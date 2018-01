Jak se z 2600 uprchlíků Jiřího Drahoše stali Ukrajinci, aneb co zůstalo mezi řádky první prezidentské debaty

24.01.2018 13:40

První argumentační střetnutí prezidentských kandidátů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše na televizi Prima se neslo plně v duchu podbízivých témat, jako je protikuřácký zákon, právo na držení zbraní či migrační krize. Jako by snad ani vážnějších problémů občany Česka trápících nebylo. Během výpadu prezidenta Miloše Zemana se do toho ale kandidát na prezidenta Jiří Drahoš tak trochu zamotal. Z 2 600 uprchlíků, s jejichž přijetím by dle jeho dřívějších slov Česko nemělo mít problém, se rázem stalo cosi neurčitého, plytkého, těžce hmatatelného, až z úst adepta o Masarykův stolec splynulo jediné průzračně jasné slovo – Ukrajina. Měl tedy Jiří Drahoš tehdy, když na kolegiu Paměti národa debatoval o migračních kvótách, skutečně na mysli Ukrajince a Vietnamce?