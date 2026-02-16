Jaroslav Turánek: Medicína založená na byznysu, lžích a absenci důkazů

Rado a členové Učené společnosti, odpovídám na Váš otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi, který jste mu zaslali dne 4. února 2026. Nevzpomínám si, že bych kohokoliv z Vás potkal na mezinárodních konferencích o genetických vakcínách a v panelu expertů konaném v Londýně na téma genetických vakcín, kde se kromě odborných otázek řešily také otázky legislativní, etické, technologické a v neposlední řadě otázky bezpečnosti. Vyjadřujete se k záležitosti použití genetických vakcín, aniž byste v této oblasti měli odbornou kvalifikaci. Lži, které byly používány na propagaci aplikace genetických vakcín, jsou postupně vyvraceny a probíhají již soudní řízení s firmou Pfizer. Tato fakta úmyslně ignorujete. Vakcíny nebyly dostatečně testovány na bezpečnost, nezabránily onemocnění a jeho přenosu, byly vyrobeny jinou technologií, než byla použita v klinické studii, obsahují nedeklarované komponenty a firma Pfizer prokazatelně lhala o výsledcích testování.
Na potlačení kritických názorů byla nasazena cenzura na sociálních sítích, nositelé kritických názorů byli zesměšňováni, dehonestováni i kriminalizováni. Jejich jména byla dávána samozvanými inkvizitory na seznamy osob, které představují nebezpečí pro stát. Vy jste mlčeli.
Vědecká diskuse byla nahrazena cenzurou. Pokud nemůžeme klást otázky, nejedná se o vědu, ale o propagandu“ (Robert Malone).
Někteří vaši členové, ač neměli odbornou kvalifikaci pro oblast genetických vakcín, technologii jejich přípravy a imunologické mechanismy reakce na tyto vakcíny, pravidelně sebevědomě vystupovali v médiích a propagovali jejich použití v nátlakové vakcinační kampani.
„Myslím, že je důležité, aby vědci byli o něco méně arogantní a o něco více pokorní a uvědomovali si, že jsme schopni dělat chyby a mýlit se – což je stále vážnější ve společnosti, kde naše práce může mít nepředvídatelné následky“. (Robert Winston)
Jediným argumentem, který používáte pro potlačení názorů na potenciální nebezpečí vakcinace genetickými vakcínami, je pro Vás šermování konspiračními teoriemi a skutečné odborníky s mnohaletou praxí v oboru vakcín, imunologie, biotechnologie a infektologie označíte ve svém dopise premiérovi za konspirátory a dezinformátory. Ve své učenosti pošlapáváte zásadu pocházející z římského práva, a která je základním principem většiny právních systémů. Podobná zásada platí i v žurnalistice a vědecké diskusi.
Audiatur et altera pars (Budiž slyšena i druhá strana)
Kde byl Váš učený hlas, když mainstreamová a veřejnoprávní média jednostranně protlačovala vakcinační narativ, eliminovala jakékoliv nesouhlasné názory a dehonestovala jejich nositele, kteří nebyli ani přizváni do diskuse.
Nekriticky se vámi zmiňovaní experti podíleli na globálním experimentu, o jehož následcích neměli ani tušení. Dopady na ekonomiku, nedůvěru v politiky a experty Vašeho ražení, a především dopady na psychické a fyzické zdraví se projevují.
„Vědecký pokrok je sice hodnotou, ale není absolutním imperativem. Společnost může přežít bez nové léčby, ale nemůže přežít bez morální integrity.“ (Hans Jonas)
Argumentujete a oháníte se většinovým míněním expertů. Ale tuto názorovou většinu stvořila cenzura, která je odjakživa vlastní sestrou každé totality. Budiž poznamenáno, že většina našich odborníků, kteří vystupovali v médiích, žádnými doložitelnými odborníky v této oblasti nebyli.
„V otázkách vědy nemá autorita tisíců hodnotu pokorného uvažování jediného jednotlivce.“ (Galileo Galilei)
„I když se všichni odborníci shodnou, mohou se mýlit.“ (Bertrand Russell)
Kovidová doba byla poháněna šířením strachu v médiích a byznysem. Mírou pravdivosti vědy se stal zisk. Z vaší učené společnosti ani jedinkrát nezazněl kritický hlas, ač bylo i méně učeným kolegům jasné, co se za oponou propagandy děje.
