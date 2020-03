Jiří Paroubek: Česko bojuje statečně

V průběhu noci přivezly dva letouny velké množství potřebného zdravotnického materiálu z Číny. Ukrajinský letoun AN Ruslan přivezl do Česka dva miliony respirátorů, pět milionů roušek a také ochranné brýle. Dalších sedm milionů roušek a zřejmě další zdravotnický materiál přivezl do Česka letoun společnosti China Eastern.

reklama

A dodávky potřebného materiálu z Číny budou pokračovat podle potřeby i v dalších šesti týdnech. Je dobře, že ministr vnitra Hamáček rozhodl také o nákupu až pěti set kusů plicních ventilátorů přímo v Číně. Řekněme si otevřeně, že je obdivuhodné, v jakém množství dokáže Čína vyprodukovat potřebný zdravotnický materiál, včetně zdravotnických přístrojů typu plicních ventilátorů. A to nejen pro nás... Přitom je před dvěma měsíci sama neměla.

Italské zdravotnictví, a to zdravotnictví dokonce jedné ze dvou nejvyspělejších italských provincií – Lombardie, kolabuje především z toho důvodu, že nemá k dispozici dostatečná množství plicních ventilátorů. Ovšem problém Itálie pokud jde o ohromný počet mrtvých následkem koronaviru, není jen v plicních ventilátorech. V Itálii do dnešního dne probíhá nerušeně výroba v řadě zcela zbytných oborů. Jinak řečeno, lidé mj. cestují do práce a z práce ve velkých množstvích, a to je značný problém pří šíření nákazy.

Plošnými opatřeními, která rozvinula v posledních čtrnácti dnech česká vláda, se podařilo rozložit křivku nárůstu počtu nemocných v čase tak, aby pravděpodobně silný nápor nemocných koronavirem, který zaměstná v příštích týdnech české nemocnice, byl nemocnicemi a jejich personálem vůbec zvládnutelný. Tedy, jinak řečeno, aby nedošlo k italskému scénáři obrovského náporu nemocných také v českých podmínkách. V posledním týdnu sice i u nás došlo k exponenciálnímu nárůstu počtu nemocných – a zdá se, že tento exponenciální nárůst bude pokračovat i v dalších dnech – ale zatím má vláda vše v zásadě pod kontrolou. Prostě, české zdravotnictví je připraveno a pokud bude docházet k nárůstu nemocných koronavirem "jen" v řádech tisíců, bude vše zvládnutelné. Tedy nemusí docházet k velkým ztrátám na lidských životech nebo dokonce vůbec k žádným ztrátám na lidských životech (To bychom si všichni přáli.). Vládní opatření jdou správným směrem. Teď je potřeba tato opatření spíše dolaďovat. Je zde například riziková skupina bezdomovců v počtu 25 – 30 tisíc osob, která je ovšem naštěstí soustředěna do velkých měst a především do Prahy. Nicméně bezdomovci se mohou pohybovat v podstatě nekontrolovaně po celém území státu a pohybují se často na místech (nádraží), kde dochází k velkému soustředění občanů celé populace. A to je jeden z významných detailů, který vláda v příštích dnech musí řešit.

Ukazuje se, že pravdu měl 2. března místopředseda vlády a předseda ČSSD Hamáček, který už tehdy přišel s návrhem na vyhlášení nouzového stavu. Premiér Babiš a ministři za hnutí ANO, včetně např. mekoty blekoty Metnara, kterému úředníci před očima rozkrádají resort, si z Hamáčka dělali šoufky. A A. Babiš zapojil celé své mediální impérium k tomu, aby Hamáčka a sociální demokracii zesměšnil s tím, že se z pandemie koronaviru snaží vytloukat politický kapitál. A přisadila si také, velmi snaživě, pravicová opozice. Aniž chci věci přeceňovat, musím objektivně konstatovat, že sociální demokracie a její předseda měli jasnou koncepci řešení mnohem rychleji nežli A. Babiš, který se zejména v posledních dvou týdnech tak trochu ztrácí v přívalu detailů, u jejichž řešení chce být. Jeho marketingoví odborníci mu radí hlouposti. Měl by být na televizních obrazovkách poněkud vzácnější.

Na konci sil se zdá být ministr zdravotnictví, který si evidentně potřebuje po obrovském náporu, který na něj v posledních několika týdnech byl vyvíjen, odpočinout. Návrh hejtmana Netolického na jeho odvolání ovšem nepovažuji za adekvátní situaci a za spravedlivý.

V každém případě však předseda ČSSD – přes politickou chybu hejtmana Netolického – sbírá v posledních třech týdnech politické body i pro svou stranu, která se v posledních týdnech pohybovala v lepším případě mírně nad úrovní volitelnosti do sněmovny, tedy nad 5% hranicí. Hamáček s Maláčovou jsou vidět a působí velmi pozitivním dojmem.

Je dobře, že se vláda snaží přicházet i s určitými náměty, jak řešit těžkou situaci firem a živnostníků. Jde totiž o celkovou zaměstnanost v zemi. Pokud situace dopadne zejména na malé a střední firmy a živnostníky silně negativně – a bez otevřené pomoci vlády je to prakticky jisté, bude to znamenat značný nárůst nezaměstnanosti. A vzhledem ke známé ekonomické situaci několika milionů českých občanů, kteří žijí od výplaty k výplatě, by to znamenalo sociální katastrofu. Od začátku existence Babišovy vlády je to nejsilnější moment, ve kterém sociální demokracie může prokázat v plném rozsahu svou užitečnost a potřebnost pro široké vrstvy českého obyvatelstva jako obránce jeho přirozených zájmů a dostat se tak konečně ze sobotkovské pasivity a rozvalu.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Cesta ke zlepšení pozice ČSSD Jiří Paroubek: Šok na trzích, způsobený koronavirem Jiří Paroubek: Probere se ještě pražská sociální demokracie? Jiří Paroubek: Koronavirus řádí na finančních trzích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.