Petr Dufek: Lepší nálada firem, horší u spotřebitelů

Zatímco ve stavebnictví, a zvláště pak ve službách narůstá optimismus s každým měsícem, průmyslové firmy zůstávají opatrné. Nadšení z nové obchodní dohody s USA se tedy zatím do sentimentu nepropsalo.
Problémem je stále ještě slabá zahraniční poptávka, kterou docela dobře dokladuje mizerný výkon německé ekonomiky. A jak je vidět z detailních výsledků, průmyslové podniky brzký obrat hned tak nečekají.
Opatrnější jsou i spotřebitelé, kteří v ročním horizontu více obávají o svoji finanční situaci. Možná i proto, že se konečně začalo otevřeně hovořit o nových emisních povolenkách, které budou od roku 2027 představovat solidní zářez do peněženek obyvatel. Ani do velkých nákupů se spotřebitelé nehrnou a považují za méně výhodné než v předchozích dvou měsících.
To ve službách panují přímo optimistická očekávání a výhledy poptávky se přepisují směrem nahoru. Zřejmě i pod vlivem faktu, že dosavadní výsledky těchto firem předčily dřívější očekávání. Nicméně ani tak firmy neplánují nějaké velké nábory zaměstnanců a soustředí se primárně na výsledky.
Celkově průzkum vyznívá ve prospěch velmi pozvolného růstu ekonomiky, který by měl v letošním roce hladce dosáhnout dvou procent.
