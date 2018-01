Jiří Macků: Zeman do Primy, Drahoš do krematoria

Upravuje především vztahy mezi lidmi, ale stejně tak je důležité respektovat třeba fakta. To se však už dnes nenosí, a zvláště současná žurnalistika je používáním nejrůznějších neomaleností přímo posedlá. Opakem respektu je poté nebrat si vůči druhému ohledy ani servítek, a nectít jeho osobnost či postavení. V časopisu, který si dal dodržování jistých morálních a etických zásad ´skromně´ přímo do názvu, mě v jeho páteční internetové formě zaujal titul hned u té první a tedy dle Respektu zřejmě nejdůležitější informaci dne: Drahoš do Primy, Zeman do nemocnice.

Pro méně zasvěcené z toho mělo rámcově vyplynout (nebo si to redakce jenom tak přála) dvojí: jeden aspirant na prezidentský stolec (ten našemu redakčnímu srdci a úmyslům bližší) se odpovědně připravuje na televizní besedu, zatímco druhý (opak) v jistém nejmenovaném odpovídajícím zařízení málem bojuje o život (nevolit, nevydrží!). Suma sumárum obyčejná novinářská prasárna v jednom titulku o pouhých čtyřech slovech. Faktograficky zcela zamlžená až převrácená informace, záměrně opomíjející, že i Miloš Zeman se účastní besedy v TV Prima, současně nenásilně napovídající, že Jiří Drahoš se navzdory věku těší neutuchajícímu zdraví, a existenci čehosi jako nemocnice si snad ani nemusí připouštět.

Dovolím si odvážně kontrovat jiným titulkem, konečně během svého novinářského života jsem nejrůznějších zplodil stovky. K jedné všeobecně známé informaci bych přidal jinou (nyní již vyfabulovanou, leč ne nereálnou) o smutné společenské události, na níž se druhý z besedníků navždy loučil s blízkým přítelem. Na titulní straně imaginárního časopisu NeRespekt by poté udeřila takto: Zeman do Primy, Drahoš do krematoria.

Co na něj říkáte? Nu co jiného, než že je stejně směšný, trapný a prasácký jako ten první, reálný. (Objektivně je ovšem třeba dodat, že ten po několika hodinách z denního vydání zmizel, čímž redakce zřejmě dodatečně uznala jeho ubohost.)

Jiří Macků

