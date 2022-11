Jan Urbach: Republikáni se připravují na obžalobu Bidena

reklama

Během dvou let, kdy je Joe Biden v Bílém domě, deset republikánských poslanců požadovalo, aby byl prezident a jeho přední pomocníci obžalováni. Udělali 21 pokusů, ale sešlo z toho, protože Sněmovna reprezentantů (stejně jako Senát) byla v rukou demokratů. Zdá se, že se to změní po volbách v polovině období 8. listopadu, v nichž by podle průzkumů mohli mít většinu republikáni. Pokud získají o pět křesel více, než mají aktuálně, pak ovládnou Sněmovnu reprezentantů – tu, která může schválit vyhlášení impeachmentu prostou většinou přítomných poslanců – píše Legnani.

A pokud za týden půjde vše podle očekávání, "za týden bychom měli očekávat žádost o impeachment," poznamenal republikánský poslanec Adam Kinzinger. Začátkem tohoto měsíce bylo oznámeno, že FBI má údajně dostatek důkazů, aby postavila syna prezidenta Huntera Bidena před soud po zdlouhavém vyšetřování jeho údajných daňových podvodů a nepravdivých tvrzení v souvislosti s nákupem zbraně.

Italský novinář připomíná, že pokud jde o jeho stinné jednání v zahraničí, konkrétně v zemích, jako je Čína a Ukrajina, Joe Biden, již jako viceprezident za Obamy, pravděpodobně poskytoval ochranu svému synovi. Republikáni z toho obviňují současného prezidenta. Podle Politico navíc „Biden první den v úřadu jmenoval partnera v právnické firmě svého syna dočasným šéfem trestního oddělení ministerstva spravedlnosti.“

Podle nedávno zveřejněného dokumentu republikánů získala offshore společnost Bidenova syna Rosemont Seneca Bohai LCC od ukrajinského Burisma mezi dubnem 2014 a listopadem 2015 podle odhadů nejméně 3,5 milionu dolarů. Ale jak poznamenávají republikáni, toto číslo může být pouze „špička ledovce, vzhledem k tomu, že Bidenův syn opustil správní radu Burismy teprve v roce 2019. Hunter mohl od Číňanů dostat více než pět milionů dolarů a další dva miliony pravděpodobně dostal za lobbování za zrušení blokády některých aktiv v Libyi. Prezidentův syn nemohl asi polovinu těchto částek přiznat americké daňové službě,“ uvádí text v Libero.

Někteří vysocí představitelé republikánské pravice už začali jednat. Mezi nimi je i 89letý senátor a člen soudního výboru Senátu Chuck Grassley, který požádal FBI, aby co nejdříve předala horní komoře všechny informace o spojení Bidena Jr. se zahraničními oligarchy. Pokud Sněmovna reprezentantů odhlasuje proceduru impeachmentu, může Senát zahájit vyšetřování, které by nakonec mohlo vést k tomuto opatření (navíc si Senát ponechává konečné rozhodnutí v této otázce).

M. Legnani uvádí, že mezi lidmi s pochybnou pověstí, kteří by v případu mohli hrát klíčovou roli, je podle dokumentu, který rozeslali republikáni, ukrajinský oligarcha Igor Kolomojskij. V roce 2014 byl kvůli nejasným aktivitám Privatbanky obviněn z velkého podvodu a uprchl do zahraničí. Kolomojskij se vrátil do Kyjeva v roce 2019 poté, co vyhrál prezidentské volby současný ukrajinský vůdce Volodymyr Zelenskyj, jehož kampaň výrazně sponzoroval.

Po nástupu demokratů k moci se situace v Bílém domě změnila a Kolomojského, který vsadil na Trumpovo znovuzvolení, byl odstraněn samotným Zelenským až po zbavení ukrajinského občanství. Mezitím FBI zahájila vyšetřování proti Kolomojskému, protože to bylo prostřednictvím Privatbanky existovaly platby od Burismy Bidenovi Jr. a jeho offshore společnostem. Vydání Kolomojského do USA jako svědka v případném procesu s prezidentovým synem, ke kterému přispělo jeho zbavení občanství, by mohlo být pro americkou administrativu bombou.

Jedním z republikánů, kteří nejvíce bojovali proti Bidenovu působení v Bílém domě, je kongresmanka Marjorie Taylor Greene. Podle deníku The New York Times Greene, autorka až pěti iniciativ na obžalobu prezidenta, v nedávném e-mailu s cílem získat finanční prostředky na volby uvedla, že „je čas, aby Kongres zahájil proceduru a odvolal Bidena z úřadu“. Jedna věc je jasná: pokud Sněmovna reprezentantů padne do rukou republikánů, pravé křídlo republikánů vyvine tlak, aby byl zahájen proces impeachmentu a současný prezident Joe Biden se v prvním pololetí z Bílého domu poroučel.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

