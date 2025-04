Jiří Paroubek: Svět je vyrván z kořenů...

Vzpomněl jsem si na tuto starou záležitost v souvislosti s dnešní Trumpovou revolucí shora, jak ji provádí hyperaktivní americký prezident. Kdo pozoroval americkou volební kampaň, muselo mu být jasné, že pokud bude D. Trump zvolen prezidentem USA, pokusí se o reindustrializaci Spojených států cestou zavedení vysokých cel. Lépe by sedělo celních přehrad. Nesdílím optimismus mnohých, a to i mých přátel, kteří se domnívají, že se jedná o nutný ozdravný proces.

Stavění celních bariér po pádu burzy v New Yorku v závěru roku 1929 vytvořilo svět s desítkami milionů nezaměstnaných, s pauperizací střední třídy v mnoha státech světa. Důsledkem bylo rapidní zchudnutí širokých vrstev obyvatelstva, zj. průmyslových států včetně těch nejvyspělejších, znamenalo nevídaný rozvoj tenzí v jednotlivých státech, v jejich společnostech, které vyvrcholily 2. světovou válkou. A následně po 2. světové válce vytvořením "železné opony", která měla za následek rozdělení Evropy na demokratickou část a tu nedemokratickou pod mocenskou kontrolou Sovětského svazu.

D. Trump velmi tvrdě zasáhl vysokými cly největší vývozce zboží do Spojených států, tedy zejména Čínu, v menší míře pak Evropskou unii, Japonsko, Jižní Koreu a mohl bych pokračovat… Pokud některé státy, které exportují do USA své zboží, nemají dostatečně diverzifikovaný vývoz, bude to pro ně zdrcující rána. Jak pro ekonomiku, tak pro životní úroveň lidí.

Prostě nevěřím tomu, že by revoluce, vedené pod abstraktními hesly, něco podstatného řešily. V tomto případě pod heslem zatížení vysokými cly zemí s největším obchodním přebytkem v obchodě se Spojenými státy. Věřil jsem a věřím tomu, že vztahy v ekonomice mezi státy je možné reformovat pozvolna, a hlavně je to třeba dělat permanentně. Chápu i vedlejší záměr Trumpa a jeho lidí, kteří chtějí zvýšit příjmy amerického státního rozpočtu tak, aby se cla stala, tak jako před 1. světovou válkou, pro Ameriku velkou a vlastně bezpracnou položkou amerického federálního rozpočtu. A pak může dojít k další razantní reformě, tedy ke snížení daně z příjmů i dalších daní.

To vše se ovšem týká jen Spojených států. Bude zajímavé sledovat, jak budou reagovat na tento vývoj největší exportéři do Spojených států. Tedy Čína a Evropská unie a zj. Německo. Že to zatřese těmito ekonomikami, je zřejmé. Čína má tu obrovskou výhodu, že už druhé desetiletí rozvíjí největší ekonomický projekt současnosti Pás a stezka, do kterého zapojila již 140 zemí. Má tedy přirozené odbytiště pro své zboží. A odbytiště pro její zboží je třeba hledat také na vnitřním čínském trhu, ve stále posilujícím počtu příslušníků střední čínské vrstvy (odhady její četnosti dnes činí kolem půl miliardy lidí).

Pokud upadne Evropa do recese a inflace, což je pravděpodobné, a troufám si tvrdit, že největší problémy ze všech zemí EU bude mít Německo, pak zrcadlově tyto problémy dopadnou i na subdodavatelskou zemi Německa, kterou je Česko. A nic na tom nezmění úpěnlivé výkřiky prezidenta Pavla a premiéra Fialy, že by Američané neměli být tak zlí. Prostě Američané je hodili přes palubu, i s celou Evropskou unii a její elitou s nevyřčenou radou “přátelé, dělejte si, co chcete“.

A já bych poradil evropským lídrům, aby se zbavili všech zátěží, které v tuto chvíli Evropa má. V první řadě války na Ukrajině. Představy Zelenského, Macrona a některých dalších militantů o vojenské eskalaci konfliktu jsou nejen nepraktické v současné situaci, ale ve svých důsledcích zničující.

Prezident Trump zasahuje chaoticky v mnoha oblastech světa (vrcholné politické skeče předvádí v Gaze). A je mu úplně šumafuk, že při panickém výprodeji akcií na americké burze přišli velmi pravděpodobně o peníze především menší a střední američtí investoři. A přišli možná o desítky miliard dolarů. Velcí finanční žraloci s dostatečným kapitálem mohli jen skupovat levné akcie…

Je zajímavé, že se nikdo z Trumpova týmu vč. jeho miliardářských přátel a investorů nezabývá možností pádu burzy cenných papírů v New Yorku. Nechci strašit, není to nyní na pořadu dne, ale prohlubování chaosu a eskalace Trumpových chaotických rozhodnutí by mohly za určitých okolností k takovému debaklu vést. To by mělo pochopitelně nedozírné následky pro USA, Evropu, ale i pro celý svět.

