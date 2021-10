Jiří Paroubek: Hon (nejen) na hradního kancléře

reklama

Chápal jsem tyto útoky na bezprostřední okolí prezidenta i na prezidenta samotného jako součást politické hry, kterou rozehrály pravicové strany, jež zvítězily v nedávných volbách do poslanecké sněmovny. A protože se až na výjimky hlásí k pravici celý Senát, rozpoutal tento hon především Senát. Bezprostředním cílem Vystrčila a spol. bylo zabránit prezidentovi v pověření Andreje Babiše, tedy šéfa politické strany, která de facto zvítězila ve volbách a má největší počet mandátů, sestavením nové vlády. Prezident to řadu měsíců před volbami řekl a tak to „nebezpečí“ pro pravici, natěšenou po dlouhém půstu na vládnutí, prostě bylo pociťováno. Proto ten tvrdý atak s využitím odstavce 66 Ústavy, kterým by byl prezident zbaven na přechodnou dobu (anebo také trvale) svých pravomocí. Teď už sice toto nebezpečí pominulo, neboť A. Babiš pochopil složitost situace s ohledem na momentální zdravotní stav prezidenta. Ale to pokušení, zbavit se vlastně jednou ranou Babiše i Zemana je na straně pravice příliš velké.

V nedělním pořadu ČT „168 hodin“ a v pondělním večerním programu „Reportéři ČT“, Nora Fridrichová a spol. bez zábran řádili. Pořad "168 hodin" se nazýval návodně: „Kdo ovládá Hrad“. N. Fridrichová zahájila televizní seanci velmi tvrdě. V souvislosti s personálem Hradu hovořila o „mlžení, lhaní a intrikách“ kolem lůžka prezidenta republiky. Je to argumentace vcelku fujtajbl, ryze účelová, která má sloužit jen k tomu, aby se dál ve veřejnosti utvrzoval dojem, že prezident „není schopen ze zdravotních důvodů plnit své pracovní povinnosti“. Ale upřímně, kdo je v nemoci schopen plnit své pracovní povinnosti, ale pokud člověk není úplně paralyzován na lůžku, pak je s pomocí svých bližních tu a tam může plnit. Oba dva pořady ČT se v souvislosti s oběma prezidentovými muži, obíraly myšlenkou, že jejich postup prý posuzuje policie a také tajné služby.

Jedno obvinění už spadlo pod stůl, když hradní kancléř představil video, na němž prezident před očima předsedy sněmovny a za účasti několika svědků vlastnoručně podepisuje rozhodnutí o svolání poslanecké sněmovny na 8. 11. 2021. Podpis je prý nějak "našišato"… No, upřímně, já se nedivím, když ležím a píšu, tak taky píšu „našišato“. No, a jako hlavní provinění dotyčných, kteří byli svědky prezidentova úkonu, neboť jiná provinění se neobjevila, byla ta, že ani jeden z nich neměl ochranný oblek a roušku, jak je obvyklé na JIP v nemocnici. Pokud by ty roušky a ochranné obleky ovšem měli, tak by se zase řeklo, že nejsou k poznání a kdo ví, kdo to je.

V nedělních "168 hodinách" vystoupily známé firmy, osvědčené kádry ČT a české pravice. Slonková a Mathé, Halík a Kmenta. Slonková se dokonce snížila k vyjádření, že poradce Nejedlý bude určitě s policií „spolupracovat a neuteče do Ruska“. Špionománie a rusofóbie, kterou tato osoba trpí, by si možná vyžádala nějaký odborný přístup. Kmenta zase fantazíroval o tom, že si hradní hoši prý „zprivatizovali prezidenta“. No prostě blábol na blábol. A korunu všemu tomu štvaní dal na závěr jakýsi anonymní a neviditelný pan Václav, který na hradního kancléře, jenž se uchýlil do svého vlastního domu, volal doslova: „Doufám, že Vás brzo zavřou!“.

Myslím, že scénárista tohoto pořadu a také N. Fridrichová, kterým se toto štvaní nepochybně líbilo, by si měli dát curifindu na uklidněnou. To, co předvedli divákům ČT, nemá opravdu v civilizovaném světě obdoby. Ostatně pozadu nezůstal ve svých fantaziích ani známý přítel pražské kavárny, páter Halík, když sdělil, že prý prohrou Babiše ve volbách začíná „začátek konce populistických vlád také v Maďarsku a v Polsku“. Pane Halíku, bohužel, nic tomu nenasvědčuje, jsou to jen vaše fantazie a animozity vůči lidem s jinými politickými názory.

