Petr Dufek: Polovinu inflace tvoří nájemné

Samo o sobě z inflace ubralo 0,4procentního bodu. Bez něj by inflace poklesla jen minimálně, a to na rovná dvě procenta.
Základní trendy se ani v úvodu letošního roku nemění. Služby, které jsou tak trochu trnem v oku ČNB dál svižně zdražují. A může za to především nájemné, a to jak to tržní, tak zejména to imputované. Nájmy v bytech poskočily meziročně o 6,3 %, zatímco to imputované o 5,1 %. Obě tato nájemné dohromady tvoří v důsledku jejich váhy v cenovém indexu (15 %) polovinu z inflace, která dosáhla v lednu 1,6 %.
Otevřeně se tak dá říct, že inflaci nám i letos hojně přiživuje napjatý realitní trh a žádná změna k lepšímu zatím na dohled není.
Inflace s těmito kořeny je jen obtížně řiditelná ze strany centrální banky. Jak je vidět silnou poptávku na realitním trhu totiž ani vyšší sazby zbrzdit zatím nedokázaly.
Ale nejsou to jediné služby, které dál zdražují nadprůměrným tempem, protože ceny svižně rostou dál i v oborech HORECA, zvlášť pokud jde o ubytovací služby.
Protiinflačním faktorem jsou i letos ceny plynu a elektřiny s tím, jak zákazníci přecházejí na cenově příznivější tarify distributorů energií.
Lednová inflace je vždy nejvíce sledovaným inflačním čísle v roce. Nastavuje totiž pomyslnou laťku i pro následující měsíce už proto, že se ceníky některých služeb a zboží nastavují právě vždy v úvodu roku. Jak naznačuje letošní lednový výsledek, inflace bude mít tendenci se pohybovat mezi 1-2 %, už brzy přitom bude směřovat právě k dolní hranici tohoto intervalu.
