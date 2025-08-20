Jiří Halík: Nabídka, kterou nelze odmítnout?

Nabízí nám, voličům, ženskou energii, empatii, efektivitu a expertízu.
To, co nabízí, se dá shrnout do konceptu "4E."
Paní poslankyně se zřejmě považujete za takové poslanecké aditivum, tedy "zlepšovačku" v PS.
Ale když špatně nadávkujete, hrozí nám občanům nejen zdravotní, ale spíše existenční riziko.
Některá aditiva, neboli „éčka“, jsou skutečně spojována s možnými zdravotními riziky, ale ne všechna jsou škodlivá. Mnoho z nich je v Evropské unii schváleno a při dodržení stanovených limitů nepředstavují pro většinu populace žádné nebezpečí. Problémem ale může být dlouhodobá konzumace velkého množství různých aditiv a individuální citlivost na některé z nich.
Paní poslankyně zřejmě, ani po 4 letech v poslanecké lavici nepochopila, co voliči chtějí po poslancích. Za mě je to Zdravý selský rozum.
Tak jak je to s tou ženskou energii?
Ze života znám mimo zemské, hlavně ženskou přitažlivost. Ale to na jiné téma….
Z Al jsem se dozvěděl, že:
Ženská energie je koncept, který odkazuje na soubor vlastností a kvalit tradičně spojených se ženstvím, jako je intuice, citlivost, péče, kreativita a hluboké prožívání emocí. Není to však omezující pojem pouze pro ženy, protože každý jedinec, bez ohledu na pohlaví, má v sobě jak mužskou, tak i ženskou energii. Ženská energie je často spojována s principem jin v tradiční čínské filozofii, který je charakterizován klidem, měkkostí a přijímáním, na rozdíl od jangové mužské energie, která je aktivní a cílevědomá.
Ženská energie - Bez ohledu na pohlaví, má v sobě jak mužskou, tak i ženskou energii.
Domnívám se, že poslanec mimo jiné vlastnosti má mít aktivitu a cílevědomost, což jsou, pokud to dělíte, mužské vlastnosti.
Důležitá je empatie a asertivita. Ale tu každý poslanec po usednutí do lavice s vidinou korýtka ztrácí.
Empatie - nevěřím člověku, který celý profesní život pracuje ve státní správě a pak šup do politiky, že je empatický. I když paní poslankyně děla starostku. Konkrétně paní Potůčková si na sebe sama ve smyslu zaměstnance, nebo podnikatelky nikdy nemusela vydělat. Vždy to byly a jsou peníze od daňových poplatníků a daně podnikatelů, kteří si musí na sebe vydělat a podnikat tak, aby se uživili jejich zaměstnanci.
Efektivita - Efektivitu paní poslankyně Potůčkové nevidím. Hlasuje se „stádem“ pod názvem koalice. V čem je pro nás občany konkrétně efektivní? To, že je PS žvanírna, to víme dávno. Když byli její nynější koaliční kolegové v opozici, tak toho zneužívali stejným způsobem, jako nynější opozice. A když bude nynější kolace v opozici, tak to bude řešit opět stejně. To je totiž jediná legální a legitimní možnost v demokracii, bohužel, jak upozornit na zhovadilosti koalice a upozornit na sebe jako opozice. Obecně. Napříč politickým spektrem.
Jediný způsob, jak to zefektivnit je, konečně snížit stav poslanců cca na polovinu. Ale to by se na mnohé zvedače rukou do počtu nedostalo.
Expertíza - když expertíza, tak kde jste jako expertka, právnička od 15. 6. 2022 u akce Dozimer, kde jede STAN na plné obrátky. Kde jste nyní, jako expertka, právnička v rámci koalice v kauze Bitcoin spřátelené ODS?
Pokud by byla tak dobrá, jak se nabízí, tak by uspěla už ve volbách do PS v roce 2017. Uspěla, ale až když STAN zneužil Piráty díky kroužkování. Dost lidí, kteří by nikdy nevolili STAN, jim to hodili, zakroužkovali, než aby to to dali marxistům. Uvidíme, zda uspějete letos.
Sebeprezentace paní Potůčkové je na úrovni slabého slohového cvičení studenta I. ročníku střední školy.
Nevěřím slovům paní Potůčkové, protože kandiduje za hnutí, které má nereálný a ne pravdivý název. STAN.
Z dostupných informací:
V České republice je celkem 6 254 obcí. Z toho je 610 měst (včetně 27 statutárních měst) a 232 městyse. Dále je zde 4 vojenské újezdy, které se také řadí mezi obce.
Přehled od AI
Hnutí STAN (Starostové a nezávislí) má v současné době 2 092 členů.
Podklady z dostupných a ověřitelných zdrojů.
Kolik kandiduje starostů se mi nepodařilo zjistit. Ale i kdyby 1000 starostů. Stále je to mínus 5254 starostů, primátorů, hejtmanů….
„N“ značí nezávislý. Dodnes mi nikdo z vedení hnutí STAN nedokázal a ani se neobtěžoval mi vysvětlit, jak je s těmi nezávislými.
Přece z logiky věci jasně vyplývá, že pokud za někoho kandiduji a následně jsem zvolen, tak respektuji jeho politiku a tím se stávám závislým.
Jak k tomu přijdou ti starostové, kteří kandidují mimo toto hnutí za jiné subjekty?
Mě to přijde zneužití a protiprávní.
Takže značka hnutí je NSTAZ – Někteří starostové a závislý.
Nikdy nemluvím za jiné. Takže za mě si přeji, jako volič, aby kandidovali lidé, kterým zůstane ten nováčkovský elán práce pro lidi a nezvrtne se pro udržení koryta.
Zkrátka odborníci typu „A“ a „déčkový až zetkový.“
Že jsem idealista? Ne, jen optimistický realista….
