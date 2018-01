Ivan Jordák: Jaký bude tento rok?

V posledních 28 letech si tak nějak zvykáme, že většina věcí pochoduje kolem občanů a jimi zvolených zástupců. Vzpomeňme jen následků nedávné volby do Poslanecké sněmovny. A v roce 2018 nám proběhnou presidentské, obecní a senátorské volby. To si my občané zase užijeme.

Jak před volbami, tak po nich, i když samozřejmě těžko mohou kandidáti dostihnout události a prohlášení kolem voleb do poslanecké sněmovny, ať od opozice, nebo koalice.

Člověk, kdyby jen trochu více věřil prohlášením politiků, by myslel, že se nemohou dohodnout absolutně v ničem. A ejhle, mohou. A jak rychle. Na zvýšení platů ústavních činitelů o 7 % se napříč stranami dohodli a též i odhlasovali takřka ze dne na den. V televizi pak nikdo nevystoupil s káravě vztyčeným ukazovákem, jak ta vláda peníze rozhazuje, a to ani zástupci demokratického bloku. Ba, ani pan Kalousek, ani pan Fiala, Gazdík nebo Stanjura. A už vůbec nikdo z lidovců. Všichni vlastně tak prokázali, že se jim jedná především o lidi, a žádná jejich skupina, těch lidí, jim není lhostejná, a někde se prostě začít musí. Tak proč ne třeba od shora. Asi už i naši ústavní činitelé pociťují na vlastní kůži zdražení, jak občané a spějí pomalu k odhodlání s tím něco udělat. Aspoň pro sebe.

Přišly mi, stejně jako řadě ostatních občanů, dvě informace. Jedna má název „studentská výzva k 17.11.2017, která je určená A. Babišovi a stejně též občanům, aby se v tomto duchu na premiéra obraceli; druhá pojednává o migraci.

Výzva je jakési desatero, jehož přijetím, respektive přijetím aspoň většiny těchto bodů, má A. Babiš prokázat, že je demokrat, respektuje právní stát, bude bránit svobodu médií, nebude kumulovat moc, a ještě několik dalších závazků přibližně stejné hodnoty. Nevím, kdo tuto výzvu sestavoval, ani proč byla poslána adresátovi až po volbách. Neznám ani důvod neodeslání této výzvy dalším parlamentním stranám, aby věděli, o co mají usilovat. A vůbec už nevím, kde bych se k výzvě podepsal, a jak mám dát A. Babišovi najevo, že s výzvou souhlasím. Hlavně však neznám žádný důvod, proč bych tak měl učinit. Dokonce ani nevím, kdo výzvu napsal. Rád bych se ho totiž zeptal, snad u každého bodu, proč v něm pak popírá jeho nadpis.

A tak si nakonec myslím, že výzvou vyhlášená kampaň je něco, co bude možná sloužit ke strašení premiéra. Něco jako červené karty v případě prezidenta. Nevím, odkud se protestující berou, a kdo organizuje jejich činnost. Myslím si však, že něco je špatného ve státě, pokud jsme jako občané vyzýváni k něčemu, a nevíme kým, a hrozím se toho, jak bude v tomto roce, pokud je toto přípustné.

