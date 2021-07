Ivan David: Není nad to, udělat si z mrtvých byznys

reklama

Na jihozápadě spolkové země Severní Porýní Vestfálsko dosáhl v sobotu večer počet potvrzených úmrtí po náhlých záplavách 98, na severní hranici této spolkové země to bylo 45. Počet nezvěstných není jasný, údaje se liší od desítek po stovky, protože některá místa stále nejsou přístupná. Panuje obava, že přibydou i další oběti, protože nebylo možné zkontrolovat některé trosky aut a zatopené sklepy. Mezitím záplavy zasáhly i rakouskou spolkovou zemi Salcbursko. Počet obětí je děsivý a není divu, že se lidé ptají, jak je mohla v 21. století, po desetiletích bezpečí zasáhnout taková katastrofa.

Podle vedoucího parlamentní frakce Zelených Antona Hofreitera musí Německo zlepšit opatření na ochranu klimatu. Klimatický balíček EU je prý dobrým výchozím bodem. „Nyní musíme v Německu zintenzivnit a přijmout účinná opatření na ochranu klimatu. Současně potřebujeme aktivní preventivní politiku, abychom se přizpůsobili nové klimatické realitě,“ řekl Hofreiter. Jinými slovy, stále více ekologické ochrany před povodněmi, obnovení vsakovací schopnosti krajiny a také přizpůsobit města vysokým teplotám.

Obnovení vsakovací schopnosti povrchu půdy a krajiny je rozhodně krok správným směrem. Budování obrovských betonových ploch přesáhlo všechny rozumné limity. Ale spojovat to s bruselským klimatickým balíčkem, který bude vyžadovat zastavování ploch větrníky a solárními panely, je klasický příklad oslího můstku. V Německu se zuřivě diskutuje: Byl smrtelný silný déšť jen smůla, jak se to děje každých několik desetiletí? Nebo důsledky a známky změny klimatu způsobené člověkem, předzvěst extrémních povětrnostních jevů, které nás v budoucnu zasáhnou čím dál častěji, pokud nebudeme jednat?

Anketa Jedete letos na zahraniční letní dovolenou? Ano, jedu / Už jsem letos byl(a) 35% Ne, zůstávám v ČR 65% hlasovalo: 3073 lidí

Závěry, že za vše může „Klimawandel“, tedy změna klimatu, byly učiněny rychle. Zahájila to zelená politička Katrin Göring-Eckhardtová, která již ve středu ráno na „ntv“ tvrdila: „To jsou dopady klimatické katastrofy. A to je další fakt, ve kterém máme jasno: Už je to tu, už je to tu s námi.“ Tento pohled zelené političky není překvapivý. „Ale i kandidát na kancléře za CDU Armin Laschet a ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) rychle navázali přímé spojení s globálním oteplováním,“ píše německý Bild. Seehofer řekl právě pro BILD: „Tyto nápory extrémního počasí jsou důsledkem změny klimatu.“ Laschet uvedl, že souběh silného deště a veder bylo „spojeno se změnou klimatu“. „To znamená, že s opatřeními na ochranu klimatu potřebujeme větší rychlost - evropskou, celostátní, celosvětovou.“

Spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier najel v pátek stejnou linii: „Pouze pokud se rozhodně pustíme do boje proti změně klimatu, dokážeme udržet extrémní povětrnostní podmínky, jaké nyní zažíváme, v mezích.“ Všichni čtyři politici to suverénně tvrdili v řadě veřejnoprávních stanic, které již ve středu večer určili hlavního viníka – změnu klimatu. Spolkový ministr financí Olaf Scholz dokonce v přímém přenosu ze zasažených území tvrdil, že kdo popírá změnu klimatu, způsobenou člověkem, je blázen.

