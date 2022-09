Filip Šebesta: Ještě naposled o českých „deplorables“

Západní trendy se do naší společnosti zpravidla promítají s jistým zpožděním. Nejinak je tomu i v tomto případě. Sobotní demonstrace již byla probrána ze všech možných i nemožných stran, někdo by řekl, že bylo vyplýtváno mnoho inkoustu. Bylo a je chybou ji podceňovat, stejně jako přeceňovat. V každém případě je to akce, která proběhla, nějak dopadla a nějak byla komentována. To je minulost, žádné bezprostřednosti ze shromáždění 70 tisíc na Václavském náměstí pochopitelně nevyplynuly. Teď k budoucnosti, což je podstatnější. Díky přezíravým komentářům premiéra Fialy se otevřela cesta k dalším demonstracím, ať už s nimi bylo počítáno, či nikoli. Všichni víme, co přesně Fiala řekl i to, co prý neřekl.

Víme však také, že co přesně bylo řečeno, není obvykle až tak podstatné. Důležité je pouze to, jak to bylo přijato a jak to bylo adresáty pochopeno a interpretováno. A ti si evidentně slova premiéra o proruských organizátorech vzali osobně. Okolí premiéra i širší fialovská klaka ostatně nenechaly nikoho na pochybách, že jsou myšlena všem, kdo v obavách z budoucího, s nesouhlasem s politikou vlády či z jiných motivů, ať už si o nich myslíme cokoli, na demonstraci přišli. Na sítích jsme tak mohli číst o „dezolátech“, „svoloči“, popřípadě o tom, že v sobotu „bylo na demonstraci 70 tisíc lidí, 20 tisíc zubů a 100 tisíc exekucí“. Nepřekvapí, že s pochopením pro premiérova slova přispěchala Markéta Pekarová Adamová pověstná svou náklonností, jež chová k lidovým vrstvám, někteří ministři však projevili větší míru sociální inteligence a premiérovo hloupé vyjádření se snažili mírnit. Budiž jim to připsáno k dobru.

Ale zpátky k oněm se zpožděním se promítajícím západním trendům. Hillary Clintonová v kampani před prezidentskými volbami v jednom svém vystoupení prohlásila, že polovina Trumpových podporovatelů patří do něčeho, co ona označuje jako „basket of deplorables“, tedy koš zoufalců. „Jsou rasističtí, sexističtí, homofobní, xenofobní, islamofobní – na co si vzpomenete,“ pokračovala. I my jsme se tedy po letech dočkali svých „deplorables“. Výrok Clintonové se tehdy stal mimořádně populárním. Ti, které měl urazit, jej přijali a pouze jejich pocity dál utvrdil, ti které měl oslnit, reagovali obdobně. Společenské svornosti výrok samozřejmě nepomohl ani trochu, právě naopak. Že Clintonová volby prohrála, myslím, není potřeba připomínat.

Další demonstraci oznámil šéf odborů a prezidentský kandidát Josef Středula. Autenticky levicový politik reprezentující autentické zájmy skupiny občanů, v čase kdy standardní levice z české politické scény prakticky vymizela. V tomto případě už nebude tak snadné označit účastníky jako „prorusské“ živly.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause.

