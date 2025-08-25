Nawrocki naštval vládu i Kyjev. Vetoval finanční podporu

Polsko podporuje internetové připojení Ukrajiny od začátku ruské invaze financováním systémů Starlink, které jsou pro vojáky bojující na frontě životně důležité.
„Prezidentská veta zasahují slepě! Karol Nawrocki svým rozhodnutím odpojuje Ukrajinu od internetu, protože to de facto znamená jeho rozhodnutí týkající se zákona o pomoci občanům Ukrajiny. To je konec internetu Starlink, který Polsko dodává válčící Ukrajině. To je také konec podpory pro ukládání dat ukrajinské správy na bezpečném místě,“ napsal polský vicepremiér Krzysztof Gawkowski na sociální síti X.
„Nedokážu si představit lepší dárek pro Putinovy jednotky než odříznutí Ukrajiny od internetu, o čemž právě rozhodl prezident,“ dodal.
Rozhodnutí polského prezidenta vetovat tento zákon „znamená, že od 1. října Varšava nebude moci nadále hradit předplatné služby Starlink pro Ukrajinu“, uvedl 25. srpna mluvčí polského ministerstva pro digitální záležitosti v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi TVP.
Podle polského média Onet prezident Nawrocki 25. srpna prohlásil, že strategické zájmy Polska se nezměnily a Rusko zůstává „největší hrozbou pro bezpečnost“, napsal ukrajinský server Kyiv Independent.
„Po třech a půl letech se však situace z hlediska financí i sociálních a politických nálad zásadně změnila. Navrhovaný zákon by měl být dnes upraven,“ uvedl Nawrocki během brífinku v prezidentském paláci.
Ukrajina se při udržování spojení na frontových liniích a podpoře vládní komunikace výrazně spoléhá na Starlink, satelitní internetový systém vyvinutý společností SpaceX Elona Muska. Ukrajinský ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov 3. dubna oznámil, že Polsko dodalo dalších 5 000 terminálů Starlink pro kritickou infrastrukturu.
Od začátku rozsáhlé ruské invaze v roce 2022 obdržela Ukrajina přes 50 000 terminálů Starlink, z toho téměř 30 000 dodalo Polsko – podle Fedorova jde o největší příspěvek ze všech zemí.
Nawrocki mimo jiné oznámil předložení vlastního návrhu zákona, který by prodloužil dobu potřebnou k získání polského občanství ze tří na deset let a zároveň zpřísnil tresty za nelegální překročení hranic. Zároveň navrhl, aby byl „symbol Bandery“ v polském trestním zákoníku postaven na roveň nacistickým a komunistickým symbolům a aby zákon o Institutu národní paměti nově reflektoval „zločiny spáchané Ukrajinskou povstaleckou armádou“.
Kontroverze kolem historických symbolů už dlouho komplikují polsko-ukrajinské vztahy – zatímco v Polsku je Bandera spojován s válečnými zvěrstvy, na Ukrajině se stal symbolem odporu a národní identity, zejména v boji proti pokračující ruské invazi.
„Abychom eliminovali ruskou propagandu a nastavili vztahy s Ukrajinou na základě vzájemného respektu, domnívám se, že bychom do tohoto návrhu měli zahrnout i jednoznačné heslo ‚stop banderismu‘,“ prohlásil polský prezident.
autor: Natálie Brožovská