Ivan Černý: Třikrát nakladatelství Olympia

08.12.2023 16:02

Dobré čtení na dlouhé zimní večery právě vyšlo v populárním pražském vydavatelství. Představované trio publikací s lákavými obálkami, představované následujícími řády, bezesporu potěší každého čtenáře, a to nejen o Vánocích. Nabídka je to skutečně pestrá. Od takřka neuvěřitelného životopisného románu přes jedinečnou osobní zpověď výjimečného, společensky angažovaného člověka, až po literaturu faktů, zabývající se naší dobou, takříkajíc vymknuté z kloubů. Pro každého tedy něco. Záleží na vkusu a zvídavosti jednotlivých čtenářů. I když upřímně, co kus, to zajímavé a nejen zábavné čtení…