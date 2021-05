Jiří Paroubek: Modla pravice, ostatně už dávno shnilá…

reklama

„Chtěl jsem odstoupit už v pátek, ale Feri mně zatarasil dveře“. Musím říct, že pan exministr je vtipný muž a je škoda, že skončil na nejasnostech ve svém majetku, protože jako ministr mluvil srozumitelně a k věci.

Už dlouho se povídá, že…

Od svých mladých přátel a známých jsem v posledních měsících několikrát slyšel informaci o tom, že poslanec TOP 09, Feri, je hvězdou večírků, na kterých se prý objevují až příliš mladé dámy (prý nezletilé anebo tak vypadající) a že si návštěvníci těchto večírků dávají „do rypáku“. Přiznám se, že v první chvíli jsem byl poněkud neinformovaný, co je to dávat si „do rypáku“. Ale byl jsem poučen svými mladými přáteli, že jsou to večírky, kde alkohol teče proudem a tu a tam si někdo šňupne něčeho „výživnějšího“. Tím výživnějším mysleli kokain nebo prý možná i heroin.

Nevěnoval jsem tomu ze začátku moc pozornosti, ostatně poněkud exotický zjev pana poslance mně evokoval, že celkem přirozeně ho určitý typ mladých dam může jako muže vyhledávat a že tak činí zcela dobrovolně. Když se povésti o Feriho údajném řádění na večírcích opakovaly z více úst, obrnil jsem se proti nim požadavkem na důkazy. Žádné nebyly, pochopitelně, protože fotit si někoho na večírku, jak rozvíjí kontaktáž s nějakou mladou dámou, či ji dokonce obtěžuje, by stejně žádný význam a relevanci neměly. Pustil jsem tak trochu věci z hlavy. Až do té chvíle, když se řada z těch informací, které jsem měl, dostaly na veřejnost díky redakcím Deníku N a Alarmu.

Feri – ikona pravice

Přiznám se, že se tu a tam rád dívám na už poněkud obehraný seriál filmů „Prci, prci, prcičky“. Je to vtipné, byť vulgární a vracím se tak trochu do mladých let. Nepatřím k lidem, kteří říkají, že svět je zkažený a jeho pád je za dveřmi, protože je horší, než byl před padesáti lety.

Myslím, že je svět úplně stejný. Lidé se chtějí seznamovat. Mladí lidé, tedy mladí muži s mladými ženami a opačné. Možná, že lidé jen mají více možností k seznámení. V mé éře neexistovaly ani sociální sítě ani mobilní telefony.

Vzpomínám si, jak jsem na jednu zajímavou mladou dámu čekal kdysi dávno na jednom místě, když jsme si domluvili rande a ona nepřišla. Nepřišla proto, že čekala na jiném místě v Praze a pak mě proklela, že jsem ji nechal tak dlouho čekat, a vztah skončil. Dnes by se podobný lapsus nemohl stát, máme přece mobily. Po deseti minutách bych své dámě zavolal a trapnou chybu bych rychlou jízdou tramvaje napravil.

Zpět k mezinadpisu. Ve volbách do sněmovny před 4 lety dnešní exposlanec Feri, díky tomu, že dokázal ovlivnit hlasování tisíců mladých lidí ve prospěch TOP 09, dostal mravně zcela zchátralou a okoralou TOP 09 zázračně opět do sněmovny.

Musím říci, že když jsem viděl některá jeho vystoupení ve sněmovně, rak na mě působil jako talentovaný mladý muž. Ale tak trošku i z vlastní zkušenosti vím, že celá řada mladých mužů zaměřuje vv jistém věku veškeré své činění tomu, aby vzbudili na veřejnosti velký dojem, což jim otevře dveře k srdcím mnoha zajímavých a nažhavených mladých dam. TOP 09 je přitom strana údajně postavená na konzervativních hodnotách.

Chápu, že mnoha mladým lidem se mohlo zdát, že vlastně ten konzervatismus této prohnilé strany, když viděli inteligentního a exoticky vyhlížejícího Feriho, muže s nepochybným charisma, je vlastně prima. Nešli do daleké minulosti, kdy tato strana prosazovala systém zdravotnictví po americku s vysokým podílem plateb občanů za zdravotní úkony. Anebo když tato strana říkala, že sport je záležitostí každého a jeho osobního rozhodnutí a nikoliv věcí financování státu. Případně když tato strana kradla na ministerstvu práce ani poledne nesvětila, anebo když nesmyslnou politikou zrůdných ekonomických škrtů umrtvila do opakované recese v letech 2011 – 2013 české hospodářství. Díky Kalouskovi bychom tuto stranu mohli nazývat stranou deficitu, protože, když byl ministrem financí, tato strana měla odpovědnost za trojciferné deficity státního rozpočtu (samozřejmě spolu s ODS STAN a lidovci). Takže pokud dnes tyto strany žvaní o rozpočtové odpovědnosti v čase krize plynoucí z pandemie, měli bychom se mít velmi na pozoru.

