Petr Dufek: Polovinu inflace tvoří nájemné

16.02.2026 15:44 | Glosa
autor: PV

Lednová inflace nepřekvapila, protože to hlavní už naznačil předběžný odhad statistického úřadu. Podle očekávání inflaci srazilo především přenesení poplatku za OZE ze spotřebitelů na stát.

Petr Dufek: Polovinu inflace tvoří nájemné
Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Samo o sobě z inflace ubralo 0,4procentního bodu. Bez něj by inflace poklesla jen minimálně, a to na rovná dvě procenta.

Základní trendy se ani v úvodu letošního roku nemění. Služby, které jsou tak trochu trnem v oku ČNB dál svižně zdražují. A může za to především nájemné, a to jak to tržní, tak zejména to imputované. Nájmy v bytech poskočily meziročně o 6,3 %, zatímco to imputované o 5,1 %. Obě tato nájemné dohromady tvoří v důsledku jejich váhy v cenovém indexu (15 %) polovinu z inflace, která dosáhla v lednu 1,6 %.

Otevřeně se tak dá říct, že inflaci nám i letos hojně přiživuje napjatý realitní trh a žádná změna k lepšímu zatím na dohled není.

Inflace s těmito kořeny je jen obtížně řiditelná ze strany centrální banky. Jak je vidět silnou poptávku na realitním trhu totiž ani vyšší sazby zbrzdit zatím nedokázaly.

Ale nejsou to jediné služby, které dál zdražují nadprůměrným tempem, protože ceny svižně rostou dál i v oborech HORECA, zvlášť pokud jde o ubytovací služby.

Protiinflačním faktorem jsou i letos ceny plynu a elektřiny s tím, jak zákazníci přecházejí na cenově příznivější tarify distributorů energií.

Lednová inflace je vždy nejvíce sledovaným inflačním čísle v roce. Nastavuje totiž pomyslnou laťku i pro následující měsíce už proto, že se ceníky některých služeb a zboží nastavují právě vždy v úvodu roku. Jak naznačuje letošní lednový výsledek, inflace bude mít tendenci se pohybovat mezi 1-2 %, už brzy přitom bude směřovat právě k dolní hranici tohoto intervalu.

Psali jsme:

Zelení: Řešením je vyšší zdanění majetku těch nejbohatších
Babiš s Havlíčkem probrali své návštěvy Německa. Viděli podstatné změny postojů
Zahradil: Rubio de facto vyhlásil konec globalizace
Klaus o Macinkovi: Kdyby se s těmito lidmi nepohádal, byl bych zklamán

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dufek , inflace

Cedulky u výtahu

To je výstup za všechny peníze. Že máme chodit pěšky a nejezdit výtahem. Fakt myslíte, že to něčemu pomůže? Nemyslíte, že problém je třeba řešit jinak? A máte v plánu na pohyb – různé sportovní aktivity apod. přispívat nebo na ně třeba uvalit nižší DPH? To by podle mě pomohlo víc než nějaké cedulky....

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Popíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kilPopíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kil Za zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvykyZa zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvyky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Petr Dufek: Polovinu inflace tvoří nájemné

15:44 Petr Dufek: Polovinu inflace tvoří nájemné

Lednová inflace nepřekvapila, protože to hlavní už naznačil předběžný odhad statistického úřadu. Pod…