Jiří Paroubek: Skandální mlžení kolem bitcoinů

Nejprve zlegalizovalo ještě za ministra Blažka odsouzenému trestanci Jiřikovskému dvě miliardy korun s tím, že další miliarda korun spadne do státu. Přitom ministerstvo spravedlnosti velmi benevolentně nechalo Jiřikovského "chvíli" řádit v jeho „bitcoinové peněžence“, takže vlastně nikdo dnes přesně neví, kolik se z této peněženky vytratilo bitcoinů a kam.
Věřit v idealismus politiků ODS se vskutku nedá. Proto každý rozumný člověk předpokládá, že celá transakce ministerstva (Blažek – Jiřikovský) byla vedena tak, aby si někdo z vládních či úředních činitelů ministerstva spravedlnosti či jiného ministerstva anebo ministerstev "polepšil". Zkraťme trochu tuto část příběhu: ministr Blažek, poté co se věc provalila, abdikoval. ODS to prohlásila za své velké morální vítězství. Tedy to, když je někdo chycen za ruku při činu, že okamžitě odevzdává pracovní knížku a klíče od své kanceláře. Ano, tak by to mělo být a v tomto případě si neumím představit, že by tomu bylo jinak.
Po ministrovi Blažkovi nastoupila ministryně Decroix, která každý svůj mediální výstup provází úsměvem diblíka, což se k jejímu věku už příliš nehodí. Staří Římané říkali, když už došlo v bitvě s nepřítelem na nejhorší : „Došlo na triárie“. Tedy, byly nasazeny zálohy z vojáků – veteránů, kteří už měli nejlepší léta na bojišti za sebou. Ale zato měli rozsáhlé bojové zkušenosti. Bohužel ministryně Decroix nemá ani zkušenosti, ani potřebný rozhled. Decroix přišla na nadmíru nevšední myšlenku, nasadit na objasnění celé bitcoinové kauzy „koordinátora“, který by některé kontroverzní věci byl schopen komunikovat namísto ministryně či jejích náměstků. A dal by této věci punc objektivity nestranného muže, bývalého ústavního soudce. A tak jediné, co bývalý soudce a nyní advokát do celé věci investoval, byla jeho reputace.
Mezitím ovšem čachrovala ministryně spravedlnosti s jakousi časovou osou a s jinými hloupostmi, jako kdyby to bylo podstatné v celé kauze. Podstatné v celé kauze je: že byla provedena transakce s bitcoiny na Ministerstvu spravedlnosti, která ve státní správě nikdy provedena být neměla.
A pokud toto chtěl – logicky – hodit na papír bývalý ústavní soudce a advokát Uhlíř, došla Decroix k názoru, že se bez takovéto závěrečné zprávy, která bude kompromitovat Ministerstvo spravedlnosti a vlastně celou vládu, může obejít.
Advokát Uhlíř si dal padáka, protože nechtěl hazardovat se svou reputací a ministryně Decroix nemá závěrečnou zprávu a mít jí ani nebude.
Musím říci, že postup ministryně spravedlnosti a těch, kdo jí radili z ODS, i samotného premiéra, který prostě nemá potřebné praktické zkušenosti, ukazuje, že nejvýznamnější figury vládní koalice jsou zcela nekompetentní, neschopné a vlastně hloupé.
Pokud parlamentní opozice – tedy hnutí ANO a SPD – dostojí podstatě slova opozice, vyvolají v termínu co nejkratším znovu hlasování o nedůvěře vládě, která způsobila tento skandál monumentálních rozměrů, do kterého se ještě dále zaplétá a zaplétá.
Vládní hnutí STAN se zachovalo zcela pochopitelně mrchožroutsky, když sdělilo české veřejnosti, že kdyby nebylo tak krátce do voleb, opustilo by vládu. Teď by ovšem lidé kolem předsedy STAN a místopředsedy vlády Rakušana měli sami zpytovat svědomí a připravit se na to, že pražský městský soud otevře kauzu „Dozimetr“. Tato kauza svědčí o mafiánském propojení hnutí STAN s lidmi z ekonomického podsvětí a přitom je provázena několika podezřelými úmrtími svědků. Doufejme, že při zahájení soudního projednávání ještě nějaký ten svědek zbude.
Ale v každém případě je celá věc jasná. Obě dvě vládní skupiny si mohou podat svorně ruce, tedy Spolu se STAN, protože pokud jde o jejich angažovanost v lumpárnách velkorysých rozměrů, je plně srovnatelná. A jestliže dříve vládní Piráti kvičí, že oni na to upozorňovali (prý udali cosi z kauzy bitcoinů), měli bychom jim všichni připomenout naprosto zmrskanou digitalizaci stavebního řízení, na němž jsou podepsáni v plném rozsahu oni a jejich bývalý předseda a doživotní lídr Bartoš. Ten se projevil jako naprosto nekompetentní osoba, pokud jde o konstrukci digitalizace stavebního řízení. Vážným důsledkem toho je, že se zpozdily desítky ba stovky staveb po celém státě, což ve svých důsledcích znamená útlum investičních aktivit v celé republice. Bravo Piráti!
A protože je drzé čelo lepší nežli poplužní dvůr, Piráti přicházejí s dalšími nehoráznými nápady. Např. v Praze s výstavbou 200 tisíc bytů ve třech pražských lokalitách na brownfieldech, přičemž se vůbec nezabývají tím, jaká by nastala situace, pokud by se takovýto nepřipravený projekt skutečně podařilo realizovat. Chybějící inženýrské sítě, nedostatečná kapacita odvozu odpadů, totéž platí pro likvidaci odpadů, zásobení pitnou vodou, výstavba školek a škol na těchto územích, to je podle Pirátů lehčí nežli rozlousknout lískový oříšek.
Prostě strany, které vytvořily před čtyřmi lety vládní koalici, jsou zcela diletantské a z větší části naprosto zkorumpované, jak o tom svědčí mj. kauzy Dozimetr a bitcoiny.
