Národní Divadlo v Praze by mohlo opět uvést do svého repertoáru Prodanou nevěstu.

Rozhodně na roli Kecala bude po volbách do PS ze strany koalice nával.

Jak jsem k tomu názoru došel?

Přečetl jsem si další z trapasů, po Dukovanech, tentokrát velkého adepta na vítězství v konkurzu na Kecla, ministra zdravotnictví Válka.

Výroba penicilinu v ČR.

"Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moci informovat (...), že se během roku, roku a půl se tady spustí výroba těchto léků," řekl Válek.

Sdělil nám ministr Válek 24. září 2023 pro Echo24.cz.

Realita dneška.

"Nenasytná" BB Pharma vycítila příležitost, jak vyrazit více peněz. Je to obchod, jako každý jiný.

Je BB Pharma tak nenasytná, nebo ministr Válek, tak neschopný? Ať si každý zváží sám.

Takže nejenže nebudeme vyrábět, ale ani balení nám nesvěří, pokud nebudeme cálovat.

Tak jsme to na MZ zabalili my. I kdyby bylo lépe, kdyby to už před lety zabalil ministr Kecal Válek.

Jak (ne)schopný je ministr Válek?

Jedna věc je vize a následně plán. Pokud s informací vyrukuji jako ministr na veřejnost, musím mít vše dokonale prověřené, před připravené a hlavně ošetřené z hlediska financí.

Tato vláda Kecalů, ale potřebuje úspěch jako sůl.

Takže nepřipravené politické rozhodnutí na principu "střelil na lišku trefil Maryšku Maryška už leží na bříšku."

Neschopný, všeho schopný člověk na této pozici, je politický hochštapler. Ale oni už nemají co ztratit. Ztratili i to, co se ztratit nedalo. Lidskou důstojnost sami před sebou.

Co nám už toho ministr Válek nakecal.

Kecy, že za nedostatek léků mohou před zásobující se pacienti nebo evropští výrobci. Kecal - čekat 6 hodin u lékaře není tak strašné. A to ještě nebyl ministr.... Kecy - „Zahájíme diskuzi o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven. Zavedeme možnost dobrovolného doplňkového připojištění.“ Kecy nic moc - „Posílíme veřejnou kontrolu nad finančními prostředky na úhradu zdravotní péče. Zavedeme systematické hodnocení nákladů a přínosů nových technologií a vydávání doporučených klinických postupů…“ Kecy - „Zahájíme diskuzi o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven. Zavedeme možnost dobrovolného doplňkového připojištění.“ Kecy - Pojišťovny budou hradit léčbu Celiakie Kecy - a lži ani přes dvojí varování přímo jemu v Motole nezakročil a lže. Kecy - neschopnost vyřešit problematiku přesčasů. Zakročit musel až premiér Fiala. Nevyřešil, hasil oheň, neuhasil ten stále doutná. Kecy - lži ministra zdravotnictví ve sporu s ombudsmanem Křečkem při vyřizování žádostí o odškodnění za protiprávní sterilizace. atd.....

Ještě, že ministr Válek, není členem lidovců. To by pak neměl čas na ministrování. Stále by klečel u zpovědnice a zpovídal a vyplácel se ze svých lží.

Pokud by mu konkurz vyfoukl premiér Fiala, může dále velet své divizi tanků Leopard a jako svého nástupce může jmenovat nynější ministryni války, pardon míru a obrany, Černochovu, zvanou Rudá Xena. Ona, jak přiznala, mu říká interně Leoparde - má rád tankové bitvy a jako amatérský velitel tankové divize Leopardů ji nákup té kupy železa schválil.

Nechápu, proč alespoň s jedním Leopardem se nepustil do "vyjednávání" s firmou BB Pharma. Měl šanci.....

Ministr Válek, ale není jediným adeptem na roli Kecala ze současné vlády.

Velkou konkurenci má v samotném premiérovi Fialovi, zvaném na základě jeho lží Pinokio

Kecal - naší zemi hrozí bankrot Kecal - jsme ve válce Kecal - nezvedne tato vláda daně, zvýšili je plošně. Kecal - udělá vše proto, aby nebyl ukončen prodej a výroba aut na spalovací motory, nakonec hlasoval o konci těchto aut. Kecy - o závislosti na Ruském plynu Kecy - klesají ceny energií Kecy - potraviny zlevňují Kecy nebudeme zvyšovat věk do důchodu atd....

Další adepti.

Ministr Rakušan Kecy - výjimka z migračního paktu, šifrovací telefon dětem k vánocům, neví, co se mu děje ve STAN, prý neví nic o Dozimetru, střelba na fakultě, Putin v pytli.

Další konkurenti. Marian Jurečka, Stanjura, Síkela, ale ten už "vyhrála konkurz" do Bruselu a kecá tam, bývalý ministr Bartoš, teolog Výborný modlící se k Bohu, kdy má pršet. To je jediné, jak umí profesně pomoci našemu zemědělství. Novinář Kupka, řídící dopravu a pak tu máme ještě ministerstva zbytečných záležitostí a hlavně hlavního zeleného vojenského komunikátora Foltýna. Tak je fakt horkým favorit roli získat.

Lipavský by spíše uplatnil jako Budulínek....

Pokud by byla Kecalka, tak paní Černochová také není bez šancí...

Mimo vládu jí mohou konkurovat paní Adamová, ale ta po skončení volebního období se chystá onemocnět a určitě ze senátu paní šokovaná Němcová.

Kecy - Marian Jurečka tvrdil (v lednu 2023), že se nezmění valorizace, aby o měsíc později valorizace zásadní způsobem snížil a protlačil je dokonce ve stavu legislativní nouze.

Kecy - Stanjura tvrdil, že se nezvýší sociální odvody pro OSVČ, aby o pár týdnů později tak vláda rozhodla a učinila.

Takže konkurence je velká.