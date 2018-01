František Dostál: Z volení se může dostavit i bolení...

Již je známé jméno našeho nového prezidenta. Teď už jen zbavit kandelábry a billboardy u našich silnic s nabízenými prezidentskými tvářemi.

Václav Havel - foto František Dostál

Přiznám se, že to není příjemného zírat třeba na tvář nedostudovaného lampasáka, co si jeho vyjadřování zachoval, který neuspěl už v prvním kole. Blíží se jaro a já bych při jízdě po silnicích chtěl vidět do krajiny, jak se příroda zelená. Z volení se prostě může dostavit i bolení. Třeba i hlavy.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami

