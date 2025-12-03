Robert Troška: LGBT agenda EU a paradox narůstající muslimské menšiny v západních zemích

03.12.2025 11:44 | Glosa

Progresivismus v EU neustále sílí, bude hnací silou v západních zemích ještě za 20 let?

Robert Troška: LGBT agenda EU a paradox narůstající muslimské menšiny v západních zemích
Foto: Archiv R. Trošky
Popisek: Robert Troška

Soudní dvůr EU v minulém týdnu potvrdil své silně progresivistické postoje a v „polské kauze“ homosexuálů, kteří se obrátili na soud poté, co jim na matrice odmítli zapsat jejich svazek coby manželství,  rozhodl, že i v těch zemích EU, kde nejsou uzákoněny "manželství" stejnopohlavních párů, i tam je MUSÍ uznávat

Jde především o silné narušení SUVERENITY jednotlivých států. Rozhodnutí Soudního dvora EU potvrzuje vlamování EU do oblastí, které mají být v jurisdikci jednotlivých států.

A samozřejmě LGBT nátlakové skupiny již jásají.

Nejlepší je vyjádření jedné z LGBT iniciativ: "Tento rozsudek je dalším potvrzením, že rovnost není výjimkou, ale evropským standardem." 

Osobně bych vyjádření aktivistů z LGBT poopravil: "Tento rozsudek je dalším potvrzením, že LGBT aktivismus v EU není výjimkou, ale zaběhnutým standardem." 

Většinová společnost je těmito aktivisty mající u nás své silné zastoupení především v progresivisticky zastoupených stranách jako jsou Piráti, STAN nebo TOP09 masírována výroky o „rovnosti a férovosti“, kdežto obránci rodiny jsou okamžitě zaškatulkováni krajně pravicovou nálepkou. 

Zajímalo by mě, zda podle logiky slovutného Soudního dvora EU v případě, že si několik zemí EU odhlasuje, že trojúhelník je kosočtverec, zda také budeme nuceni trojúhelník nazývat kosočtvercem?

Jedním z mála politiků, kteří se nebáli veřejně okomentovat rozhodnutí EU, byl Libor Vondráček, předseda Svobodných a místopředseda ústavně-právního výboru PSP: "Tohle je další ukázka, jak Brusel přebírá kompetence, které patří výhradně členským státům!"

"Rodinné právo, včetně definice manželství, musí zůstat v rukou národních parlamentů – ne v Bruselu!"

„Vyspělé“ země Západu s LGBT zákony a narůstající muslimskou komunitou

Od LGBT aktivistů neustále slyšíme "přesvědčivé" statistiky o „vyspělých zemí Západu“, kde všude již byly odhlasovány stejnopohlavní sňatky. V Belgii, Španělsku, Nizozemsku, Francii, Lucembursku, Irsku, Finsku, Německu, Maltě, Rakousku, Švédsku, Portugalsku. Vsadím se, že i tam podobně jako jsme to zažívali u nás, LGBT použila všechny páky od mediálního nátlaku, srdceryvných vyjádření taky celebrit a dalších prostředků, aby dosáhli svého cíle (u nás jsme naštěstí o vlásek odolali). My tu rudě marxistickou totalitu, kterou jsme tady zažívali čtyři desetiletí, máme pod kůží a dokážeme vycítit ideologický tlak. Na Západě nikoliv, tam novo marxistická agenda jede na plné obrátky.

A ještě si dovolím jeden postřeh ve vztahu k těm výše vyjmenovaným „vyspělým“ (nebo spíš zdegenerovaným?) státům na Západ od nás. Jde vesměs o státy, kde muslimská populace narůstá. A tolerance zrovna muslimské populace vůči LGBT je přinejmenším problematická. Bude rostoucí muslimská populace v těchto zemích za 20 let mávat LGBT vlajkami anebo nastane radikální obrat? Já osobně mám odpověď jednoznačnou.

Proto si v klidu počkejme a myslím, že se po dalších 20 letech budeme hodně divit, jak se i tam bude postoj směrem k LGBT komunitě a jejím nepřiměřeným nárokům postupně otáčet.

Zdroje:

https://www.echo24.cz/a/HWHdQ/zpravy-svet-zakone-homosexualni-manzelstvi-uzavrene-v-jedne-zemi-musi-byt-uznano-v-cele-eu

Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

Minulost a přítomnost

Proč vám tak vadí minulost Turka a třeba u prezidenta ne? A proč všichni z pětikoalice tvrdíte, že Babišovi jde jen o jeho nevydání. Když nebude stíhán teď, tak může být přeci stíhán pak nebo ne? A není taky dost zásadní chybou a problémem zároveň, že vlastně už jeho kauzy nebyly dořešeny dávno? Čas...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Orální hrátky jsou hlavní příčinou rakoviny hrdla Život pod maskou dokonalosti

