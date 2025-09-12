Jiří Paroubek: Nevídaná hysterie vládních politiků a provládních médií

12.09.2025 15:57 | Komentář

Na území východního Polska proniklo několik dronů, jejichž původ není zatím tak úplně jasný.

Jiří Paroubek: Nevídaná hysterie vládních politiků a provládních médií
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Paroubek

Mohou to být ruské drony, ale stejně tak to mohou být i drony třeba ukrajinské. Těch možností, odkud drony pocházejí, respektive kým byly do Polska nasměrovány, je několik. Tak ta první možnost je, že Rusové chtějí otestovat jednak polskou obranu proti dronům, a také evropskou reakci. Otázka zní, proč by to dělali. Alespoň pro mě je to otázka nejzásadnější.

Jinou možností je, že drony neletěly do Polska úmyslně, ale náhodou. Tuto domněnku vcelku vylučuje větší počet dronů, který byl onoho "spanilého" letu účasten. Jednalo se podle médií o 6,8, 9, či dokonce 16 dronů. To už není tak úplně malý počet.

Třetí možností je, že drony v naprogramovaném ruském útoku na cíle na Ukrajině byly zásahem Ukrajinců a jejich techniky přeprogramovány na delší let. A to tak, že se nakonec dostaly do Polska. Samozřejmě, že Západ celkem unisono hovoří o perfidním ruském útoku. A požene celou věc přes Poláky až do Rady bezpečnosti OSN. Uvidíme, co na to ruský zástupce v OSN. Mluvčí prezidenta Putina nevyloučil, že Rusové chtějí jednat v této věci s Polskem. A samozřejmě je možné, že i připustí, že jejich drony prostě vybočily ze správné cesty a způsobily problém.

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 2795 lidí

Celkově se ale domnívám, že celá věc je zejména českými vládními politiky hodnocena naprosto hystericky a neadekvátně. Samozřejmě se čeští vládní politici domnívají, že je to mana nebeská, která se na ně snesla tři týdny před volbami a pomůže jim vyhrát volby. Že tento dronový atak, a je vcelku jedno, zda byl úmyslný anebo neúmyslný, ukazuje na správnost jejich politiky zbrojení až do úplného uzbrojení a vyčerpání kapacitních možností české ekonomiky.

To kapacitní vyčerpání české ekonomiky podle mého názoru představuje dosažení čísla pěti procent výdajů na obranu z vytvořeného HDP během několika příštích let. Již v příštím roce je návrh výdajů na zbrojení o 45 miliard vyšší nežli v roce 2025. Na konci onoho období zvyšování výdajů až do 5 % HDP bychom se dostali na částku 400 miliard korun. Dnes si Fiala a spol. myslí, že ji po tomto incidentu obhájí před českou veřejností.

Věřím, že během několika málo dnů se ukáže, jak to vlastně s tím dronovým "útokem" na východní část Polska vlastně bylo. Útok nezpůsobil žádné velké škody. A už vůbec ne ztráty lidských životů.

Celou věc chci vidět velmi střízlivě. Někteří politici Západu již však haraší zbraněmi. Ale naštěstí si v téhle krizi všichni uvědomují, že Rusové jsou dobře připraveni na eventuální konflikt, který by mohl nastat konvenčními zbraněmi.

Bylo by možná dobré a v zájmu věci, kdyby obě strany, tedy jak Rusko a Bělorusko, tak Západ, zastavily připravovaná cvičení. Manévry svých armád, jednak v oblasti Běloruska, tedy pokud jde o ruskou armádu. A jednak v oblasti Polska a Pobaltí, pokud jde o armády zemí NATO. To by ufouklo z balónu napětí, který je dnes naplněn v Evropě k prasknutí. Zejména pak poněkud hysterickými výroky některých západoevropských politiků.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme:

Jiří Paroubek: Lidovci řádí ve Výzkumném ústavu živočišné výroby
Jiří Paroubek: Jak stavět levně komunální byty?
Jiří Paroubek: Míra chudoby - z premianta EU je Česko v průměru
Jiří Paroubek: Pavel a Lipavský vezmou blembáky a šup na Ukrajinu!

Zdroje:

https://Vasevec.info

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Paroubek , Polsko , Vaše věc , drony

autor: PV

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Máte dojem, že je v Praze dostupné bydlení?

Není a to jste byl několik let i primátor a ve vedení Prahy jste i teď, tak jak vám věřit, že pro lepší dostupnost opravdu něco uděláte, když jste do teď nic neudělali, a to jste byli i ve vládě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Orální sex pro nejisté ženyOrální sex pro nejisté ženy Zrady ve vztazích, které bolí úplně stejně jako nevěraZrady ve vztazích, které bolí úplně stejně jako nevěra

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Nevídaná hysterie vládních politiků a provládních médií

15:57 Jiří Paroubek: Nevídaná hysterie vládních politiků a provládních médií

Na území východního Polska proniklo několik dronů, jejichž původ není zatím tak úplně jasný.