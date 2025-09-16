Jiří Paroubek: Jak si lidé pletou pojmy s dojmy

16.09.2025 11:24 | Komentář

Denně pročítám denní tisk i informace a články v dalších médiích.

Jiří Paroubek: Jak si lidé pletou pojmy s dojmy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Paroubek

Ty jsou trvale promořeny různými spekulacemi, nekorektními útoky, nepravdami a vlastně úplnými bláboly, které se týkají Ruska. A také co se týče např. rusko-čínských vztahů. Příkladem takového blábolu je včerejší článek v MFD, jehož autorem je K. Svoboda z Institutu mezinárodních studií FSV UK. Pracoviště je to zajisté úctyhodné. Ale pokud se jeho údy, k nimž F. Svoboda patří, opírají jenom o ideovou či nacionální předpojatost nebo o spekulace a přání, je to více než trapné. Příkladem je už vlastně sám název článku K. Svobody "Rusko jako čínský vazal".

Je zřejmé, že různá výzkumná pracoviště se v posledních letech u nás změnila na propagandistická centra. Proto se teď stále ještě nedokáží vypořádat s mimořádným úspěchem Číňany zorganizovaného summitu Šanghajské organizace spolupráce a následujících oslav konce II. světové války. Ano, ruský prezident Putin a indický premiér Módí ruku v ruce, a to doslova, přišli společně k čínskému prezidentovi Si. Pánové si podali ruce, nešetřili úsměvy a je zřejmé, že jejich vzájemné vztahy a vztahy jejich zemi jsou na vysoké úrovni spolupráce. Indie s Ruskem a předtím se Sovětským svazem kooperovala dlouhodobě a úspěšně. A to Módí také ve svém vyjádření ještě před zahájením summitu sdělil světové veřejnosti.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 2381 lidí

Indii s Čínou sblížila celní politika Spojených států, ale ta byla, řekněme si to otevřeně, jen poslední kapkou k vzájemnému indicko-čínskému porozumění. Konec konců pokud oba státy, dvě obří světové ekonomiky, mají spolu nějaké problémy v pohraničních oblastech, kde uplatňují vzájemně protichůdné územní nároky, není to zřejmě tak velký problém, jak to chtějí vidět někteří západní analytici. Především proto, že se jedná o oblasti vysokohorské, ze strategického, ekonomického i vojenského hlediska málo důležité. Takže vlastně nic nestojí v cestě dohodě mezi oběma státy o úpravě hranic. Indie se při prosazování samostatné zahraniční politiky nebojí ani vysokých sankčních cel ze strany Spojených států.

Číňané a Rusové budují dlouhodobě dobré vzájemné vztahy postavené na ekonomické výhodnosti, ale také na strategickém partnerství. Toto partnerství je s ohledem na očekávatelný zvyšující se tlak Spojených států na Čínu velmi cenným příspěvkem ve vybalancování vztahů mezi velmocemi. Nejrůznější analytici včetně autora zmíněného článku v MFD by se měli také vyrovnat s tím, že Rusko není v izolaci, jak o tom snili. A jak o tom básnili posledních 3,5 roku. Ukázalo se to jednak při nedávných jednáních v Čínské lidové republice, kde byl prezident Putin váženým prvořadým hostem. A ukázalo se to také před pár týdny na Aljašce, kde byl Putin přijat po promenádě po červeném koberci americkým prezidentem Trumpem.

Prezident Trump je životní realista, politický pragmatik a chce dojít k dobrým vztahům s Ruskem. A já osobně si myslím, že jeho cílem je dojít k dobrým vztahům také s Čínou. Bylo by to logické v dnešním multipolárním světě, kde snění o výlučnosti pozice některého státu, byť by to byly mocné Spojené státy, je prostě již jen přeludem minulostí. Z tohoto hlediska si nemyslím, že Čína bude v nejbližší době nějakým způsobem stavět vztahy s Ruskem do "koloniální pozice", jak o tom blouzní K. Svoboda ve svém výtvoru.

To jsou trapné nesmysly prostě proto, že jedna země potřebuje druhou. neboť se o sebe opírají ekonomicky a zahraničně politicky. Je mi proto líto takových tendenčních textů, jaké zplodil jeden z výzkumníků Institutu mezinárodních studií FSV UK. Hodnota takovéhoto článku v oblasti praktické je nulová...

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme:

Jiří Paroubek: Nevídaná hysterie vládních politiků a provládních médií
Jiří Paroubek: Lidovci řádí ve Výzkumném ústavu živočišné výroby
Jiří Paroubek: Jak stavět levně komunální byty?
Jiří Paroubek: Míra chudoby - z premianta EU je Česko v průměru

 

Zdroje:

https://Vasevec.info

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Čína , média , Paroubek , Rusko , Vaše věc , propaganda

autor: PV

Zdravé školní jídelny a kvalitní výživa od útlého věku

Jsem jedině pro, ale uvědomujete si, že právě zdravou stranu si čím dál víc lidí nemůže dovolit? Vždyť už teď řada rodičů nemá ani peníze na školní obědy, a jestli by byli kvalitnější, což jsem pro, asi by byli i dražší, a tím pádem na ně nebude mít ještě víc lidí. Nebo máte snad řešení? Jaké?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Jak si lidé pletou pojmy s dojmy

11:24 Jiří Paroubek: Jak si lidé pletou pojmy s dojmy

Denně pročítám denní tisk i informace a články v dalších médiích.