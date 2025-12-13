Jiří Paroubek: Šance pro Andreje Babiše jak zazářit

14.12.2025 12:46 | Glosa

Nastávající dny čeká premiéry v Bruselu další významné rozhodnutí. Nebudou hlasovat o ničem méně klíčovém než je pokračování války na Ukrajině za peníze zemí EU a tím pádem i o negaci plánu, se kterým přišly USA.

Jiří Paroubek: Šance pro Andreje Babiše jak zazářit
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Paroubek

Zmrazená ruská aktiva chce vedení EU použít k dalšímu financování války. Bez obalu řečeno k prodlužování masakru lidí a pokračování v ničení infrastruktury Ukrajiny. To v situaci, kdy se USA už tohoto jimi vyvolaného dobrodružství  účastnit nechtějí a svoje angažmá zredukovaly čistě na prodej vlastních zbraní. I když je prezident Trump obchodník každým coulem, tak ani tento byznys v podobě aktivní války, už podporovat nechce. Má jiné priority a dal to jasně najevo.

EU se tak vydává sama na dost riskantní cestu, která pro ni a její lídry skončí katastrofou. Angažuje se bez USA ve válce, která se jeví stále víc a víc prohranou a jasně nad síly kolektivního západu. Navíc se ukazuje, co jsme roky tušili, že pod záplavou slov oboji za svobodu a demokracii jde mnoha klíčovým aktérům především o korupční hromadění bohatství.

Zásadní otázka pro nás je, kolik riskujeme my a jakou část tohoto dobrodružství zaplatíme v penězích a možných dalších ztrátách, které vzniknou pokračováním teď už jen ,,Uršulina“ dobrodružství.

Andrej Babiš má v příštích dnech jedinečnou možnost ukázat, že silnou voličskou podporu dostal právem. Sliboval kroky vedoucí k ukončení války a zastavení přímé finanční pomoci válečnému úsilí. Převzetí záruky za zabavená ruská aktiva v Evropě jen skokové zadlužení naši zemi o nějakých 90 miliard. Současně je to další akt přímého nepřátelství vůči Ruské federaci, tedy lití hořlaviny do válečného ohně, který se může ještě víc rozhořet a o to víc nás zasáhnout.

V neposlední řadě jde o jasný podraz vůči snahám a plánům prezidenta Trumpa. Tedy akt nepřátelství vůči USA.

Nedovedu si představit, že by Babiš riskoval podporu svých voličů, poškodil zemi převzetím záruk za další dluhy, riskoval eskalaci nepřátelství mezi námi a Ruskem navíc proti vůli a snahám americké administrativy. Za to mu prohrávající a zjevně upadající parta v čele s Uršulou, Merzem, Macronem a Starmerem fak nestojí. Oni, jako absolutně neoblíbení politici, jen za každou cenu oddalují svůj pád, ze kterého mají hrůzu.

Anadrej Babiš bude mít jedinečnou šanci na sebe strhnout pozornost a stát se zásadním spojencem prezidenta Trumpa v jeho snahách o rychlý mír. Dnes je už naprosto jasné, že vítězem budou USA, které ponechají prostor Rusku, aby se taky mohlo považovat za vítěze. Tragicky poraženou je Ukrajina a EU. Nemá cenu se dál cpát mezi poražené a přebírat část břemene za cizí válečný masakr, jak to dělal Fiala.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme:

Zbyněk Fiala: Nové místo USA ve světě
Jiří Paroubek: Kdo je vlastně přítelem Slovenska?
Jiří Paroubek: Pavlovy konzultace na nic
Jiří Paroubek: Bláboly pirátů neberou konce

Zdroje:

https://Vasevec.info

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Paroubek , Vaše věc

autor: PV

Jaroslav Komínek byl položen dotaz

Máte pro svá tvrzení o zlodějích nějaké důkazy?

Tvrdíte - Fialova zlodějská banda. Kdo přesně a jaké proto máte důkazy? Netvrdím, že v ODS nedochází třeba ke korupci, ale v jaké straně u nás k ní nedochází?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá Tato tři znamení Vánoce zkrátka nemusíTato tři znamení Vánoce zkrátka nemusí

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Šance pro Andreje Babiše jak zazářit

12:46 Jiří Paroubek: Šance pro Andreje Babiše jak zazářit

Nastávající dny čeká premiéry v Bruselu další významné rozhodnutí. Nebudou hlasovat o ničem méně klí…