Ivan David: Za zelenou se skrývá hnědá

Ne, že by Zelení nebyli nebezpeční už jen svou politikou rušení veškerých elektráren kromě větrných a solárních, to vše za stálého zvyšování spotřeby elektrické energie - viz vnucování elektroaut - a tím zdražování doslova všeho, protože zoufalý nedostatek energie se nutně promítne do cen veškerého zboží i služeb. Chtějí také německými zbraněmi podpořit Ukrajinu coby ochrannou hráz Evropy proti Rusku! Německý sen o ovládnutí nerostného bohatství Ruska se vrací. Tentokrát v zeleném rouše, které při správném nasvícení ukazuje svou pravou barvu.

Německá strana Zelených, tedy Bündnis 90/ Die Grünen, má v předvolebních průzkumech vysoké preference, nad 25%, některé agentury ji dokonce uvádějí na prvním místě, tedy i před vládní lidoveckou unií CDU/CSU. Zelení nastartovali svůj raketový růst především poté, kdy se mediálním tématem číslo 1 stala ochrana klimatu a’la Gréta Thunberg. Fridays for Future, mládež, která se dusí – to vše vyneslo Zelené do čela předvolebního pelotonu. Slibují, že děti se nemusí bát budoucnosti, protože oni svou ochranou klimatu a bojem proti CO2 zajistí dostatek kyslíku pro všechny. Ta pravá trpká ironie ale teprve odhaluje, oč Zeleným jde za těmito líbivými hesly. Jak se s ochranou klimatu slučují dodávky zbraní poháněných fosilními palivy do konfliktních zón?

Spolupředseda Zelených Robert Habeck navzdory pobouření, které vyvolala jeho slova o dodávkách německých zbraní na Ukrajinu, trvá na svém – Ukrajině se musí pomoci proti Rusku! Zařadil se tak po bok tureckého prezidenta Recepa Erdogana, který hodlá též Ukrajinu vyzbrojovat, například tureckými drony Bayraktar, neblaze proslulými z války o Náhorní Karabach z loňského podzimu. Erdogan se cítí být ohrožen ruskými aktivitami v Černém moři, stejně jako USA, které jsou od Černého moře opravdu daleko. Nová osa protiruské koalice je tedy více než jasná.

Habeck ospravedlňuje svůj postoj: „Ukrajina zde nejen bojuje sama za sebe, ale také hájí bezpečnost Evropy,“ uvedl stranický spolupředseda Annaleny Baerbockové (spolu na obr)., kandidátky na spolkovou kancléřku. „Ukrajina má pocit, že z hlediska bezpečnostní politiky zůstala sama, a také je sama.“ Habeck řekl, že chápe, že jeho prohlášení vyvolala nepokoje v jeho vlastní straně. „Zelení mají pacifistickou tradici a je dobré, že se s debatou o zbraních jako celkem potýkáme velmi těžce,“ řekl. Je to podle něj čestná tradice strany, díky které prý nereagují okamžitě po každém válečném výkřiku. Zelení mají ale také „dlouhou tradici pomoci Ukrajině“. Svůj krok spojil také „čistě s Ukrajinou, se specifickou situací, s anexí Krymu, se střelbou, s vojáky“. Neobhajuje prý dodávky zbraní do jiných zemí.

Mnozí další němečtí politici to vidí zcela jinak. I když je Německo navzdory žalostnému stavu vlastní armády velmocí ve vývozu zbraní a zdaleka není zrovna „cimprlich“, dodávky zbraní, které mají být použity proti Rusku, jsou přece jen trochu silná káva. Nejlépe to opět vyjádřila poslankyně Bundestagu Sevim Dagdelen: „Zaslepený nenávistí k Rusku a slepý i vůči pravicovým extremistickým milicím na Ukrajině, předseda Zelených Robert Habeck během své návštěvy východní Ukrajiny znovu tvrdil, že země hájí bezpečnost Evropy, a proto musí být vyzbrojena německými zbraněmi. Každý, kdo ještě překonává tuto spolkovou vládu, která z Německa učinila čtvrtého největšího vývozce zbraní, zprava, je skutečnou hrozbou pro bezpečnost v Německu a Evropě! Nepotřebujeme „zelenou“ frontu proti Rusku v nešťastné německé tradici, ale spolupráci a odzbrojení v Evropě. Každý, kdo chce bránit Evropu na Ukrajině, je součástí nešťastné apologetiky války, která legitimizuje války podsouváním ušlechtilých pohnutek,“ napsala Dagdelen.

Zelený vůdce podle ní také záměrně klame veřejnost svým rozlišováním mezi obrannými a útočnými zbraněmi. „Zaprvé německá zbrojní kontrola nerozlišuje mezi útočnými a obrannými zbraněmi. Zadruhé, Habeckovy potenciální dodávky zařízení pro noční vidění a transportéry pro zraněné vojáky jsou pro válku Kyjeva v přední linii NATO proti Rusku stejně důležité jako odpalovací zařízení a útočné vrtulníky. Ukrajinský velvyslanec Andrij Melnyk je upřímnější než jeho zelený návštěvník a nenechává na pochybách, co jeho vláda myslí pod „obrannými zbraněmi“, například protitankové střely, protiletadlová děla, zbraňové systémy pro pobřeží Černého a Azovského moře, korvety, expresní čluny a ponorky. Chtěl by to všechno od Habeck and Co.

Vývoz „zelených“ zbraní na Ukrajinu by zcela torpédoval Minskou dohodu pro východní Ukrajinu a jeho cílem je eskalovat konflikt s Ruskem. To není ani v zájmu místních obyvatel, ani obyvatel zbytku Evropy. Habeckův krok ukazuje, jak málo se můžeme spolehnout na Zelené, pokud jde o vývoz zbraní, zahraniční a mírovou politiku.“ Tolik Sevim Dagdelen.

Není divu, že články oslavující německé Zelené se právě nyní objevují například v Respektu. Příprava na válku s Ruskem s nástupem Zelených v Německu nabere nové obrátky. Dovolím si zde připomenout, že ve frakci Zelených v europarlamentu působí i čeští Piráti. Stejně jako tito mainstreamem preferovaní vítězové podzimních voleb u nás, zaměří svou pozornost na dvě věci – na potlačení svobody slova (v rámci boje proti hate speech) a na eskalaci konfliktu s Ruskem. Jedno bez druhého totiž není možné. V době předválečné musí všichni volat „Ať žije válka!“ A kdo nevolá, musí alespoň mlčet.

