Jiří Paroubek: Opravdu nepotřebujeme snížit ceny elektrické energie?

04.11.2025 15:57 | Komentář

To si alespoň myslí předseda Národní rozpočtové rady vlády M. Hampl. Prý jsou ceny elektrické energie vlastně fajn a měnit vlastnickou strukturu ČEZ je prý nesmysl.

Jiří Paroubek: Opravdu nepotřebujeme snížit ceny elektrické energie?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Paroubek

Pan předseda, který je jedním z pohrobků Fialovy vlády, ovšem zapomíná na razantní nárůst cen elektrické energie u nás zejména v letech 2022 a 2023. Kam až by měly růst ceny elektrické energie, kdyby rostly dokonce i nyní. To by bylo nehorázné.

Beru na vědomí, že pan předseda prostě nemá zájem o to, aby se "něco" udělalo s ČEZ. Nová vláda ve svém vládním prohlášení zatím ne zcela přesně hovoří o možnosti zestátnění výrobní divize společnosti ČEZ.

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 12212 lidí

Zestátnění 30 procent soukromých akcionářů ČEZ by ve svých důsledcích znamenalo, že nikdo nebude moci házet vidle do snahy státu v ČEZ snižovat prodejní ceny na úroveň mírně nad výrobními cenami. Tedy na ceny, které by stále ještě obsahovaly mírný zisk pro ČEZ, ale nezatěžovaly by neúměrně spotřebitele. Nižší ceny elektrické energie by byly požehnáním pro domácnosti a pro český průmysl.

Vláda Petra Fialy počítala s tím, že do státního rozpočtu díky přemrštěným cenám elektrické energie dostane v některých letech od ČEZ v dividendách i desítky miliard korun. To se také dělo. Tedy z velmi praktických fiskálních důvodů pak nepokračovala v úvahách o zestátnění zhruba 30 procent akcí soukromých akcionářů ČEZ. A to otevíralo cestu ke stále vysokým cenám elektrické energie. Věřím, že Babišova vláda tuto cestu k nižším cenám hledat bude.

Obávám se, že za snahou M. Hampla torpédovat cokoliv smysluplného, co by se dělo s ČEZ, je mj. také to, že mezi soukromými majiteli akcií ČEZ mají významné držení akcií jedna velká americká banka a jeden obří americký fond. To myslím ukončilo jakékoliv snahy Fialovy vlády cokoliv s ČEZ a cenami elektrické energie udělat. Uvidíme, zda bude mít Babišova vláda v tomto směru větší odvahu. Stále věřím, že ano.

Co však by měla Babišova vláda udělat okamžitě, je rozehnat Národní rozpočtovou radu vlády, v níž sedí lidé, jako je M. Hampl. Tato "rada" bude jakékoliv progresivní rozpočtové a národospodářské návrhy Babišovy vlády torpédovat.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme:

Jiří Paroubek: Esence fanatismu senátorky Němcové
Jiří Paroubek: Fádní projev prezidenta Pavla k výročí 28. října 1918
Jiří Paroubek: Poslankyně Pirátů - Na válce vyděláváme a je pro nás obohacením...
Jiří Paroubek: Jekot proti Turkovi

Zdroje:

https://Vasevec.info

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ceny , energie , Mojmír Hampl , Paroubek , Vaše věc

autor: PV

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Hezky napsané

Celý váš komentář ke státnímu svátku se mi líbil. Na konci píšete, že 28. říjen není jen datum. Je to připomínka, že když táhneme za jeden provaz, dokážeme všechno. Nemyslíte, že to je ale něco, co vy politici vůbec neděláte? Že se nejste schopni ani v dost zásadních věcech oprostit od vaší stranick...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů  Kávové návyky výrazně urychlující proces stárnutíKávové návyky výrazně urychlující proces stárnutí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Opravdu nepotřebujeme snížit ceny elektrické energie?

15:57 Jiří Paroubek: Opravdu nepotřebujeme snížit ceny elektrické energie?

To si alespoň myslí předseda Národní rozpočtové rady vlády M. Hampl. Prý jsou ceny elektrické energi…