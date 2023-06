Jiří Paroubek: To se nám to utrácí…

reklama

Zmatený ,,balíček“, důchodová reforma (následně zrušená), americká základna a nákup zbraní, za které Dalík skončil v arestu... Topolánek to označil za reformu ,,nalij-vylij“, což zcela sedí i na současný Fialovo-Stanjurův návrh změn DPH. Jinak řečeno, jde o guláš zvyšování a snižování DPH u různých druhů zboží, kdy konečný součet je téměř nulový. Tedy, jde o změny pro změny. Jde ve skutečnosti o zvyšování míry společenského chaosu.

Zkušenost z dob Topolánkovy vlády ukazuje, že ,,ozdravné balíčky“ vedly ke zhoršení našeho ekonomického postavení ve srovnání s okolními zeměmi. Teď to Fialova vláda hodlá zopakovat. Nic nezapomněli a ničemu novému se nenaučili, leda tak jak své staré chyby rozhojnit. Prý nechtějí zadlužit naše děti, přitom jimi vytvářený státní dluh roste šokující rychlostí. Aby si s ním ani budoucí vlády nemohly poradit, tak jim ta Fialova připravuje dokonalou finanční past. Nynější koalice uzavře smlouvy na nákup stíhaček, tanků, transportérů… tedy útočných systémů, které nás mají bránit v nynější válce, do které nás zatahují, seč jim síly stačí.

Vláda dezinformačně mlčí o faktu, že ač budeme za zbraně brzy platit desítky miliard, tak dodány budou až za mnoho let. V té době tady už nebude žádný premiér Fiala ani války dychtivá Černochová a svazácky aktivistický Lipavský, nicméně jejich dluhy už zůstanou s námi. Příští vlády nejenže budou muset najít ohromné peníze na doplatky za zbraně, ale budou financovat také jejich každodenní provoz a údržbu. Opět další desítky miliard.

Zatímco dnešní vláda přece přesně ví, že za deset let nebude na důchody, tak přesně ví, že bude dost peněz na provoz a obnovu jimi nakoupeného válečného šrotu. Fialova vláda pro nás připravila řeckou dluhovou past. Řecko nakupovalo zbraňové systémy. Všichni jim je ochotně na dluh dodávali. Uběhlo pár let a vlády Řecka už neměly ani na udržení drahého provozu pořízených zbraní. Úplně totéž nás postihne v době, kdy bude konflikt na Ukrajině vyřešen nebo alespoň stabilizován. I když kdo ví, dvacet let války v Afghánistánu ukazuje, že když je boj dobrým byznysem pro určité kruhy v zámoří, tak se jeho kola dokážou točit po celou generaci.

Aby mi bylo dobře rozuměno, nejsem proti investicím do obrany, ale jejich výše musí odpovídat ekonomickým možnostem státu včetně jeho reálných možností v budoucnu. Navíc by měly směřovat do výhradně obranných systémů, jakými jsou např. Patrioty, izraelský Iron dome, pěchotní rakety Javelin a podobně. Jde v porovnání s tím, co Fiala - Černochová nakoupí, o zbraně násobně levnější, a to včetně údržby a provozu. V případě nutné obrany při napadení naší země jsou navíc mnohem účinnější a i silnější soupeř s nimi má problémy.

Vládu usvědčuje ze lži už druh zbraní, které nakoupí. Nechtějí nejspíš pouze bránit naše území, ale připravují se přispět k útoku za hranicemi. Podle horizontu dodání objednaného šrotu se jedná asi tak o rok 2028-2030. Až tehdy se totiž naše slavná armáda dočká všech těchto luxusních dárků. Rusové tedy budou muset počkat, nenechat se v nejbližších letech porazit a musí zůstat stále stejně zlí. Pokud vyhrají a obsadí nás, jak straší Fialova parta, pak to z logiky věci bude jimi instalovaná loutková vláda ta, která dostane Fialou objednané zbraně? Svět je zkrátka plný paradoxů…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

