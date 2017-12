Jan Urbach: Trump ironicky o globálním oteplování

Na svém účtu na Twitteru v té souvislosti připomenul, že Spojené státy mají na bpj proti oteplování vydat biliony dolarů. Svým vyjádřením vyvolal prezident bouřlivou odezvu. Ředitel Kalifornské akademie věd Jon Foley napsal: „Věřte nebo nevěřte, ale globální změna klimatu je velmi reálná, byť je momentálně mimo věže D. Trumpa chladno. Ve světě je také stále hlad, ačkoli jste si právě dali Big Mac.“ Proti názoru Trumpa vystoupila i demokratická kongresmanka Pramila Javapalová, která připomenula, že počasí není to samé co klima a dodala, že prezident by měl být schopny to pochopit. Měřené teploty v postižených oblastech dosahují až 25 stupňů pod nulou a pocitové o 5 až 7 stupňů více.

Jan Urbach

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV