Jiří Paroubek: Bláboly pirátů neberou konce

To se mi stalo v neděli, když jsem sledoval diskuzní pořad Václava Moravce v ČT s hlavními hosty. Pánové Macinka a Juchelka mluvili rozumně. A přiměřeně situaci a také její politické příslušnosti mluvila i místopředsedkyně STAN. Nemá smysl polemizovat se všemi bláboly, které předváděla v nedělní pravé poledne O. RIchterová. A samozřejmě v jiných TV pořadech či videích jindy také její předseda Hřib. Piráti jsou úplní političtí mimoňové, nalézající se mimo jakoukoliv politickou realitu.
Pokud v neděli hovořila například Richterová, pak jediný moment z jejího poněkud hysterického vystoupení stojí za povšimnutí, a to je její plácání o bytové výstavbě. Je to jednak skandální a jednak opravdu podivné. Skandální proto, že za tři roky, co stál pirát Bartoš v čele Ministerstva pro místní rozvoj, dokázal zmršit pouze digitalizaci stavebního řízení. Ale v bytové politice piráti neudělali, kromě velkých řečí, vůbec nic.
Nyní Richterová blábolí něco o tom, že ve státním rozpočtu na rok 2026 chybí 14 miliard korun na bytovou výstavu. Převeďme si to do řeči věcných hodnot. 14 miliard představuje při pořizovací hodnotě jednoho bytu asi tři miliony korun zhruba 4700 bytů. Pokud to vydělíme čtrnácti, což je počet českých a moravských krajů, dostanu se na průměrné číslo 340 bytů na jeden kraj.To je číslo opravdu zarážející a vlastně hanebné, zdaleka nepokrývající vysokou poptávku.
Nicméně pirátský ministr Bartoš, pokud byl ještě ministrem pro místní rozvoj (MMR), naprosto přehlédl perfektní návrh zákona, předložený do předchozí Poslanecké sněmovny poslancem za ČSSD Birkem. Tento návrh se zabýval financováním komunální bytové výstavby a spočíval ve vytváření neziskových společností pro bydlení, které by mohly vytvářet zejména obce. A tyto neziskové společnosti by dostávaly od obcí volné pozemky určené územními plány na bytovou výstavbu. A mohly by začít stavět bytové domy.
Předpokladem toho ovšem bylo, že si bytové společnosti vezmou úvěry od komerčních bank a z nich začnou stavět bytové domy. Anuitní splátky z úvěrů, poskytnutých bankami na 20 až 30 let, pak neziskové společnosti budou splácet z přijatého nájemného. A obce budou rozdělovat byty, které vzniknou v těchto bytových domech. Tedy levné komunální byty. To je něco, co zde dlouhá léta chybí. Kdysi tady byl program vzniklý ještě za Klausovy vlády, který využívaly i vlády sociální demokracie. Za následné vlády M. Topolánka byl potichu zrušen bez náhrady. Jiným programem nahrazen nebyl.
Po tři roky měli možnost piráti na "svém" Ministerstvu pro místní rozvoj, které je také ministerstvem pro bydlení, zajistit výstavbu komunálních bytů podle tohoto zákona. Stačilo jen vyjmout tento zpracovaný návrh z parlamentního archivu a nechat jej projít opět legislativní procesem. Což by si vyžádalo pouze několik měsíců času. A mohlo se začít stavět. Znovu podtrhuji, bez nároku na státní rozpočet.
Tento systém financování a výstavby komunálních bytů jsem viděl, že funguje bez jakýchkoliv problémů v Anglii. Kde takto bylo každoročně postaveno zhruba 40 tisíc komunálních bytů, o kterých vesměs rozhodovaly po jejich výstavbě obce, samozřejmě, že tyto byty šly potřebným. Tedy těm lidem, kteří nedosáhli na hypoteční financování nebo neměli zájem o vlastnické bydlení. Řekněme, že určitá část veřejnosti takovýto zájem o vlastnické bydlení prostě nemá.
Je tedy možné jenom oprášit tento návrh zákona, zpracovaný v dílně sociální demokracie, a nechat jej působit. To ovšem pirátská předsedkyně poslaneckého klubu neví, protože chce kritizovat budoucí vládu za to, že nedala do rozpočtu 14 miliard korun na bytovou výstavbu. Návrh zákona z dílny ČSSD, o kterém mluvím, by ovšem nevyžadoval prakticky žádné nároky na státní rozpočet. Zkrátka piráti podělali na MMR, co mohli.
