Zdeněk Joukl: Kultura jako prevence kriminality

Kvalitní kultura zábavnou formou lidi poučuje, inspiruje, přenáší zkušenosti a dělá lidi lepšími. Ti jsou pak ohleduplnější a více empatičtí. Tedy lépe chápou druhé a více druhým pomáhají. Kultura přináší tvůrcům spoustu námahy a odříkání, ale dokáže ostatním příjemně vyplnit volný čas. Takže pak je méně přestupků a též trestných činů, které vznikají například zaháněním nudy, z dlouhé chvíle. Kultura, třeba ta hudební, v nás vyvolává příjemné pocity, a my pak již nemáme potřebu konzumovat tolik alkoholu a jiných drog. Problém v kultuře je ale v tom, že se občas objevuje i kultura pokleslá (pa-kultura) a je nutno se proti ní bránit. Někdy jen nezájmem, a někdy dokonce přes soudy.
Osobně bych zařadil kulturu do skupiny aktivit, které vlastně snižují zločinnost, takže je to taková malá prevence kriminality. Kdo jde za kulturou, nejde za zločinem. Lidé, kteří jsou kolem kultury, ať už ji organizují nebo ji přímo provádějí, mají moji úctu. Jsou to vlastně částečně dobrovolníci, kteří se snaží zlepšit život svých spoluobčanů. Jeden z problémů živé kultury u nás spočívá v tom, že kultura má velkou konkurenci v pohodlné televizi. Dívat se na televizi, na nějaký seriál, je opravdu pohodlné. Proto je vhodné vyhovět trochu pohodlnosti lidí i v kultuře živé, a například zajistit dopravu přímo na kulturní akci. To znamená zajistit takzvaný kulturní rozvoz a svoz. Myslím si, že by bylo někdy vhodné určitou kulturní akci doplnit pro zvýšení atraktivity ještě nějakou jinou kulturní akcí. Když třeba budu mluvit o vystoupení hudební skupiny, tak ji doplnit výstavou obrazů, fotografií a podobně. Ale jde to, a často se to stává, i obráceně. Jen pro zájemce by bylo možné a vhodné před vlastní kulturní akci zařadit besedu s autory nebo herci té které divadelní hry a podobně. Nebo zařadit besedu na nějaké kultuře blízké téma.
Informovanost o kulturních akcích by mohla být kvalitnější nebo širší a vhodné by byla i taková poslední připomínka akce den předem, protože lidé zahlcení přemírou informací někdy prostě zapomínají.
Mám dát peníze do kultury, a nebo na řešení přestupků a kriminálních činů? Rozhodně prevence je jednodušší a odhaduji, že tak desetkrát levnější než řešení následků. Ať už jde o náklady na policisty, soudce a nebo potom zaměstnance věznic. To jsou všechno vysoké částky, a kultura pomáhá a mohla by ještě více pomáhat k tomu, aby tyto náklady byly nižší. Ona má vliv i na celkovou atmosféru ve společnosti. Neboť v kulturní společnosti se nemusíte tolik bát. Máte větší pocit bezpečí, než ve společnosti nekulturní. Živé kulturní akce jsou také důvodem k setkávání lidí, což v dnešní trochu individualistické době je také důležité.
Také bych se v souvislosti s kulturou zmínil o rozpočtech, ať už státních, krajských nebo obecních. Jaké jsou na kulturu vyčleňovány finance? Řekl bych, že ne průměrné, ale podprůměrné. Navíc vstupenky na kulturní akce jsou jako jedna z mála položek rodinných výdajů relativně dražší oproti době minulé. Co s tím? Možná by prospělo se sejít s obecními anebo krajskými zastupiteli, nebo dokonce i s poslanci a senátory. A říci jim svůj názor a svá přání vylíčit. To všechno jde. Bohužel aktivita většiny našich občanů s rostoucím blahobytem některých klesá a klesá. Proč by se angažovali, když jim je zatím jakž-takž dobře?
Přesto podporujme kulturu, choďme na kulturní akce, sponzorujme je a pomáhejme při jejich propagaci!
Angličané mají rčení asi v tomto znění: „Investice do zdraví je ta nejlepší investice“. Měl bych rčení doplňující v tomto smyslu, že druhá nejlepší investice pro občany je investice do kultury.
Kulturu můžeme ovlivnit i tím, jak mluvíme, jak se chováme a jaké kulturní akce svou účastí podpoříme.
A budoucnost? Neovlivní kulturu negativně i umělá inteligence (UI)? Nebo jí naopak obohatí? Kdo ví?
Ať kultuře dneska každý občas tleská?
