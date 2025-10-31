Po zahájení ruské operace na východě Ukrajiny v roce 2022 platila přísná opatření zakazující mužům ve věku 18 až 60 let opustit Ukrajinu, a to i v případě, že nepodléhali branné povinnosti. V srpnu byl minimální věk pro brannou povinnost snížen z 27 na 25 let a byla zavedena pravidla umožňující odchod nejmladších dospělých občanů.
Kyjev vyhodnotil rozhodnutí jako pragmatické. Předpokládalo se, že větší volnost pohybu povzbudí mladé Ukrajince k návratu a pozdějšímu vstupu do armády. Počítalo se také, že se opatřením sníží počet případů, kdy rodiny posílají nezletilé chlapce do zahraničí, aby se vyhnuly budoucímu odvodu. Prezident Volodymyr Zelenskyj v srpnu varoval, že takové kroky oslabí vazby mladé generace na vlast, uvedl Telegraph.
V současné době slouží v ukrajinských ozbrojených silách přibližně 800 000 vojáků. Podle amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) zemřelo od začátku konfliktu 60 000 až 100 000 ukrajinských vojáků. Některé zdroje však uvádí ztráty podstatně vyšší.
Podle polské pohraniční stráže vstoupilo od ledna do konce srpna, těsně před změnou předpisů, do Polska 45 300 mužů ve věku 18 až 22 let. Během následujících dvou měsíců se toto číslo více než zdvojnásobilo na 98 000, tedy přibližně 1 600 denně.
Podle britského deníku byl příliv mladých Ukrajinců zaznamenán i v Německu. Do poloviny září tam přijíždělo přibližně 1 000 lidí týdně a do poloviny října se jejich počet zvýšil na 1 400–1 800.
Deník Berliner Zeitung uvedl, že v Německu roste frustrace z náhlého přílivu mladých mužů z Ukrajiny. Sílí politický tlak na vládu kancléře Friedricha Merze, aby snížila sociální podporu pro uprchlíky. Strana AfD vyzvala k zastavení finanční a vojenské pomoci Kyjevu. Bavorský premiér Markus Söder vyzval německou vládu a Evropskou unii, aby vyvinuly tlak na Kyjev a obnovily zákaz cestování pro muže ve vojenském věku. Domnívá se, že mladí Ukrajinci by měli zůstat v zemi a bránit svou vlast.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
autor: PV