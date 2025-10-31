Jana Putzlacher: Mladí Ukrajinci nechtějí umírat, prchají do ciziny

01.11.2025 12:17 | Glosa

Od konce srpna, kdy Kyjev zmírnil mobilizační nařízení a umožnil mužům ve věku 18 až 22 let opustit zemi navzdory platnému stannému právu, opustilo Ukrajinu téměř 100 000 mladých lidí, informoval britský deník The Telegraph s odvoláním na údaje polské pohraniční stráže.

Jana Putzlacher: Mladí Ukrajinci nechtějí umírat, prchají do ciziny
Foto: Repro Volodymyr Zelenskyj, síť X
Popisek: Hasič zasahuje po nočním útoku na Ukrajinu

Po zahájení ruské operace na východě Ukrajiny v roce 2022 platila přísná opatření  zakazující mužům ve věku 18 až 60 let opustit Ukrajinu, a to i v případě, že nepodléhali branné povinnosti. V srpnu byl minimální věk pro brannou povinnost snížen z 27 na 25 let a byla zavedena pravidla umožňující odchod nejmladších dospělých občanů.

Kyjev vyhodnotil rozhodnutí jako pragmatické. Předpokládalo se, že větší volnost pohybu povzbudí mladé Ukrajince k návratu a pozdějšímu vstupu do armády. Počítalo se  také, že se opatřením  sníží počet případů, kdy rodiny posílají nezletilé chlapce do zahraničí, aby se vyhnuly budoucímu odvodu. Prezident Volodymyr Zelenskyj v srpnu varoval, že takové kroky oslabí vazby mladé generace na vlast, uvedl  Telegraph.

V současné době slouží v ukrajinských ozbrojených silách přibližně 800 000 vojáků. Podle amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) zemřelo od začátku konfliktu  60 000 až 100 000 ukrajinských vojáků. Některé zdroje však uvádí ztráty podstatně vyšší.

Podle   polské pohraniční stráže vstoupilo od ledna do konce srpna, těsně před změnou předpisů, do Polska 45 300 mužů ve věku 18 až 22 let. Během následujících dvou měsíců se toto číslo více než zdvojnásobilo na 98 000, tedy přibližně 1 600 denně.

Podle britského deníku byl příliv mladých Ukrajinců zaznamenán i v Německu. Do poloviny září tam přijíždělo přibližně 1 000 lidí týdně a do poloviny října se jejich počet zvýšil na 1 400–1 800.

Deník Berliner Zeitung uvedl, že v Německu roste frustrace z náhlého přílivu mladých mužů z Ukrajiny. Sílí politický tlak na vládu kancléře Friedricha Merze, aby snížila sociální podporu pro uprchlíky. Strana AfD vyzvala k zastavení finanční a vojenské pomoci Kyjevu. Bavorský premiér Markus Söder vyzval německou vládu a Evropskou unii, aby vyvinuly tlak na Kyjev a obnovily zákaz cestování pro muže ve vojenském věku. Domnívá se, že mladí Ukrajinci by měli zůstat v zemi a bránit svou vlast.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme:

Jiří Paroubek: Fádní projev prezidenta Pavla k výročí 28. října 1918
Zbyněk Fiala: Supravodivost do kapsy
Jana Putzlacher: Fiala přiznal lež. Ukrajina nás stála 25 miliard
Zbyněk Fiala: Kdo bezpečnosti rozumí

Zdroje:

https://Vasevec.info

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Vaše věc , Putzlacher

autor: PV

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Hlasování

Vážený pane doktore, z medií vyplývá, že jste v EU Parlamentu hlasoval pro "Chat Control", tedy další ze stupínků směrem k omezování svobody slova. Těžko to obhajovat. Velmi mě proto překvapilo, že jste údajně svůj hlas připojil. Můžete prosím vysvětlit tento svůj postoj. Chtěl bych věřit alespoň čá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Generace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhořeníGenerace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhoření Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů 

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Češi utekli, tak přivezeme migranty i s rodinami. Plán s podporou vlády

12:14 Češi utekli, tak přivezeme migranty i s rodinami. Plán s podporou vlády

„Stavba další průmyslové zóny je nesmysl, už v těch stávajících nemá kdo pracovat. A my pendleři se …