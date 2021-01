František Kašpárek: Den zúčtování

reklama

Joe Biden složil prezidentskou přísahu a přednesl svůj první projev. Mimo jiné prohlásil, že bude prezidentem všech Američanů. Obávám se, že těmto vzletným slovům málokdo uvěří. Jedna možnost by tu ale byla. Bohužel se nachází v oblasti utopie. Předpokládejme, že prezidentské volby proběhly v duchu pravidel, bez jakýchkoliv zásadních podrazů. Za těchto okolností by Joe Biden mohl s klidným vědomím učinit velké státnické gesto: "OK, šedesát milionů z vás má pochybnosti o regulérnosti voleb. Uděláme to následně. Zřídíme vyšetřovací komisi, která bude složena ze stejného počtu demokratů a republikánů. Každá ze stran si může přizvat experty (pravděpodobně přes IT) jaké uzná za vhodné. Pak nechám Donalda Trumpa aby vybral jeden stát (nelze provádět audit ve všech padesáti státech), kde tato komise provede důkladný audit volebních výsledků. Pokud neshledá závady, můžeme jít dál."

No ano, je to taková utopistická vize férového světa, kde panuje velkorysost vítězů a stejná pravidla pro všechny. Děje se však pravý opak. Je zakázána jakákoliv veřejná diskuze na téma regulérnosti prezidentských voleb. Soudy měly strach se žalobami ohledně volebních podivností vůbec zabývat.

Paul Craig Roberts, ekonom, bývalý analytik a poradce Kongresu, za prezidenta Reagana náměstek ministra financí, v této souvislosti položil provokativní otázku: "Pokud volby ukradené nebyly, proč je nepřípustné vznášet o tom otázky?"

Ne všichni demokraté sdílí Bidenovu sjednocovací vizi. Zcela jistě nikoliv kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová. Tato mladá dáma se ukájí představou, že voliči Trumpa by měli být pro časy budoucí eliminováni. To se lehce řekne, hůře provede. I na tento problém má kongresmanka recept. "Musí dojít k jejich přeprogramování," pravila. A upřesnila: "To se vlastně týká všech bílých mužů". Cortezová používá moderní IT slovník. Její předchůdci na opačné straně zeměkoule byly přece jen srozumitelnější. Tento proces nazývali převýchovou třídního nepřítele.

Joe Biden sice řeční o sjednocování, ale ve skutečnosti probíhá cosi obludného. Americká veřejnost je vyzývána k udavačské výpomoci, aby identifikovala osoby na fotografiích a videozáběrech, které se zúčastnily nepokojů v Kapitolu. (Úmyslně používán eufemismus "nepokoje", který považuji za rovnocenný eufemismu "pokojné demonstrace BML").

Bellingcat je webový portál, který podle vlastní sebeprezentace "využívá veřejně dostupné zdroje a publikuje investigativní příspěvky". Možná "bejvávalo". V současnosti investigativci z Bellingcatu probírají videozáznamy, fotografie z akce Kapitol, šmejdí po sociálních sítích, kontaktují rodiny, a pořádají lov na účastníky nepokojů. Za jediným účelem: Vyhledat a existenčně zničit. Obětí této propagandy správného udávání se stala osmnáctiletá Helen Duke. Dívka je poctivost a zřejmě též prostota sama. Na sociálních sítích odstřelila svoji matku, strýce a tetu, když je označila za účastníky protestu před Kapitolem. Odezva se dostavila velice rychle. Její matku následně vyhodili z práce v Memorial Medical Center, kde pracovala jako zdravotnice. V této chvíli možná i liberální Helen došlo, že vyhazovem její matky z práce, se sama odstřihla od zdroje příjmů na další vzdělání. Objevila se neověřená informace, že Helen pořádá veřejnou sbírku na svá studia. Údajně se jí zatím podařilo posbírat 35 tisíc dolarů a částka roste. Podnikavá dívka může být na sebe pyšná. Zatím. Než ji dožene neúprosný zákon příčiny a následků v doprovodu svědomí. A tady ji opustíme.

Co nám média zamlčela

Vrátíme se v čase zpět. Je pravda, že Trump vyzval k pochodu na Kapitol slovy: "A jak tady skončíme, půjdeme společně ke kapitolu fandit našim statečným senátorům a kongresmanům. Ale některým asi tolik ne, protože když budeme slabí, tak si svoji zemi zpátky nevezmeme." Tuto část média opakují stále dokola. Jenomže zamlčují co dále v proslovu Trumpa zaznělo: "Teď půjdeme MÍRUMILOVNĚ A VLASTENECKY". Tuto zamlčenou část uveřejnila televizní stanice Newsmax TV, která je sice označována za dezinformační, což je v tomto případě úplně jedno, protože je nemožné aby tato slova vmontovala do projevu Donalda Trumpa (záznam lze najít na panelu Newsmax TV). Navíc i mnohé amatérské videozáznamy, pořízené na telefony a umístěné na YouTube, to potvrzovaly. Tyto záznamy však z You Tube záhadně mizí. Abych se nedopouštěl nějaké té spiklenecké teorie ohledně dozorců, kteří z internetu mažou nepohodlné příspěvky až se z nich kouří, jsem toho mínění, že za to může kvantová mechanika. Několik videí s uvedenou pasáží na YouTube přece jen zůstalo. Na nich bude muset kvantová mechanika ještě zapracovat. Proto příliš nedávalo smysl, když Trump později prohlásil, že ti, kdo se zúčastnili ničení v Kapitolu, musí za své činy zaplatit. Znělo to zbaběle, jako by obrátil na obrtlíku. Ovšem v souvislosti se slovy "mírumilovně a vlastenecky" to již smysl dává. Žel úplně jiný, než nám nabízí média.

Na amatérských záběrech je vidět jak se někteří příznivci Trumpa (v červených čepicích) snaží mírnit nejagresivnější ničitele. Podaří se je vypátrat, nebo budou potrestáni jen řadoví účastnící nepokojů?

Jestli v něčem udělal Trump chybu, tak v tom, že nešel ke Kapitolu společně s demonstranty, jak ostatně řekl.

Probíhá mohutné odtrumpovávání. Proti Trumpovi bylo zahájeno nekompromisní tažení. Deutsche bank mu vypověděla úvěrovou politiku. New York začal likvidovat licence jeho hotelů. Americká golfová asociace zrušila na jeho hřišti v New Jersey šampionát, který se měl konat příští rok. Žaloby na Trumpa jsou podávány doslova jako na běžícím pásu. Zničit, zadupat do země, vymazat z historie.

Nyní je prý nutné spočítat škody napáchané v Kapitolu. To je v naprostém pořádku. Škody se musí počítat. Důležité je počínat si v tomto ohledu důsledně. Zúčtování by neměla uniknout ani poslední akce anarchistů, kteří zaútočili na sídlo demokratické (!) strany v Portlandu. V tom už se člověk jen těžko orientuje. Zakuklení anarchisti vykřikovali hesla proti Bidenovu poselství jednoty, proti kapitalismu, samozřejmě proti fašismu, proti policii, proti všemu. Akce skončila rozbitými okny a počmáranými zdmi. Následovala jen stručná zpráva v Los Angeles Times (21.1.2021). Žádné výzvy k odhalování vandalů, k udávání atd. Možná to bude tím, že toto jsou "jejich výtržníci", kteří se v tomto případě jen trochu urvali ze řetězu, ale to se časem spraví.

Teď ještě zbývá spočítat kolik materiálních a lidských škod způsobily pokojné demonstrace BML, identifikovat viníky a Den zúčtování může začít.

