská bible je dnes v Čechách považována za pravděpodobně nejlepší dosavadní překlad Písma.
S odchodem Dominika Duky ztrácíme věrného přítele našeho institutu (jeho pravidelné předvánoční návštěvy nám budou chybět), ale také ideového spojence, který se nebál mluvit nahlas (přestože to měl ve své církvi stále těžší).
Je to dnes prostě smutný den.
Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV