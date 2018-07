Dominik Duka: Předně miluji Krista jako člověk

„Rozhodl jsem se podat žalobu jako fyzická osoba. Jsem sice i statutární orgán České biskupské konference a reprezentuji katolickou církev navenek v České republice, ale předně miluji Krista jako člověk. Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv“, uvedl kardinál Duka, který žalobu podává pod svým občanským jménem Jaroslav Václav Duka.

