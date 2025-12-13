Jiří Paroubek: Šance pro Andreje Babiše jak zazářit

Zmrazená ruská aktiva chce vedení EU použít k dalšímu financování války. Bez obalu řečeno k prodlužování masakru lidí a pokračování v ničení infrastruktury Ukrajiny. To v situaci, kdy se USA už tohoto jimi vyvolaného dobrodružství účastnit nechtějí a svoje angažmá zredukovaly čistě na prodej vlastních zbraní. I když je prezident Trump obchodník každým coulem, tak ani tento byznys v podobě aktivní války, už podporovat nechce. Má jiné priority a dal to jasně najevo.
EU se tak vydává sama na dost riskantní cestu, která pro ni a její lídry skončí katastrofou. Angažuje se bez USA ve válce, která se jeví stále víc a víc prohranou a jasně nad síly kolektivního západu. Navíc se ukazuje, co jsme roky tušili, že pod záplavou slov oboji za svobodu a demokracii jde mnoha klíčovým aktérům především o korupční hromadění bohatství.
Zásadní otázka pro nás je, kolik riskujeme my a jakou část tohoto dobrodružství zaplatíme v penězích a možných dalších ztrátách, které vzniknou pokračováním teď už jen ,,Uršulina“ dobrodružství.
Andrej Babiš má v příštích dnech jedinečnou možnost ukázat, že silnou voličskou podporu dostal právem. Sliboval kroky vedoucí k ukončení války a zastavení přímé finanční pomoci válečnému úsilí. Převzetí záruky za zabavená ruská aktiva v Evropě jen skokové zadlužení naši zemi o nějakých 90 miliard. Současně je to další akt přímého nepřátelství vůči Ruské federaci, tedy lití hořlaviny do válečného ohně, který se může ještě víc rozhořet a o to víc nás zasáhnout.
V neposlední řadě jde o jasný podraz vůči snahám a plánům prezidenta Trumpa. Tedy akt nepřátelství vůči USA.
Nedovedu si představit, že by Babiš riskoval podporu svých voličů, poškodil zemi převzetím záruk za další dluhy, riskoval eskalaci nepřátelství mezi námi a Ruskem navíc proti vůli a snahám americké administrativy. Za to mu prohrávající a zjevně upadající parta v čele s Uršulou, Merzem, Macronem a Starmerem fak nestojí. Oni, jako absolutně neoblíbení politici, jen za každou cenu oddalují svůj pád, ze kterého mají hrůzu.
Anadrej Babiš bude mít jedinečnou šanci na sebe strhnout pozornost a stát se zásadním spojencem prezidenta Trumpa v jeho snahách o rychlý mír. Dnes je už naprosto jasné, že vítězem budou USA, které ponechají prostor Rusku, aby se taky mohlo považovat za vítěze. Tragicky poraženou je Ukrajina a EU. Nemá cenu se dál cpát mezi poražené a přebírat část břemene za cizí válečný masakr, jak to dělal Fiala.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
autor: PV