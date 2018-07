František Dostál: Bude v Evropě čím dál veseleji?

Co se týká běženců, tak určitě ano. Paní Merkel poslala totiž Evropu do pekel. Stalo se tak již před třemi roky a nyní přišla na to, že je s tím třeba něco udělat a zapojit i ostatní země.

Bohužel vedle nešťastných běženců přibývá i těch úlisných. Chybí úmyslně někdy pasy, národnost rovněž neodpovídá, jindy je běžencem i ten, co ho už střílení omrzelo. Vyvražďování a ničení měst nic neřeší. Ty je třeba opět postavit a ti, co je rozbili, touží usednout na vládnoucí stolec. Kdo je bude znovu stavět?

A pak jsou tu miliony lidí, co na nějakém kontinentě nepoznali dosud slušnější státní zřízení. Jo, a začíná jim chybět voda. I té u nás bude ubývat a všelijakých lidí přibývat. Víte o nějakém řešení? Vždyť je u nás tolik lidí, kteří vědí naprosto všechno. Ve Finsku už si to mezi sebou rozdávají dvě skupiny běženců. No a přepravci běženců od nich dál inkasují slušné peníze...

Graffiti - foto František Dostál

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV