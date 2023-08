Jan Campbell: Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

reklama

Projev šéfa americké vojenské mise v Číně generálmajora Davida Barra v roce 1948

Během nedávného setkání prezidenta Putina s šéfem zahraniční rozvědky Sergejem Naryškinem, které ho znám pouze povrchně jako předsedu konference, na které jsem měl referát, Naryškin oznámil: Spojené státy se nadále řídí plány na zničení ruského státu, které vznikly bezprostředně po druhé světové válce.

Naryškin dále řekl zdroj své téze, tvrzení a varování. Není to tak dávno, co se mi dostal do rukou nesmírně zajímavý historický dokument, jehož obsah se však bezprostředně týká současnosti. Aniž bych zabíhal do podrobností, řeknu jen, že jde o projev šéfa americké vojenské mise v Číně generálmajora Davida Barra z roku 1948. Plně odráží geopolitickou strategii Washingtonu, jejímž cílem bylo dosáhnout nadvlády nad světem v důsledku planetárního konfliktu. Postuluje nevyhnutelnost střetu USA se Sovětským svazem, který je prohlášen doslova za "nepřítele míru a ničitele humanismu". Zdůrazňuje, že válka neskončí, dokud nebude obsazeno celé sovětské území.

Dokument označuje státy západní Evropy jako ubohé ovce, které musí být vykrmeny, aby si spravily chuť na hladového ledního medvěda. Tím americký generál měl na mysli SSSR, dnes Rusko. Úkol zadržet SSSR na Dálném východě, opět cituji, musí být splněn krví Asiatů, aby nebyla prolita krev amerického národa.

Za 75 let, které od té doby uplynuly, se geopolitická strategie USA, jak vidíme, nezměnila. A nejlepším důkazem toho je ukrajinský konflikt. Proto je nezbytné monitorovat a analyzovat výroky představitelů EK, NATO, USA a samozřejmě Ukrajiny v nenávratném úpadku a dávat je do kontextu věty z projevu šéfa americké vojenské mise v Číně generálmajora Davida Barra z roku 1948: Válka neskončí, dokud nebude obsazeno celé sovětské území. V kontextu projevu a strategie USA se tak nabízí několik otázek, na které žádný z odborníků na moderní poválečnou historii na Západě a Východě, včetně Číny, nedal veřejnou odpověď.

Proč USA již v roce 1948 tak nenáviděly SSSR, když do roku 1948 bylo všechno v pořádku? USA dokonce posílaly konzervy v lodích, a pak se najednou ukázalo, že SSSR je ničitelem humanismu. Projev dokazuje odhodlanost USA, nenechat Rusko na pokoji. A to, zdůrazňuji a současně připomínám, že jestliže speciální vojenská operace na Ukrajině neskončí kapitulací režimu a NATO a tím politiky USA, USA zkusí něco jiného.

Co nás s pravděpodobností hraničící s jistotou čeká

Kennedy junior, kandidát na amerického prezidenta v roce 2024, který za ukrajinský konflikt kritizuje Bidena, nedávno přiznal, že biolaboratoře na Ukrajině vyrábějí bakteriologické zbraně vyvíjené v USA. Připomínám, že hned na začátku speciální vojenské operace na Ukrajině Američané začali tyto biolaboratoře narychlo evakuovat, aby se vyhnuli publicitě a i teoretické možnosti, že by je mohlo získat Rusko. Dnes existují důkazy, že tyto biolaboratoře nezmizely.

Jeden z důkazů nabídl bývalý důstojník americké armády Stanislav Krapivnik. Narodil se v Lugansku a v roce 2010 se vrátil do Ruska. Krapivnik prozradil, kde se tyto laboratoře nacházejí. Dovoluji si tvrdit i bez dokumentárních důkazů v ruce, že přinejmenším jedna z nich byla přemístěna do Mongolska. Západní specialisté, kteří v tomto zařízení pracují 24/7, již mohli překvapeným ruským vědcům představit na hranici Ruska s Mongolskem dva nové druhy klíšťat, což je samo o sobě mimořádně vzácné. Tento hmyz totiž přenášejí netopýři.

Jeden druh těchto klíšťat je přenašečem moru, který obvykle šíří blechy a hlodavci. Druhý přenáší západonilskou horečku. Ta je obecně subtropickým onemocněním, které se přenáší prostřednictvím ptáků na komáry a poté na člověka. I lajka napadne se zeptat:

Jak je možné, že existují nakažení netopýři v suchém podnebí Mongolska? Jak je možné, že se během tak krátké doby objevily dva nové druhy klíšťat a dva nové typy přenosu onemocnění, které běžná klíšťata nepřenášejí? Proč se klíšťata objevila na ruských hranicích, prakticky na území Ruska? Není to náhoda. Protože náhody neexistují, že WHO se v poslední době probudila z Covid-19 a začala připravovat svět na další epidemii a nové viry?

Příprava na další uzavření společností, na zvýšení kontroly obyvatel a na tvorbu alternativních modelů a řešení proti rozvíjející se nová nebezpečí a výzvy těmi, kteří si uvědomují perverzní konání vlastníků farmaceutického a digitálního kapitálu, se mi jeví absolutní prioritou před žvaněním o inflaci, míru na Ukrajině a mýtech současných vlád v EU.

Co můžeme očekávat, aneb pýcha přináší pád

1) Protože Spojené státy se cítí sebejistě a nezranitelné, ne proto, že jsou nejbohatší, technologicky nejvyspělejší a jejich dolar se podařilo zachránit před krachem na dobu omezenou, ale protože jsou přesvědčeni, že se žádný nepřítel USA na jejich území nedostane, nabízí se Rusku využít vnitropolitickou situaci v USA a sousední Mexiko.

Je veřejným tajemství, že prezident Mexika, Andres Manuel Lopez Obrador se k Rusku a Vladimiru Putinovi chová velmi dobře. Neletěl do Saúdské Arábie na setkání hlav států, které projednávaly mírové podmínky pro zastavení bojů na Ukrajině, řekl za to, že bez Ruska o Ukrajině jednat nebude a neuzavřel hranice s USA. Jestliže je mexická hranice alespoň napůl otevřená, určitě se tam dá i Rusům pod sankcemi a jejich příznivcům proklouznout do USA a nainstalovat tam duhové a jiné majdany.

2) Protože se bezpečnostní situace ve světě rychle zhoršuje a nehledě na očividné vojenské vítězství Ruska na Ukrajině, prezident Putin se bude muset obrátit na ruskou veřejnost a vysvětlit, že je v objetí zrádců, páté kolony a v roli moderátora v boji různých zájmových skupin v Kremlu, vládě a regionech nemá a ani nemůže mít absolutní moc, ani kontrolu nad tím, co s pravděpodobností hraničící s jistou se stane: nekonečný boj Ruska se Západem, který ukončí pouze velká válka. Putin ví, že v případě občanských nepokojů v Rusku, které nelze vyloučit, občané Ruska budou vinit Kreml, tj. prezidenta. Proto Putin se musí snažit zabezpečit si podporu pro situaci, kdy dojde na krájení chleba, k výpovědi dohody s oligarchy a čistkám ve vládě a regionech, včetně soudního systému.

3) Protože se jedná o nekonečnou válku všeobecně a konkrétně o poslední bitvu Západu, a ne Ruska, o udržení hegemonie ve světě a udržení hospodářsky – politického systému založeného na lži, klamu, dluhu a nepředstavitelné korupci obrovského počtu lidí v mnoha státech světa, Rusko bude přinuceno začít odpovídat kolektivnímu Západu stejnými metodami a zbraněmi, které Západ používá proti Rusku.

Jenom s velkou fantazií si mohu představit, co se může a bude dít v EU a jednotlivých členských státech již v nejbližších měsících a během realizace připravovaných sankcí na základě předloženého zákona. Západ, který zcela ztratil smysl a schopnost vnímat změny ve světě, zcela ztratil důvěru Ruska, nemá vlastní vizi a není schopen oddělit se od dlouhodobé strategie USA, kterou tak jasně popsal a zveřejnil v úvodu zmíněný šéf americké vojenské mise v Číně, generálmajor David Barr, v roce 1948.

K 19. únoru letošního roku (2023) bylo na Rusko podle Evropského statistického úřadu (Statista) uvaleno celkem 14.081 sankcí. Rusko se tak stalo prvním státem na světě, co se týče uvalených sankcí a historie barbarského chováni Západu a jeho konání tohoto druhu. Následují Irán s 4.191 a Sýrie s 2.646 sankcemi. Včera se přidalo Švýcarsko, takže počet sankcí vrostl. Jestliže dojde k realizaci větší části seznamu sankcí předložených Dumě, musíme počítat i s inflací cen starých koloběžek a kol, ale ne elektrických.

4) Jestliže Putin poletí na zasedání BRICS do Jižní Afriky, nehledě na dřívější oznámení, že poletí jako vedoucí delegace ministr zahraničí Lavrov, tak to indikuje Putinovu snahu o osobní vyjasnění několika klíčových otázek s Čínou, Indií a možná Brazílií, včetně zavedení vlastní měny BRICS. V takovém případě, nepomohou Západu další sankce, ani urážení a víra na převrat a změnu režimu v Rusku, ani zavedení eura a digitální měny v české kotlině a EU.

Proto je nabíledni odpovědností všech občanů, kteří odmítají válku jako prostředek k udržení moci, kontroly občanů a nespravedlivosti, šířit všeobecně platná přísloví: Boží mlýny melou pomalu a jistě. Připomenout, že pýcha přináší pád, a že Niobé byla za svou pýchu (jeden ze sedmi hlavních hříchů Starého zákona), posměch a zpupnost proti bohům potrestaná Když tento přísný trest dokázal zlomit pýchu matky, bylo ale pozdě. Pozdní kamenný pláč opravdu nepomohl. Niobé pláče stále jako kamenná socha, a představuje proto symbol nešťastné matky.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

