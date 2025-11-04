Ivo Strejček: Ztrácíme ideového spojence, který se nebál mluvit nahlas

04.11.2025 11:34 | Komentář

Vyjádření Ivo Strejčka k úmrtí kardinála Dominika Duky

Ivo Strejček: Ztrácíme ideového spojence, který se nebál mluvit nahlas
Foto: XTV
Popisek: Ivo Strejček

Zpráva o odchodu Dominika Duky je mimořádně smutná. Odchází s ním kus starého katolického pohledu na svět, na roli člověka v něm, na hodnotový rámec, ve kterém se má lidský život odehrávat. S Dominikem Dukou odchází také člověk mimořádných znalostí Bible.

Duka byl garantem překladu Jeruzalémské bible a převzal kontrolu nad překladem celého Starého zákona podle originálu ve spolupráci s Jeruzalémskou biblickou školou. Jeruzalémská bible je dnes v Čechách považována za pravděpodobně nejlepší dosavadní překlad Písma.

S odchodem Dominika Duky ztrácíme věrného přítele našeho institutu (jeho pravidelné předvánoční návštěvy nám budou chybět), ale také ideového spojence, který se nebál mluvit nahlas (přestože to měl ve své církvi stále těžší).

Je to dnes prostě smutný den.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme:

Ivo Strejček: Bude mít vznikající vláda odvahu zlepšit české školství?
Ivo Strejček: České parlamentní volby 2025 - pár mých drobností
Ivo Strejček: Tereziánské školské reformy - posmívat se, nebo děkovat?
Ivo Strejček: Předvolební debaty o školství jsou beznadějně mělké

 

Zdroje:

https://www.institutvk.cz/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Duka , Strejček , IVK

autor: PV

Jinde na netu:

Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů  V kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečíV kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ivo Strejček: Ztrácíme ideového spojence, který se nebál mluvit nahlas

11:34 Ivo Strejček: Ztrácíme ideového spojence, který se nebál mluvit nahlas

Vyjádření Ivo Strejčka k úmrtí kardinála Dominika Duky