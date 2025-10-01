Jan Schneider: Výzva vládě České republiky ve věci povinností ministerstva obrany a ministerstva zahraničí

Povinností Ministerstva obrany je vytvořit podmínky, aby Armáda České republiky byla schopna plnit základní úkol, kterým je podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, připravenost k obraně České republiky. To znamená zajištění obrany též vzdušného prostoru České republiky, a to takovým způsobem, aby území České republiky nemohlo být narušeno podobně, jak se tomu stalo nedávno v Polsku, kdy polská protivzdušná obrana nebyla schopna zlikvidovat většinu z několika pomalu letících dronů, ať už přilétly odkudkoliv.
Česká armáda k takové obraně nepotřebuje nezbytně nejmodernější nadzvukové stíhačky páté generace, vyzbrojené raketami, které v hustě osídlených oblastech napáchají více škody než případné drony. Česká armáda potřebuje být vyzbrojena a vycvičena tak, aby mohla efektivně vykonávat obranné činnosti v reálných podmínkách, tak jak jí to ukládá zákon.
V případě, že by armáda selhala dokonce i v takovéto poměrně banální kauze, nesmí vláda České republiky činit pokus vytvořit z toho casus belli proti předem ideologicky nařčenému nepříteli. Je povinna zajistit, aby každý takový incident byl nejprve důkladně a hlavně nestranně vyšetřen, a aby byla dána šance se plnohodnotně bránit i potenciálnímu viníkovi.
Odpovědností vlády České republiky by však v takovém případě bylo vyvodit nejpřísnější důsledky ze selhání armády, a to okamžitým odvoláním jak příslušných armádních velitelů, od nejvyšších počínaje, protože nesplnili požadavky zákona č. 219/1999 Sb. Stejně tak by musela vláda odvolat odpovědné politiky na ministerstvu obrany, od nejvyšších počínaje, protože nesplnili základní povinnosti, uložené jim zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) otevřelo v ukrajinském Dnipru (Lyvarna 4) detašovanou kancelář Úřadovny ZÚ Kyjev. Dnipr je v kritické blízkosti bojové fronty ukrajinsko-ruského konfliktu, jde o vůbec nejvýchodněji položenou kancelář kteréhokoli státu na Ukrajině, kterou od začátku války někdo otevřel, a dle předsedy Dněpropetrovské oblastní rady Mykoly Lukašuka k tomu byla potřeba „opravdová statečnost, protože raketa tam letí tři minuty“.
MZV musí z tohoto důvodu důrazně upozornit příslušné ukrajinské orgány, že přijímací stát má „zvláštní povinnost učinit všechna vhodná opatření k ochraně místností mise před jakýmkoliv vniknutím nebo poškozením a k zabránění jakémukoliv rušení klidu mise nebo újmě na její důstojnosti.“ (článek 22/2 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích).
Ministerstvo zahraničních věcí má též v Dnipru (Volodymyra Monomakha 25A-2) honorární konzulát. (Na věci nic nemění, jestli je honorární konzulát dle informace MZV dočasně uzavřen, nebo dle informace Velvyslanectví ČR v Kyjevě normálně v provozu.)
Přijímací stát má též „zvláštní povinnost podniknout všechna přiměřená opatření k ochraně konzulárních místností proti každému napadení nebo poškození a aby bylo zabráněno každému rušení klidu konzulárního úřadu nebo újmě na jeho důstojnosti.“ (článek 31/3 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích), jak ji zdůrazňuje článek 59 téže úmluvy: „Ochrana konzulárních místností: Přijímající stát učiní taková opatření, která jsou nezbytná k ochraně konzulárních místností konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem před napadením nebo poškozením a k tomu, aby se zabránilo rušení klidu konzulárního úřadu nebo újmě na jeho důstojnosti.“.
V případě, že by ukrajinská strana selhala v dodržení těchto zvláštních povinností, nesmí vláda České republiky činit pokus vytvořit z toho casus belli proti předem ideologicky nařčenému nepříteli, aniž by tomu předcházelo důkladné a hlavně nestranné vyšetření incidentu, v němž by byla dána šance se plnohodnotně bránit i potenciálnímu viníkovi.
V takovém případě by bylo MZV povinno předat protestní nótu ukrajinskému ministerstvu zahraničí s žádostí o nápravu stavu, aby hostitelská země zabránila jakémukoliv narušení diplomatické mise nebo honorárního konzulátu ČR. Podobně, jak to MZV učinilo v těchto dnech v případě vandalského útoku na české velvyslanectví v Moskvě, což ministr zahraničí Lipavský okomentoval slovy „Každý stát musí zajistit ochranu diplomatů a bezpečnost zastupitelských úřadů.“ Z toho je zřejmé, že si je aktuálnosti této povinnosti dobře vědom.
Cílem této výzvy ministerstvu obrany a ministerstvu zahraničních věcí a vůbec celé vládě České republiky je předejít možnosti, aby se případné narušení území, diplomatické mise, konzulátu či honorárního konzulátu České republiky mohlo vykládat jako záminka pro vyhlášení jakéhokoliv stupně krizového stavu.
autor: PV