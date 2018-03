Jan Ziegler: Komunisté mučili a vraždili děti

Známou skutečností také je, že děti narozené vězenkyním v československých komunistických koncentrácích vinou nedostatečné péče umíraly a malá tělíčka byla pohřbena do neoznačených hrobů v pražských Ďáblicích. Ty, které přežily, bylo jich asi šest set, byly násilím uloupeny svým matkám a umístěny do dětských domovů nebo předány do rodin spolehlivých soudruhů, příslušníků StB a stranických funkcionářů. Že to něco připomíná? Ale jistě. Prakticky nacistů, kteří rovněž české děti odebírali jejich „nespolehlivým“ matkám a otcům a dávali je na převýchovu do spolehlivých německých rodin. Inu nacisté a komunisté jedno jsou.

Komunisté se mstili na potomcích nespolehlivých rodičů i tím, že jim zakázali studium a tak talentovaní chlapci a děvčata se a často mohli maximálně vyučit. Je ovšem pozoruhodné, že profesor Masarykovy univerzity a signatář Charty 77 Jaroslav Mezník mohl za Protektorátu Čechy a Morava studovat v Brně klasické gymnázium, když jeho otce rovněž Jaroslava zastřelil německý strážce v brněnských Kounicových kolejích kvůli zapojení do protinacistického odboje.

Komunistický teror vůči dětem v Sovětském Rusku dokazuje i Alexandr Jakovlev v knize Rusko plné křížů. Bolševici tehdy popravovali i malé děti, například v květnu 1920 v Jelizavetgradu zastřelili rudí čtyři malé holčičky ve věku 3 – 7 let. V stejném roce v Archangelsku pak vraždili čekisté děti ve věku 12 – 16 let. Masový vrah a notorický alkoholik Klement Gottwald prohlásil za I. republiky, že on a jeho soudruzi se učí jezdit do Moskvy zakroutit buržoazii krkem. Věru čeští komunisté byli učenlivými žáky a v padesátých letech dokázali, že se jejich násilnictví nezastaví ani před těmi nejmenšími, před dětmi.

Tato svinstva je potřeba si pořád připomínat. Na rudá zvěrstva nesmíme zapomínat a opětovně zdůrazňuji, že komunisté s nacisty jsou nejhoršími zly v dějinách lidstva.

Jan Ziegler

