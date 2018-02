Jan Roub: Trestní stíhání na objednávku je již dlouholetou ustálenou justiční praxí

podatelna@vsz.pha.justice.cz

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová

V mém případě byla objednána moje fyzická likvidace plzeňskými justičními mafiánskými gaunery.

Jen shodou náhod odstranění mé osobnosti ze společenského života se justičním mafiánům tento záměr nepodařil realizovat dle jejich představ.

Sice jsem to hrůzné běsnění přežil, avšak s doživotními následky a nejen s odepřením vydání náležitého odškodnění pod infantilní záminkou že jsem si věznění zavinil sám /podle těchto zkorumpovanců jsem se sám dostavil do věznice Bory, sám jsem se zvenčí ve vězeňské cele uzamkl a klíč zahodil do vězeňské studny, že/, ale během svévolného věznění jsem byl justičními mafiány totálně okraden o veškerý majetek a bylo i účelově svévolně zrušeno moje trvalé bydliště, takže od této doby jsem i bezdomovcem.

Tato kauza je tzv. novinářům (kteří moje poslední info již mazali bez přečtení) a všem poslancům jak Parlamentu tak Senátu velmi dobře známa (zejména těm co od r. 98 již srostli s poslaneckou lavicí v jeden celek) neb jsem všechny odpovědné instituce a úředníky s mafiánskými praktikami justičních gaunerů již mnohokrát informoval. Vůbec nikoho z odpovědných úředníků státní správy, předsedou vlády počínaje, tento stav neexistujících základních lidských práv v ČR nikdy nezajímal.

Pochopitelně, neb se jedná o státní mocenský násilnický monoblok vybudovaný mafiánsky organizovanými zloději za účelem doživotně beztresného trvalého rozkrádání majetku ČR a trvalého okrádání občanů ČR.

Nyní tedy nepovykujte NIKDO o imaginárním právním státu, když sami dobře víte, že neexistuje, což jest výsledek funkce Parlamentu a Senátu ČR za 28 let činnosti.

P.S.:

Jen si vzpomeňte jak jste reagovali na moje naposledy zaslané důkazy o mafiánských praktikách např. Formánkové.

Na moje trestní oznámení zaslané Vám, paní Bradáčová, jste také vůbec nijak nereagovala, takže si snad vybíráte jen co je pro Vás zajímavé?

Ing. Jan Roub

Spolek poškozených justicí ČR

