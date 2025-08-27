Ivo Strejček: Co činí Netanjahu v Gaze, je nepřijatelné

David Grossman je jednou z nejvýraznějších tváří současného židovského románu. Je autorem, jehož díla jsou překládána do desítek světových jazyků a je spisovatelem těšícím se řadě významných literárních ocenění. Nejvýraznějším a osovým prvkem jeho tvorby je izraelsko – palestinský konflikt, traumata této války či utrpení matek, které v ní ztrácejí své syny. Ač v izraelsko – libanonské válce v roce 2006 přišel o svého syna, nepodlehnul touze po odplatě a své protiválečné postoje neopustil. A tenhle David Grossman před pár dny ve velkém rozhovoru pro jeden z nejvýznamnějších izraelských deníků prohlásil: „Válka v Gaze je Izraelem páchanou genocidou“.
Proč zrovna zmiňuji Davida Grossmana? Přestože je tento muž oprávněně označován za levicového intelektuála a tedy člověka po celá léta kritizujícího premiéra Netanjahua, stěží ovšem může být on, Žid, za svoji kritiku války v Gaze obviněn z antisemitismu tak, jak se takovýchto urážek dnes dostává každému, kdo má odvahu postavit se proti děsivému počínání současné izraelské vlády a její armády v této části světa. Televizní záběry i fotografie z nejrůznějších světových deníků a informačních webů přinášejí pravidelně otřesné záběry trpících dětí, žen a starců, hladomor a umírání nevinných po stovkách denně. Nejnověji včera (25. 8. 2025) v televizních záběrech a málem v přímém přenosu dokonce izraelskou armádou rozstřílení lidí z vyprošťovacího týmu (včetně pěti novinářů) ve chvíli, kdy pomáhali odstraňovat následky předcházejícího izraelského bombardování nemocnice Kaan Junis (v době útoku tam bylo údajně 1 000 pacientů).
Za antisemity snad nemohou být považováni ani ti z Izraelců, kteří o minulém víkendu se skandováním „proč se skrýváte?“ protestovali už dokonce pod okny domů nejvýznamnějších členů Netanjahuovy vlády proti pokračování války v Gaze domáhajíc se příměří, které by vedlo k propuštění rukojmích. A vůbec to nebyl ojedinělý výraz nespokojenosti! Procházíme-li si tamní média, zjistíme, že dokonce ani deníky svými postoji blízké dnešní izraelské vládě si už nedovolí zlehčovat (natož zamlčovat či popírat) neklid, nespokojenost, rozhořčenost a intenzitu protestů obyvatel své země proti jejich současné vládě. Před týdnem se v Izraeli dokonce konala generální stávka požadující zastavení bojů, změnu vyjednávací taktiky s cílem propustit rukojmí a zastavit válečné počínání v Gaze.
Odpor proti Netanjahuovi nesílí pouze v Izraeli. Stále ostřejší slova volí světová politika a velká světová média. Představitelé 28 významných států před nedávnem vydali společné prohlášení, ve kterém apelují na ukončení války slovy: „Utrpení obyvatel Gazy dosáhlo svého nového dna, … Izrael musí dodržovat své závazky vyplývající z mezinárodního práva“. Mluví tak Australané, Britové, Finové, Němci, Francouzi, Holanďané, Indové, Egypťané, Italové, Novozélanďané, Kanaďané a další a další. Kdo tak nemluví je Trumpova „pronetanjahuovská“ zahraniční politika ve vleku americké prožidovské lobby. A to je zřejmě také hlavní a rozhodující důvod, proč si Netanjahu se svým extremistickým kabinetem počínají v Gaze jako smyslu zbavení.
Kdo se k rozhořčení mezinárodního společenství nepřipojuje také, komu asi nijak nevadí hrůzné pohledy na trpící ženy, zmrzačené děti, hladomorem sužované kojence a rozbombardovanou zemi, je dnešní česká vláda – tak „morální“ a tak ráda moralizující. Člověka naplňuje studem i bezmocným vztekem sledovat blazeované postoje premiéra Fialy a jeho ministra zahraničních věcí Lipavského, se kterými neberou v úvahu izraelské vojenské běsnění a přehlížejí evidentní válečné zločiny a vraždění nevinných v Gaze.
Samozřejmě tu byla dlouhá minulost. Samozřejmě tu pak bylo nelidské řádění teroristů Hamásu v říjnu 2023, samozřejmě tu byly stovky rukojmí, z nichž už zřejmě na živu mnoho nezbývá, samozřejmě tu byla hrůza a oprávněný hněv volající po tvrdé a spravedlivé odplatě, ale jsou hromady trosek, ve které byla Gaza izraelskými bombami převrácena a desetitisíce nevinných hladovějících, mrtvých nebo zmrzačených tím, co má svět nechat bez povšimnutí a my tolerovat?
Stát na straně lidskosti a normálnosti, tedy oponovat zrůdnostem, které jsou dnes v Gaze na obyčejných lidech běžně páchány izraelskou armádou z rozkazu, to není ani antisemitismus, ani postoj protiizraelský, ale je to jasný postoj protinetanjahuovský.
Ne běžní Izraelci, to letitá agresivní politika Benjamina Netanjahua a jeho extrémních politických spojenců jsou vinni. Chtějme hlasitě po Fialově vládě, aby to přiznala nahlas!
