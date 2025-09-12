Jiří Paroubek: Nevídaná hysterie vládních politiků a provládních médií

Mohou to být ruské drony, ale stejně tak to mohou být i drony třeba ukrajinské. Těch možností, odkud drony pocházejí, respektive kým byly do Polska nasměrovány, je několik. Tak ta první možnost je, že Rusové chtějí otestovat jednak polskou obranu proti dronům, a také evropskou reakci. Otázka zní, proč by to dělali. Alespoň pro mě je to otázka nejzásadnější.
Jinou možností je, že drony neletěly do Polska úmyslně, ale náhodou. Tuto domněnku vcelku vylučuje větší počet dronů, který byl onoho "spanilého" letu účasten. Jednalo se podle médií o 6,8, 9, či dokonce 16 dronů. To už není tak úplně malý počet.
Třetí možností je, že drony v naprogramovaném ruském útoku na cíle na Ukrajině byly zásahem Ukrajinců a jejich techniky přeprogramovány na delší let. A to tak, že se nakonec dostaly do Polska. Samozřejmě, že Západ celkem unisono hovoří o perfidním ruském útoku. A požene celou věc přes Poláky až do Rady bezpečnosti OSN. Uvidíme, co na to ruský zástupce v OSN. Mluvčí prezidenta Putina nevyloučil, že Rusové chtějí jednat v této věci s Polskem. A samozřejmě je možné, že i připustí, že jejich drony prostě vybočily ze správné cesty a způsobily problém.
Celkově se ale domnívám, že celá věc je zejména českými vládními politiky hodnocena naprosto hystericky a neadekvátně. Samozřejmě se čeští vládní politici domnívají, že je to mana nebeská, která se na ně snesla tři týdny před volbami a pomůže jim vyhrát volby. Že tento dronový atak, a je vcelku jedno, zda byl úmyslný anebo neúmyslný, ukazuje na správnost jejich politiky zbrojení až do úplného uzbrojení a vyčerpání kapacitních možností české ekonomiky.
To kapacitní vyčerpání české ekonomiky podle mého názoru představuje dosažení čísla pěti procent výdajů na obranu z vytvořeného HDP během několika příštích let. Již v příštím roce je návrh výdajů na zbrojení o 45 miliard vyšší nežli v roce 2025. Na konci onoho období zvyšování výdajů až do 5 % HDP bychom se dostali na částku 400 miliard korun. Dnes si Fiala a spol. myslí, že ji po tomto incidentu obhájí před českou veřejností.
Věřím, že během několika málo dnů se ukáže, jak to vlastně s tím dronovým "útokem" na východní část Polska vlastně bylo. Útok nezpůsobil žádné velké škody. A už vůbec ne ztráty lidských životů.
Celou věc chci vidět velmi střízlivě. Někteří politici Západu již však haraší zbraněmi. Ale naštěstí si v téhle krizi všichni uvědomují, že Rusové jsou dobře připraveni na eventuální konflikt, který by mohl nastat konvenčními zbraněmi.
Bylo by možná dobré a v zájmu věci, kdyby obě strany, tedy jak Rusko a Bělorusko, tak Západ, zastavily připravovaná cvičení. Manévry svých armád, jednak v oblasti Běloruska, tedy pokud jde o ruskou armádu. A jednak v oblasti Polska a Pobaltí, pokud jde o armády zemí NATO. To by ufouklo z balónu napětí, který je dnes naplněn v Evropě k prasknutí. Zejména pak poněkud hysterickými výroky některých západoevropských politiků.