Ale ono to vůbec to není tak jasné! A to neříkají klimatičtí skeptici ani popírači, kteří chtějí vyvolat nejrůznější pochybnosti o globálním oteplování. Ale jsou to vládní agentury jako Německá meteorologická služba (DWD) v Offenbachu. Meteorolog DWD Andreas Friedrich řekl pro BILD: „Taková regionální bouře je ojedinělá událost, to je prostě počasí. Tvrzení, že za to může změna klimatu, není obhájitelné.“ Musíme se však i podle něj připravit na to, že takovéto události už nebudou výjimkou. „Naši klimatologové zaznamenali za posledních 20 let nárůst tak závažných povětrnostních jevů - od té doby jsme to dokázali zaznamenat přesně v celém Německu pomocí systému radarové sítě.“ Množství údajů však podle něho zatím není dostatečné pro jednoznačné závěry: „Odborníci na počasí jsou velmi opatrní, vypočítají přesné střední hodnoty nejdříve po 30 letech a teprve poté budou vydávat prohlášení o klimatu. Ještě tam nejsme,“ řekl Friedrich.

Bild pokračuje: Kolegové v „Tagesthemen“ (zpravodajský pořad televize ARD) také považují změnu klimatu za příčinu, ale ospravedlňují ji jinak. Meteorolog ARD Karsten Schwanke dospěl, s ohledem na množství srážek (až 200 litrů na metr čtvereční) v Hagenu nebo Kolíně nad Rýnem k závěru: „Jde o obrovské množství, které by bez změny klimatu neexistovalo. Jedná se přesně o dopady změny klimatu, které očekáváme již mnoho let. Vysoké teploty a sucha jako nedávno v Kanadě. A teplejší atmosféra jednoduše umožňuje odpařování více vody z oceánů. Atmosféra má více vodní páry, více energie. A pak se něco přesně stane, co jsme zažili,“ řekl Schwanke.

Fyzikálně to pro vodní páru a energii platí, dodává Bild. Ovšem faktem je, že navzdory globálnímu oteplování tento princip v Německu od začátku záznamů před 140 lety nevedl k nárůstu letních srážek celkově. Spolková agentura pro životní prostředí má jasné závěry - v létě nepřibylo srážek. „Doposud nedošlo v letních měsících k žádné změně,“ uvádí Spolková agentura pro životní prostředí v Monitorovací zprávě o německé strategii pro přizpůsobení se změně klimatu z roku 2019. Podle velmi citované federální autority - v období sucha - se množství deště dokonce snížilo, od roku 1881 o 3,8 %. „Z tohoto minimálního poklesu, který je v rozsahu přirozené variability, však nelze ani odvodit trend,“ píší odborníci. Spolková agentura jasně dodává: „Jednu povodeň nelze vysvětlit změnou klimatu.“

Další skeptický názor ohledně nadšení, že změna klimatu konečně zasáhla Evropu, přinesl deník „Welt“. Ten cituje výzkumníka v oblasti klimatu DWD Floriana Imberyho, že taková silná dešťová událost je statisticky „významně méně než jednou za 100 let“. V Porýní to naposledy bylo před 120 lety.

Lze téměř s jistotou určit, že experti, bránící se univerzálnímu viníkovi, tedy „Klimawandlu“, způsobenému ovšem výhradně emisemi CO2, budou v menšině. V médiích rozhodně. V podstatě to budou takoví disidenti, kteří budou bránit pokroku v podání ekoaktivistů a Bruselu. Betonovat se bude nadále, větrníky a soláry porostou jak houby po dešti, protože na tom někdo může vydělat. A k zajištění balíčku opatření proti klimatickým změnám, vyhlášenému minulý týden Evropskou komisí, bude třeba vystavět desetitisíce větrníků. Kácet se bude také, aby voda dobře tekla ze svahů, na kterých budou přibývat větrné a solární elektrárny. Na obnovování vsakovací schopnosti půdy, zalesňování a zákazech stavění domů v záplavových zónách se naopak vydělat nedá. Není nad to, udělat si z mrtvých byznys a potvrdit si svou ideologii. Říká se tomu instrumentalizace.

Psali jsme: Ivan David: Kdo nepatří do duhové Evropy, bude potrestán Ivan David: Žádají Merkelovou o přímluvu za ukončení věznění Juliana Assange Ivan David: Ať jedí koláče! Ivan David: Peníze na pomoc - exekutorům?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.