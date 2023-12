Jiří Paroubek: Dvojí metr liberálních demokratů

Prezidentu Donaldu Trumpovi soud v jednom státu americké Unie zakázal opět kandidovat na úřad prezidenta Spojených států, s odkazem na to, že se měl na konci svého prezidentského mandátu před třemi lety podílet na násilném vniknutí do budovy Kongresu USA. O věci bude ještě rozhodovat Nejvyšší soud USA a tam je málo pravděpodobné, že by toto rozhodnuti Nejvyššího soudu jednoho ze států USA, bylo akceptováno. Na celé věci je zajímavé, že za tento čin nebyl prezident Trump odsouzen. Tedy, pokud se něčeho podobného skutečně dopustil, měla by platit presumpce neviny. Asi jak u koho, že?

Jsem zvědav, zda se postupem soudu v USA inspirují i v Srbsku a zakážou na příště kandidaturu vrcholným politiků opozice, která při své drtivé porážce v parlamentních volbách odmítá uznat výsledky voleb a násilně útočí na budovu, kde sídlí ústřední volební komise. Její příznivci páchají zjevné násilí, i když název opozice v sobě obsahuje proklamaci, že jsou proti násilí. Jak příznačné.

Se stejnou logikou by měly být delegitimizovány a odejity všechny vlády na Ukrajině po roce 2014, jejichž členové se účastnili převratu na Majdanu. U nás se příliš nerozebírá fakt, že tehdy násilné demonstrace vyústily v pád legitimně zvolené vlády a prezidenta. Ti předtím uspěli v soutěži mnoha politických stran a kandidátů a nikde se neprokázalo, že vládli protiústavně. Anebo, že by při svobodných volbách v prostředí politické konkurence došlo k nějakým zásadním manipulacím. Byla tedy násilím odstraněna neoblíbená vláda, která však měla jasnou legitimitu vládnout na základě demokratických voleb a platné ústavy.

Tento fakt zjevně nikomu ze západních politiků nevadil. Pokud by ovšem někdo je chtěl takovým způsobem odstranit z jejich pozic, to by bylo křiku o násilném převratu, který podrývá samu podstatu demokratických systémů. Vytáhněme to např. na Fialovu vládu, která se "těší" podpoře všeho všudy 17 % našich velmi trpělivých spoluobčanů. Po všech skandálech, děsivých chybách a přehmatech ministrů by jistě bylo na místě, aby vláda byla smetena. Ale to bychom pak od různých přátel pražské kavárny jistě slyšeli, že je to protiústavní...Prostě dvojí metr.

