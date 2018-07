František Táborský: Okénko trhu

Už třetí měsíc v řadě tak pokračuje zrychlování inflace, která z počátku roku překvapila pomalou dynamikou. Současné zrychlení podle našeho názoru zvyšuje pravděpodobnost dalšího zvýšení úrokových sazeb už na nejbližším srpnovém jednání ČNB. Měnové podmínky se od konce června, kdy centrální banka naposled zvýšila sazby, spíše uvolnily. Koruna od té doby oslabila k úrovni EUR/CZK 26,0 a inflace ukazuje potřebu dalšího zchlazení ekonomiky. Celý komentář naleznete na https://bit.ly/2uaygih

Nezaměstnanost v ČR podle MPSV v červnu klesla o 0,1 p.b. na 2,9 %, což je v souladu s naším odhadem i odhadem trhu. Celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl o 2,5 % na 223 786 a počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,5 % na 301 516. Na jedno volné pracovní místo připadá 0,74 uchazeče, což je nové historické minimum. S příchodem léta jsou sezónní faktory v plné síle. Ty přetrvají až do podzimních měsíců, kdy se míra nezaměstnanosti podle našeho odhadu bude držet pod 3% hranicí. Pro tento rok odhadujeme průměrnou míru nezaměstnanosti na 3,2 %. Celý komentář naleznete na https://bit.ly/2N3XS7u

Koruna dnes na pozitivní statistiky nereagovala a opět spolu s celým regionem oslabila na současných EUR/CZK 25,91. Globální trhy a další eskalace obchodních válek stahuje korunu a další měny rozvíjejících se ekonomik dolů. Americká administrativa včera večer opět pohrozila dalším zavedením cel na čínské zboží, čímž se přiblížila o krok blíže k plnohodnotnému obchodnímu konfliktu. Je to teprve týden co začaly platit první omezení v objemu 34 mld. dolarů a na obzoru se ukazuje již třetí možný krok vůči Číně. Akciové trhy reagují poklesem poté, co zaznamenaly po delší době několika denní růst.

Dnešním dnem začíná summit NATO, kterého se účastní i americký prezident. Hlavním tématem budou nedostatečné výdaje evropských členských zemí na obranu. Následovat bude setkání D. Trumpa a britské premiérky T. May a v příštím týdnu s V. Putinem.

