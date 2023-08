Ivan Černý: Letní výlet za vánočními ozdobami z Českého ráje

reklama

Dalo by se říct, teprve začínající psát svou historii. To však neznamená, že by za třicet let své existence nezaznamenala řadu úspěchů, pročež právem spočívá na předních příčkách současného pomyslného žebříčku výrobců klasických skleněných vánočních ozdob.

O firmě, která má svůj rukopis

Ve vitrínách prodejní galerie, bohatě naplněných křehkou krásou, i kontraktačních prostorách v sídle společnosti s výrobními halami se firma HAN Design prezentuje výběrem toho nejlepšího, co vyrábí. I při nejlepší vůli však není možné sem vtěsnat průřez vzorů z více než 45 000 dekorů v 900 barevných variantách, tvořících nabídku rodinné firmy, která vznikla zkraje 90. let minulého století. I tak z přepestré nabídky klasických i moderních tvarů až oči přecházejí.

Dnes společnost zaměstnává dvě desítky zručných pracovníků, od foukačů až po malířky a dekoratérky či pracovnice v expedici. Zhruba 80 procent produkce putuje do zahraničí. Především pak do Švýcarska, Německa a Francie, kde zákazníky společnost HAN Design zaujala především moderní částí své produkce vánočních ozdob, skvěle doplňující tradiční nabídku. Velký zájem všeobecně vyvolává kupříkladu nová kolekce Mucha, vyrobená při příležitosti 100. vzniku Československa, nebo jedinečná Svatováclavská kolekce.

Při vzniku tzv. muchovské kolekce sklárna spolupracovala s vnučkou Alfonse Muchy, světoznámou návrhářkou a výtvarnicí Jarmilou Mucha Plockovou, dcerou Jiřího Muchy, která ve své kumštýřské tvorbě často navazuje na dědovo charakteristické secesní dílo. Milada Myslbeková, pravnučka Josefa Václava Myslbeka, je pak nejen jmenovanou autorkou unikátní kolekce Sv. Václav, která rovněž vznikla k výročí zrodu republiky, ale navrhla i ozdoby Sv. Anežka, Sv. Ludmila, Sv. Prokop a Sv. Vojtěch. O tom, jak si firma HAN Design spolupráce s těmito výtvarnicemi váží, svědčí jejich velké portréty na chodbě u ředitelny firmy.

Nahlédnutí do výroby

Fantazii se meze nekladou

Společnost však neusíná na příslovečných vavřínech a snaží se přicházet s dalším novotami, neboť dobře ví, že pouze na tradiční vzory spoléhat nelze. Ve svém kolektivu má talentované návrháře, a tak tito jičínští skláři již v loňském roce připravili speciální dárkové a dekorační ozdoby na svátek zamilovaných. Valentýnský sortiment tvoří ručně foukaná skleněná srdíčka různých dekorů a velikostí.

A v současné době též pracují i na velikonočních ozdobách – skleněná vajíčka, zajíčci či kačenky. Velký zájem především u chalupářů a lidí z venkova je o skleněná vajíčka, neboť se po celých Čechách začíná vracet prastarý zvyk zdobit čerstvě se zelenající keříky u domů kraslicemi. Zbývá dodat, že vajíčka budou laděna do modrobílé kombinace, podobné cibulovému dekoru legendárního porcelánu z Dubí.

Máme-li shrnout, oblíbené jsou labutěnky i vánoční figurky, převládá ale moderní design. Z formiček vznikají napodobeniny známých dětských postaviček všech tvarů, barvy se řídí trendy a přísnými normami, kdo si kupříkladu přeje ladit stromeček do levandulové, přijde si rovněž na své. Velkoobchodník má zaručenou absolutní kvalitu, vybírá podle vzorníku forem i barev a chyby se od výrobce HAN Design nedočká.

