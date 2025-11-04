Jiří Paroubek: Opravdu nepotřebujeme snížit ceny elektrické energie?

Pan předseda, který je jedním z pohrobků Fialovy vlády, ovšem zapomíná na razantní nárůst cen elektrické energie u nás zejména v letech 2022 a 2023. Kam až by měly růst ceny elektrické energie, kdyby rostly dokonce i nyní. To by bylo nehorázné.
Beru na vědomí, že pan předseda prostě nemá zájem o to, aby se "něco" udělalo s ČEZ. Nová vláda ve svém vládním prohlášení zatím ne zcela přesně hovoří o možnosti zestátnění výrobní divize společnosti ČEZ.
Zestátnění 30 procent soukromých akcionářů ČEZ by ve svých důsledcích znamenalo, že nikdo nebude moci házet vidle do snahy státu v ČEZ snižovat prodejní ceny na úroveň mírně nad výrobními cenami. Tedy na ceny, které by stále ještě obsahovaly mírný zisk pro ČEZ, ale nezatěžovaly by neúměrně spotřebitele. Nižší ceny elektrické energie by byly požehnáním pro domácnosti a pro český průmysl.
Vláda Petra Fialy počítala s tím, že do státního rozpočtu díky přemrštěným cenám elektrické energie dostane v některých letech od ČEZ v dividendách i desítky miliard korun. To se také dělo. Tedy z velmi praktických fiskálních důvodů pak nepokračovala v úvahách o zestátnění zhruba 30 procent akcí soukromých akcionářů ČEZ. A to otevíralo cestu ke stále vysokým cenám elektrické energie. Věřím, že Babišova vláda tuto cestu k nižším cenám hledat bude.
Obávám se, že za snahou M. Hampla torpédovat cokoliv smysluplného, co by se dělo s ČEZ, je mj. také to, že mezi soukromými majiteli akcií ČEZ mají významné držení akcií jedna velká americká banka a jeden obří americký fond. To myslím ukončilo jakékoliv snahy Fialovy vlády cokoliv s ČEZ a cenami elektrické energie udělat. Uvidíme, zda bude mít Babišova vláda v tomto směru větší odvahu. Stále věřím, že ano.
Co však by měla Babišova vláda udělat okamžitě, je rozehnat Národní rozpočtovou radu vlády, v níž sedí lidé, jako je M. Hampl. Tato "rada" bude jakékoliv progresivní rozpočtové a národospodářské návrhy Babišovy vlády torpédovat.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
autor: PV