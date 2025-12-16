Jiří Paroubek: Kdo má pravdu, Andej Babiš, nebo Petr Fiala?

Je zřejmé, že nastupující vláda A. Babiše má jiný přístup k Ukrajině nežli vláda P. Fialy. A je to tak dobře. A. Babiš se nechal slyšet ve svém videu, že Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny nežli ty, se kterými zatím přichází. My, jako občané České republiky, říká Babiš, potřebujeme peníze pro české občany, pro Českou republiku, a nemáme peníze pro jiné státy.
Zlatá slova, dodávám já. Evropská unie, říká Babiš, to musí vyřešit jiným způsobem. A Babiš pokračuje: My nebudeme ručit za nic ani tam nebudeme dávat peníze, protože zkrátka kasa je prázdná. Jinak řečeno, A. Babiš nepodpoří žádné řešení financování Ukrajiny, kde by Česká republika mohla vystupovat jako přímý plátce pomoci Ukrajině v řádech desítek miliard korun nebo jako ručitel půjčky Ukrajině, kde by Česká republika mohla v budoucnu platit z titulu svého ručitelství částku mezi 80 až 90 miliardami korun.
Vedoucí představitelé Evropské unie, ale zejména lídři největších států Evropské unie Merz, Macron a již mimo Unii se nacházející britský premiér Starmer, se domnívají, že je možné pro financování budoucích potřeb Ukrajiny k udržení válečného konfliktu v chodu a také k udržení zkorumpovaného ukrajinského státu použít ruská aktiva, na která mají již dlouho zálusk. Tato aktiva Ruské národní banky jsou umístěna v Belgii u finanční instituce Euroclear, která má úzkou vazbu na belgickou vládu.
Belgická vláda se pochopitelně brání zcizení těchto ruských aktiv, neboť vidí před sebou perspektivu obřích právních sporů, které mohou u soudů dopadnout velmi nepříznivě právě pro Belgii. A lídři největších států Evropské unie a Ursula von Leyenová se domnívají, že je to dobrý nápad a že se rozpočítají garance úvěru na jednotlivé státy EU, a ty v případě potřeby budou v důsledku rozhodnutí soudů Rusku platit.
Platit až 90 miliard korun není ovšem pro Českou republiku žádná legrace. Alespoň tak já to vidím. Stejný druh závazku konec konců může nastat i z půjčky, kterou by si Evropská unie vzala na finančních trzích na financování potřeb Ukrajiny v příštím roce.
Takže česká zahraniční politika se nám ze dne na den změnila. A je dobře, že nová vláda sleduje především národní zájem. Sleduje také zájem na ukončení konfliktu na Ukrajině a v tom spoléhá, alespoň zatím, na pouze duchovní spojenectví se Spojenými státy, které usilují o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou.
Je trapné, jakým způsobem reagují na slova Andreje Babiše představitelé dosavadní vlády. To místy hraničí až s vlastizradou, jak Fialovi ministři kašlou na zájmy občanů České republiky a forzírují zájmy bruselských byrokratů, největších států Evropské unie, jako je Francie a Německo, a zejména zcela zprofanované ukrajinské vlády. A Rusko a USA mají úplně rozdílné názory na použití ruských aktiv, umístěných v Belgii, nežli zmínění lídři EU.
Většina českých občanů chtěla změnu, mj. i v zahraniční politice. Dosavadní vládní koalice, budoucí opozice, to musí respektovat.