Firemní prodejna

Exkurze do výroby

Jičínsko je populárním cílem turistiky. Na své si zde přijdou jak pěší návštěvníci, tak i ti v sedle cestovních kol. Líbezná krajina je bránou do Prachovských skal, vstřícná i k rodinám s dětmi či seniorům. Hrady, zámky i církevní památky mají zájemcům otevřené dveře dokořán. Můžeme se zde vydat řadou poznávacích tras nejen třeba ve Valdštejnových stopách či loupežnického dobračiska Rumcajse s Cipískem a Mankou. V rámci tzv. poznávací či zážitkové turistiky lze nahlédnout pod pokličku výroby skleněných vánočních ozdob firmy HAN Design. Letní čas je k tomu nejpříhodnější, neb se zde právě finišuje a výroba běží naplno, neboť, ať to zní jakkoli podivně, vánoční ozdoby se dělají především teď, aby mohly být zhruba od září včas distribuovány až třeba někam na konec Evropy, či dokonce do zámoří.

Mimořádně zajímavým zážitkem je tedy návštěva sklárny představované společnosti.

Exkurze začíná v prodejní galerii, kde si turisté prohlédnou vystavené vzorky. Od usměvavé průvodkyně se dozví nejenom historii vánočních ozdob, ale i kdy a kde se prvně začaly smrčky či borovičky zdobit a čím. I jak se tento křesťanský zvyk dostal k nám do Čech a jaký měl a má vývoj. Poté následuje krátký úvod do výroby samotné. Po objasnění technologie i alchymie výroby a prohlídce základního materiálu, což jsou dlouhé skleněné tyče různých průměrů, míří skupina turistů do dílny, které kralují foukači u předehřívacích strojků.

Muži jsou svou prací natolik zaujati, že je nic nemůže vyrušit. Nad hořáky s ohnivými jazyky vdechují sklu potřebné tvary. Pracují z odtažkem či jelítkem, což jsou slangové výrazy pracovního postupu zpracovávání skleněné trubičky. Mimo foukání volných tvarů používají i formy, aby pak dokonalý tvar odštípli od zbytku trubičky a připravili k transportu do tzv. stříbřírny.

Zrození křehké krásy

Okouzlení alchymií i krásou

Tady ženy pracují s chemií. Připadáme si jako v alchymistické dílně císaře Rudolfa II. Zvláště děti jsou zde jako u vytržení. Pracovnice bere do levé ruky pět šest kousků vyfouknutých polotovarů z čirého skla, pravačkou pak dovnitř nastříkává čirý roztok, který ihned začíná pracovat. Kouličky záhy šednou a zestříbrní, čímž získávají potřebný charakteristický vnitřní podklad. Po „smáčírně“ a usušení putují k dalším šikovným rukám v oddělení vnější úpravy. Zde pracující ženy a děvčata je malují, osypávají a dekorují podle dané potřeby. K malbě používají dle potřeby a druhu zakázky nejenom štětečky či špachtličky, ale ne nepodobné cukrářkám, zdobícím perníčky, z plátěného sáčku s uříznutým růžkem zručně vymačkávají uzounký dekorační pramínek.

Vánoční ozdoby získávají svůj konečný vzhled. Čeká je cesta do balírny, kde jsou ukládány do nejrůznějších kazet a připravují se na expedici. Zde se ale také ještě dodělávají poslední úpravy, připevňování nejrůznějších příchytek, skřipců a oček k zavěšení či doplňování ocásků skleněných ptáčků pravým a efektním peřím z marabu nebo domácích kohoutích krasavců.

Na závěr exkurze si návštěvníci mohou výhodně zakoupit v prodejní galerii hezkou památku na jedinečný zážitek z jičínské manufaktury na ruční výrobu skleněných vánočních ozdob.

Každá ozdoba je malým uměleckým skvostem

Společnost HAN Design s výrobními dílnami najdeme v Jičíně, ulice Markova 119, tel.: + 420 724 750 900.

Exkurze jsou možné celoročně, po předchozí telefonické domluvě, pouze však v pracovní dny do 13 hodin.

Firma též nabízí workshopy, při kterých si zájemci mohou ozdobit svůj vlastní výrobek.

Foto Milena Městecká

(Z knihy Za mistry křehké krásy, což je netradiční reportážní průvodce s tipy na výlety do sklářských hutí. Publikaci vydalo v tento čas Nakladatelství Olympia.)

