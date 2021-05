Jana Zwyrtek Hamplová: Lidé raději kapitulují, aby měli klid. Ta daň je ale neskutečně vysoká

reklama

Člověk už neví, co na to říct. Život plánovat podle platnosti covid testu? Ničit si stále nosní sliznici? Jinak budeme občané druhé kategorie? Cena testu 1500 Kč s jeho platností týden? Pro dva manžele za rok 156.000,- Kč? Nebo se muset dát “dobrovolně” očkovat? Jinak běžný život bude 99,8 % zdravých v netestovaném týdnu zapovězen? Viz zde.

Jak tak vše pročítám a sleduji, a vidím aktuální snahu to zavést jako trvalou záležitost - která mimochodem vygenerovala už další dva miliardáře - výrobce vakcín, a vše podivné kolem MeSES, kterému velmi fandí prof. Flegr, buď nám skutečně pomohou do normálna soudy, které zakáží ničit zdraví a psychiku dětem, dobrovolné skutečně prohlásí za dobrovolné se zákazem diskriminace, opatření za nepřiměřená při počtu nemocných, zkrátka pošlou ty právní paskvily kam patří, nebo policie, která odhalí zákulisí všech poradních skupin, aby se nám třeba rozsvítilo, nebo pak už jen občanská neposlušnost tomuto neuvěřitelnému zacházení s námi.

Jak ovšem pozoruji, lidé raději kapitulují, aby měli klid. Ta daň je ale neskutečně vysoká. Obětujeme aktuálně fyzické i psychické zdraví dětí, zdraví svoje, svá práva, svobody a důstojnost, a to jen proto, aby státní moc na nás vynutila ekonomickým a jiným nátlakem to, co je deklarováno jako dobrovolné. A u toho ignoruje vážná varování odborníků.

A cože mi to připomíná? “Ano, chodit do pionýra je opravdu dobrovolné. Jen se to s ní, maminko, povleče, jak v něm nebude”.

A to se ani nezasahovalo do osobní integrity. “Jen” do oné svobody rozhodování. Dnes je to jiný kalibr. Ale podstata hrozivě stejná.

Týden mne zcela pohltila práce, ale v tomto u prostě musím dokončit příslušné soudní podání. Jakkoli to není snadné.

