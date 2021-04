Jiří Baťa: Co smrdí, nevoní. Pravičákům z opozice zvlášť silně

reklama

Už třeba jen protože se znalostí rétoriky prezidenta Zemana se dalo předpokládat, že jeho sdělení bude vyvážené a prosto všech spekulativních aspektů. Jak podotkl, vystoupení v TV uskutečnil poté, kdy si nechal předložit a následně prověřil vše, co se případu Vrbětic týká a k čemu může dát či vyjádřit své relevantní stanovisko.

Nespokojenost s obsahem vystoupení prezidenta podle očekávání vyjádřili představitelé pravicové opozice počínaje tchajwancem Vystrčilem. Jak je u něj zvykem, vyzvracel kritiku, že prezident Zeman ve svém projevu údajně vynesl informace z živého (zhruba sedm let starého) případu, čímž prý ohrožuje bezpečnost země. Senátor a předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer vyslovil kritiku k prezidentovu záměru potrestat Rusko. Podle něho vyloučení z tendru na dostavbu Dukovan není trest, protože Rosatom od počátku byl, je a bude pro Česko bezpečnostní riziko. Podle něj prezident údajně znevážil teroristický útok na českém území.

Také předseda Pirátů Ivan Bartoš projev prezidenta zkritizoval, EU i NATO byly důkazy o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů ve Vrběticích předloženy. Přesto pan prezident hovoří prý v rovině hypotéz a zpochybňuje důvěryhodnost bezpečnostních služeb vlastní země! S kritikou přišel i předseda STAN Vít Rakušan s tím, že se pan prezident nepostavil na stranu občanů a že z jeho projevu vyplývá, že buď nemá přesné informace, nebo je dezinterpretuje záměrně. Tvrdí, že „oni“ (opozice) od BIS informace dostali úplné a na základě toho se musí postavit na stranu zpravodajců!

Se svou kritikou přispěchal i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který zase prezidenta kritizoval, že analýza s nejasnými závěry prý trvala příliš dlouho navzdory tomu, že pan prezident zcela opomněl události z roku 2018, kdy se hledaní ruští agenti pokusili ve Velké Británii otrávit Sergeje Skripala. Takže pokud by se měl prezident ještě vyjadřovat i k této „ptákovině“, analýza by trvale podstatně déle. Pan předseda Jurečka si nějak neuvědomuje, že jím zmíněná událost z r. 2018 je zcela irelevantní k prezidentovu vyjádření, které se týkalo výbuchu skladu v r. 2014! Uvedl, že postrádá sounáležitost s blízkými obětí a jasný vzkaz spojencům, kteří Česko v diplomatické roztržce podpořili.

Anketa Byl prezident Zeman k moderátorce Primy Tománkové hrubý? Byl 9% Nebyl 88% Nevím / Nesledoval(a) jsem 3% hlasovalo: 7755 lidí

V řadě kritiků nemůže chybět ani kritika aspiranta na premiéra, předsedy ODS profesóra Petra Fialy, který ironicky konstatoval, že si celá země oddychla, že se Zeman nepostavil proti jejím zájmům přímo, ale jen zpochybnil závěry BIS, a poznamenal, že přesně toto hraje do karet Ruska. Dodal, že my potřebujeme od hlavy státu jasná slova! Pan Fiala je sice profesor, rozhodně má všechny předpoklady rozumět, co prezident říká, ale pokud mu jsou slova prezidenta nejasná, měl by si asi obstarat výkonná naslouchadla, třeba by to slyšel dostatečně jasně! I když..?

Přišlo i na něžné pohlaví, předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, která prezidentův projev označila za projev nikoli pro české občany, ale pro Rusko. To prý není podle ní prezident a prohlásila, že díky hlasům ANO, ČSSD, SPD a KSČM neprošla v PS (blíže nespecifikovaná) ústavní žaloba a že bude dělat vše pro to, aby většina po volbách byla jiná. Mnoho zdaru, paní Pekarová Adamová!

Jak z reakcí pravicové opozice vyplývá, ani jeden opoziční politik nepojal prezidentův projev příznivě, pozitivně, uznale, nebo aspoň jako objektivní a nestranný. K mnoha těm výtkám na adresu projevu porezidenta padly také poznámky, že opozice obdržela od BIS úplné informace, že tyto byly předloženy jejich partnerům v EU i NATO. Je tedy s podivem, že za celou dobu existence této kauzy však nebyla veřejnosti předložena jediná konkrétní informace, natož důkaz! Proto nezbývá než pozitivně konstatovat, že si lze jen těžko představit lepší, srozumitelnější a státnicky kvalitnější projev, ve kterém za poměrně krátkou dobu deseti minut prezident vyjádřil vše podstatné, co se tématu jeho projevu týkalo.

Podle představ opozice by projev prezidenta měl zřejmě znít jako nekompromisní, tvrdé odsouzení aktivit ruské GRU na území Česka, odsouzení nepřátelských, dezinformačních a dalších nebezpečných aktivit, vedených proti zemím EU a EU samotné, ba dokonce by se podle opozice měl kriticky vyjádřit k činnostem ruských agentů ve Velké Británii na pokusu vraždy Skripala a jeho dcery. Chyběla jen zmínka o pokusu vraždy Navalného a výbuchů muničních skladů v Bulharsku! Ze strany pravicové opozice, dříve než se účast ruských agentů GRU na výbuchu ve Vrběticích bez jakýchkoliv pochybností a nevyvratitelných důkazů potvrdila, zaněly výkřiky, že by Česko mělo požadovat po Rusku náhradu způsobené škody stejně jako odškodnění pozůstalým po obětech výbuchu! To jen dokazuje, že mezi našimi politiky jsou nejen zfanatizovaní, ale také hloupí, nepřemýšlející, republice škodící lidé, kteří nemají v politice co dělat!

Nicméně aby byla opozice snad i spokojena, pánové a dámy se budou muset smířit s tím, že prezident Zeman rozhodně nebude hrát podle jejich not, ale podle svého vysoce inteligentního, objektivního, věcně vyváženého uvažování. Že opozice není schopna se s obsahem projevu prezidenta ztotožnit, je jejich problém, nikoli problém prezidenta Miloše Zemana. Kdo chce rozumět rozumí, kdo nechce... aťsi trhne! Vivat Zeman!

Psali jsme: Jiří Baťa: Silné indicie jsou, nezpochybnitelné a usvědčující důkazy však chybí Jiří Baťa: Přes bezpečnostní „mlhu“ má Petříček naprosto jasno Jiří Baťa: Naši fotbalisté, na rozdíl od pana Čulíka, zasluhují uznání Jiří Baťa: Ublížený, resp. nedoceněný skripač Šporcl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.