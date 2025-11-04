Nebudu popisovat hrůzy, které byly páchány japonskými vojáky v tomto zajateckém táboře. Mnozí pamětníci popisovali, že němečtí nacisté by se mohli od Japonců ještě učit. Motivem tohoto příběhu je jedinec, americký desátník, který na rozdíl od všech ostatních zajatců dovedl sehnat jídlo, léky a měl vždy vyžehlenou uniformu. Ostatní zajatci padali jako mouchy a umírali na nemoci, na mučení japonských dozorců a uštknutí jedovatými plazy.
Svrhnutím atomové bomby Američany na dvě japonská města a vyhlášením kapitulace japonským císařem Hirohitem skončila válka v Tichomoří. Nosnou myšlenkou mého komentáře je, že pro lidi jako Král Krysa byl mír nežádoucí, neboť skončilo jejich výsadní postavení.
Proto mi vyjádření hradního Rasputina Petra Koláře připomněla výše zmíněného negativního hrdinu tohoto románu. Tento nikým nevolený element, nezastávající žádnou oficiální funkci, prohlásil, že západ musí usilovat o úplnou porážku Ruska, podobnou té, kterou po druhé světové válce prošly Německo a Japonsko. Takovýto výrok může s prominutím pronést jenom hňup. Dále se ptám, chce zažít Kolář další Hirošimu v daleko modernějším pojetí? Přičemž bojištěm by se stala Evropa.
To, že jablko nepadá daleko od stromu, dokazuje jeho syn Ondřej Kolář, europoslanec za TOP 09, který na sociálních sítích označil Donalda Trumpa za "šovinistické prase". Asi chudý duchem mladý Kolář, jehož jediným povoláním je syn, se "vyznamenal" odstraněním bronzové sochy maršála Koněva v Praze 6, který mimo jiné osvobodil také koncentrační tábor Osvětim-Treblinka a také dosáhl osvobození Berlína.
Poznámka pod čarou. Petru Kolářovi, známému rusofobovi, nedělalo problém nechávat si platit od firmy Squire Patton Boggs, která poskytovala své služby ruské Gazprombank, jež je jedním z hlavních kanálů pro platby za ruskou ropu a plyn. Když to shrnu, tak dolary od Putina mu nesmrděly. Takže žádný morální maják, ale spíše morální kreatura, která, myslím, pro peníze udělá vše, stejně jako to panoptikum na Hradě.
Aby nebylo Petru Kolářovi smutno, dovolím si citovat Donalda Trumpa po návštěvě Číny. Americký prezident Donald Trump uvedl, že v současné době neuvažuje o schválení dohody, na jejímž základě by Ukrajina obdržela od Spojených států rakety dlouhého doletu Tomahawk. Trump dosud nesouhlasil s plánem prodat rakety Tomahawk zemím Severoatlantické aliance (NATO), které by je poté dodaly Ukrajině s odůvodněním, že nechce eskalovat válku.
Trump dále označil Putina a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga za „inteligentní“ a „velmi silné vůdce“, se kterými „si není radno zahrávat“, a řekl, že ruský prezident chce obchodovat s USA a „vydělat pro Rusko spoustu peněz".
Všem racionálně myslícím lidem musí být jasné, že nacistický režim Zelenského prohrál, jak říká jeho bývalý poradce Alexej Arestovič. Já doufám, že nad Kyjevem zavlaje bílá vlajka, protože čím déle bude tento lokální konflikt pokračovat, tím více budou mít dodavatelé zbraní ruce rudé od krve padlých.
Kdo je Petr Kolář? Za socialismu vystudoval etnografii a folkloristiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Podle mého soudu, zvláštní studijní obor na chlapa. Věřím, nebo spíš pevně doufám, že nová vláda, i když na Hrad nemá dosah, se nebude řídit Kolářovým heslem "čím více zbraní, tím více míru".
Ukončil bych tento komentář citátem Sigmunda Freuda, ve kterém praví: "Prvním znakem hlouposti je nedostatek hanby." A Freud neříká nic o lhářích, respektive o chorobných lhářích.
Zdroje: USA CNN Live, OVM, E15, iDnes, Wikipedie