Vzpomínám si, jak jsem kdysi, jako malý hoch viděl film o někdejší sovětské velvyslankyni ve Finsku a kdysi blízké Leninově spolupracovnici Kollontajové. Ta podle tohoto filmu domluvila s Finy, kteří stáli ve II. světové válce dlouhou dobu po boku Německa, mír, který ve svých důsledcích znamenal uchování demokracie ve Finsku. Byť politicky znamenal tento mír i závislost na Sovětském svazu. Kollontajová byla v revolučním bolševickém nadšení po roce 1917 silnou propagátorkou volné lásky. Tedy jinak řečeno nevázaného sexu.

Možná, že by si mohli koaličníci SPOLU, na návrh odborníka TOP 09 Feriho, dát mezi své programové zásady jinak tak konzervativního společenství, „volnou lásku“. Feri jim ukázal cestu.

Samozřejmě, že mně silně vadí, pokud mladé dámy urážel, ponižoval nebo je dokonce znásilňoval, to je nechutné. Kdyby to bylo na bázi dobrovolnosti, neřekl bych ani slovo, pak by ta „volná láska“ v programu TOP 09 byla na místě.

Kdyby byla tvrzení Alarmu a Deníku N postavena jen na svědectví jedné či dvou mladých žen, řekl bych, že je to málo důvěryhodné. Ale těch mladých žen, které takto mluví, je celá řada. Pokud se kauza takto zveřejnila, nejspíš se budou řetězovou reakcí objevovat další a další svědkyně a to bude pro Feriho smrtící. Nejen politicky, ale také u soudu.

Zvláštní role bulváru

Je zvláštní, že investigace ve vztahu k Ferimu se ujali Deník N a server Alarm. Tedy média, která dosud neproslula investigativne vyfutrovanými kauzami. A klasický bulvár nám podezřele mlčí.

Vzpomínám si, když jsem se v lednu mihnul v Teplicích v hotelu Prince de Ligne, abych krátce popřál k 50. narozeninám svému blízkému příteli, Petru Bendovi, že bulvár vyfabuloval mou účast na jakési párty, která se v hotelu za mé účasti nikdy nekonala. Věnoval tomu celou dvoustranu na stránkách 2 a 3 pod názvem „Noční mejdan s Paroubkem“. Jako jediný důkaz mé účasti na jakémsi „mejdanu“, jehož jsem se neúčastnil, byla má fotografie v roušce z teplického náměstí. A i kdybych snad byl na nějaké fiktivní párty v době nouzového stavu přítomen (a já se žádné párty neúčastnil), byl by to nanejvýš přestupek. Samozřejmě, že úřady po čase došly k názoru, že kromě článku bulváru žádné důkazy o mé účasti na „večírku“, či párty anebo mejdanu, prostě nemají. Bulvár ale celou záležitost omílal několik týdnů. Stejně tak tuto virtuální kauzu nafukovala ČT, zejména na programu ČT24. Tam s rozkoší ukazovali dvoustranu z Blesku, kde si každý mohl přečíst o „Nočním mejdanu s Paroubkem“ (tedy jen ten nadpis, ale o ten šlo). Jsem teď zvědav, jak ČT a bulvár budou řešit údajné prasárničky poslance Feriho, známé to hvězdy, naštěstí už padlé, české pravice.

Politici koalice SPOLU a a celé pravice mají tendenci z Feriho po jeho vynuceném odchodu z politiky v důsledku kolosální ostudy a pravděpodobně závažných trestných činů, dělat velkého hrdinu. Možná pánové, že Feri byl hrdina, když zachránil TOP 09 a jedině on sám před čtyřmi lety před propadem ve volbách do poslanecké sněmovny. Dnes je už jen bývalou modlou, ostatně už dávno shnilou (jeho údajné trestné činy probíhaly v letech 2015 – 2020), která při svém pádu nikoho nedojme.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

