Jindřich Vobořil: Snad se nebudeme vracet k diskreditované a extrémně nebezpečné válce proti drogám

Vážený pane policejní prezidente,

v souvislosti se svým nástupem jste prohlásil, že drogová kriminalita bude jednou z Vašich priorit. V prosinci 2018 jsem na tato Vaše slova reagoval mimo jiné následujícím prohlášením: „Vnímám to jako velmi chybný výběr priorit s riskantními následky. Zvýšená kriminalizace drobných uživatelů a samovýrobců nutně podpoří nárůst organizovaného zločinu. Navíc právě zvýšená kriminalizace odrazuje tzv. skrytou populaci uživatelů od toho, aby si včas přišli říct o pomoc.“ Vy jste na to odpověděl, že drogy jsou nelegální a tečka.

Dovolte mi nyní po roce znovu s obavami upozornit na narůstající problémový přístup k této tematice a projevit nesouhlas se zjevnou snahou policie, postupně a nepozorovaně „pootáčet“ přístup k této problematice.

Nejprve Vás chci opět upozornit na to, že drogy známe jak legální, tak nelegální. Největším problémem, a to i z pohledu kriminality v ČR, jsou drogy legální. Policie však, jak se zdá, po mém odchodu z funkce národního protidrogového koordinátora výrazně polevila v oblasti práce s těmito nejproblémovějšími drogami, a to zejména při vymáhání práva o zákazu jejich dostupnosti nezletilým. Místo toho začala, a podotýkám, že proti záměru zákonodárce, hledat způsoby, jak kriminalizovat lidi, kteří drží malé množství drog, jako je například zákonodárcem vydefinovaný malý počet rostlin konopí. Jasným příkladem je dobře mediálně známá kauza pana M. Koláčného, který byl přistižen při pěstování pouhých čtyř rostlin konopí pro výrobu léčivých mastí. Dovolte mi připomenout, že záměrem zákonodárce bylo málo společensky nebezpečné jednání v drogové problematice řešit pouze přestupkovým řízením, nikoliv zatěžovat celý policejní a justiční systém marginálními kauzami. Chápu, že ne všichni příslušníci Policie ČR se s tímto záměrem zákonodárce ztotožňují, já však věřím v moudrost zákonodárného procesu a pevně doufám, že to vnímá stejně i policejní prezident ČR – je tomu tak? Chci věřit, že po letech dobré praxe v drogové problematice v této zemi opět nezvítězí represivní přístup a nebudeme se vracet k diskreditované a extrémně nebezpečné válce proti drogám. Raději ušetřeme prostředky na represi a vložme jich výrazně více do prevence. Ostatně všechny studie dokládají, že takové využití finančních prostředků je efektivní a společnosti se mnohonásobně vrátí.

Současně si Vás opět dovolím požádat, abyste se s danou problematikou seznámil více zblízka. Všechna dostupná data ukazují, že v nejvíce rizikové skupině dospívajících dětí jsou iniciačními látkami spíše nikotin a alkohol (mohu doporučit např. všechny opakující se studie ESPAD). Nelegální drogy se dnes často vyskytují spíše v prostředí nočního života, kde jde o kulturu multiužívání a kde jde také ruku v ruce s drogami nelegálními přílišné a brzké užívání alkoholu. Studie dále ukazují, že existují přímé korelace mezi pravidelným užíváním alkoholu především u dětí mladších 16 let a rozvojem závislostí i na drogách nelegálních. Riziko výskytu závislostí u těch jedinců, kteří příliš brzy začali užívat alkohol a následně se stali závislými na nelegálních drogách, je podle dostupných údajů až osmkrát vyšší. Zde má policie své nezastupitelné místo ve vymáhání práva v oblasti zákazu prodeje a podávání alkoholu, ale i tabáku dětem a osobám mladším 18 let. Opačný postup policie, jehož jsme svědky, mě proto velmi znepokojuje. Preventivní akce policie, dobře koordinované s ostatními relevantními institucemi státu, již nejsou vůbec vidět. Za mého působení tyto akce výrazně snížily počty nezodpovědných konečných prodejců alkoholu osobám mladším 18 let. Než jsem odešel z funkce, uskutečňovaly se první akce – kontrolní nákupy v obchodních řetězcích a u ostatních konečných prodejců alkoholu ve spolupráci s ČOI.

Z výše jmenovaného je zcela zřejmé, že nárůst drogové epidemie je přímo úměrný tomu, jak se pracuje právě v oblasti dostupnosti látek legálních dětem a mladým lidem. Proto Vás, jako policejního prezidenta, vyzývám, aby se policie začala zaměřovat především na to, co může České republice pomoci, a nečinila zbytečné kroky, jdoucí dokonce proti záměru zákonodárce, tak jako je tomu v kauze pana Koláčného a dalších podobných.

Na závěr bych chtěl říci, že si velmi vážím práce těch policistů, kteří se snaží poctivě vymáhat české zákony, protože právní stát je základním kamenem naší země. Proto nechávám na moudrém zvážení všech aktérů, v tomto případě zejména na Vás, pane policejní prezidente, co budete chtít v práci policie za priority považovat. Česká republika sice není na předních místech v oblasti problémového užívání drog či bujení organizovaného zločinu souvisejícího s touto problematikou, avšak čísla v oblasti užívaní alkoholu osobami mladšími 16 a 18 let ukazují, že se tato situace, naštěstí zatím jen mírně, zhoršuje.

Vážený pane policejní prezidente, vyzývám Vás, abychom tomuto tématu věnovali větší pozornost i na případném osobním setkaní, kde bychom si vyměnili zkušenosti a probrali postupy dobré praxe.

S úctou

Jindřich Vobořil

