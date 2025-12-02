Jiří Paroubek: Pavlovy konzultace na nic

Postupně chce mluvit se všemi ministerskými adepty. Je to trochu něco nebývalého, co ovšem ani nemá oporu v Ústavě státu. Vlastně je to jen a jen dobrá vůle Andreje Babiše a jeho budoucích ministrů, scházet se ve svém volném čase s prezidentem republiky na kávu, která je v režii pražského Hradu. Ale jiný význam tyto konzultace prezidenta s ministerskými kandidáty nemají.
Při vší úctě k panu prezidentovi a jeho vysokému IQ 109 si nemyslím, že s výjimkou Ministerstva obrany může kvalifikovaně hovořit o jakémkoliv rezortu. O jakémkoliv jiném resortu vládní odpovědnosti má maximálně znalost poučeného laika. Takže tato setkání jsou víceméně společenská, budou se odehrávat spíš také ve společenské rovině.
Ani si nemyslím, že tým jeho poradců prezidentovi připraví nějaké zázračné podklady, jež by mohly být přínosné budoucím ministrům, kteří jsou naštěstí vesměs velmi dobře zorientování v resortech, jež budou řídit. Je to prostě jenom vytírání očí veřejnosti a marketingová snaha prezidenta ukázat, že má jistý vliv na vládu, i když ve skutečnosti tento vliv nemá. Je to v zásadě ztracený čas budoucích ministrů.
Místo toho by měl prezident jmenovat Andreje Babiše předsedou vlády, abychom měli co nejrychleji plnohodnotnou vládu, která by rychle předložila již zpracované programové prohlášení do Poslanecké sněmovny. A začala pracovat na novém státním rozpočtu pro rok 2026 a vedla stát ke změně, kterou tak potřebujeme. Prezident Pavel takovéto změně, která je velmi žádoucí, příliš nepřeje, proto ty rituální zdržovací tance.