„Čím větší je finanční a jiný zájem v daném oboru, tím menší je pravděpodobnost, že výzkumná zjištění jsou pravdivá.“ (John Ioannidis)
Pan premiér si posypal hlavu popelem a učinil pokání za rozhodnutí, která v době kovidu udělal na rady odborníků, o kterých se ukázalo, že odborníky nejsou. Vy ho peskujete, neboť padá narativ, za kterým jste Vy neochvějně stáli a stále stojíte, neboť i malá omluva by zranila Vaše velká učená ega. Premiér se omluvil a naznačil pokání o jehož upřímnosti rozhodnou činy, které budou následovat. Staronový ministr zdravotnictví zatím o premiérově obrácení neví a dál úporně tlačí káru kovidismu i s Vámi.
Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. (Lukáš 5:32)
„Budeme muset činit pokání nejen za hříchy zlých lidí, ale také za strašné mlčení dobrých lidí.“ (Martin Luther King)
Zavádění technologií založených na konstruktech DNA/RNA do medicíny je zlomovým bodem, jehož následky neumíme předvídat. Jen trpělivé a poctivé hledání, konfrontace názorů ve férově vedené vědecké diskusi, kdy jsou ega aktérů ponechána za dveřmi, jen takový přístup může vést k odkrývání pravdy a eliminaci vedlejších zdravotních následků nových technologií genové terapie. Posvěcené privilegované lži nepatří do medicíny, protože představují pro pacienty nebezpečí.
„Když vědec nezná odpověď na problém, žije v nevědomosti. Když výsledek tuší, žije v nejistotě. A když má proklatě velkou jistotu o charakteru výsledku, ještě pořád ho hlodají nějaké pochybnosti. Zjistili jsme, že pro dosažení pokroku to má ohromný význam. Musíme uznat naši ignoranci a ponechat prostor pochybám. Vědecké poznatky jsou souborem tvrzení pronesených s různým stupněm jistoty – některá tvrzení jsou naprosto nejistá, některá skoro jistá, ale žádná nejsou jistá absolutně.“ Richard P. Feynman
K otázce kovidu je třeba přistupovat s cílem poznat pravdu a vyvarovat se v budoucnu chybám, které zasáhly jak společnost po stránce ekonomické, tak obyvatelstvo po stránce zdravotní. Kritice musí být také podrobena Národní Očkovací Strategie, která vychází z principů ražených za kovidu. Tato NOS postrádá zásadního významu, pokud v ČR nebude obnovena v moderní podobě instituce, kterou byl svévolně zrušený Ústav sér a očkovacích látek. Odbornost, charakter a mravnost musí být kritérii pro pověření pracovníků k vytváření tak zásadních strategických opatření v oblasti veřejného zdraví, jakými jsou vakcinační kampaně, zejména u pediatrických vakcín.
„Mohu dát za pravdu jen těm, kdo v úzkostech hledají. Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni.“ (Blaise Pascal)
Odborná diskuse za účasti kvalifikovaných vědců a lékařů z celého názorového spektra je vítána a rozhodně se jí nezříkám. Pan premiér i jeho ministr zdravotnictví si budou moci udělat názor na tak zásadní oblast, kterou jsou vakcíny a jejich použití v profylaxi infekčních chorob. Vědecká pravda se ve společnosti s totalitními kořeny a prostoupené korupcí prosazuje jen zvolna.
„Vědecká pravda vítězí nikoliv tím, že přesvědčí své odpůrce a donutí je vidět světlo, ale spíše proto, že její odpůrci nakonec zemřou a vyroste nová generace, která je s ní obeznámena.“ (Max Planck)
„Vědět, co je správné a neudělat to, je ta největší zbabělost.“ Konfucius
Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc.
40 let praxe v oboru imunologie, nanofarmakologie, nanotoxikologie, nanotechnologie, vývoje vakcína a adjuvans. Dvě ceny TAČR, cena ministra zdravotnictví a ministra zemědělství za výsledky v oblasti vývoje rekombinantních vakcín (borelioza) a syntetických adjuvans.
